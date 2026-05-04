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Já cá está o Carlos Pedro. É hora de Três Toques na Rádio Observador. Carlos, bom dia.

Muito bom dia a todos. Inevitável falarmos hoje do Futebol Clube do Porto, não é?

O Paulo vai perguntar por quê? Não, eu apanhei.

31º título de campeão nacional. Não vou falar das peripécias que ocorreram na festa, umas bem menos engraçadas do que outras. Houve charutos, melancias, houve muito álcool. A mobília partida aqui no estúdio.

João, calma, é para o ano. Não vamos medir as distâncias. É para o ano que conta. Nota-se muito que estou enervada. Não há violência.

Houve, como dizia, muito álcool. O presidente André Villas-Boas aparece num vídeo a beber um shot, mas não houve álcool para todos, ainda assim. É o caso do polaco Piotrowski, por exemplo, que tem apenas 17 anos e não pode beber legalmente. Além disso, tem outros compromissos. É que isto de ser campeão nacional dá-te algumas regalias, é verdade, mas não te livra de tudo. E não te livra, por exemplo, da escola, que é muito importante. É que Piotrowski recebeu luz verde do Futebol Clube do Porto para voltar à Polónia esta semana para acabar o liceu, o ensino médio. O ensino secundário. O ensino secundário, exato. Recebeu luz verde para voltar ao país de origem, isto depois de ter sido titular no jogo do título. Isto muda muito rapidamente. É verdade que não tem uma escolaridade normal ou habitual, convencional. Agora é aquele momento em que os jovens nos ouvem lá no carro a caminho da escola e pensam: "Epá, que sorte, quem me dera ter a vida de Piotrowski". Mas desde a chegada a Portugal e na Polónia, com os treinos com a equipa principal, e assim o cenário não devia ser muito diferente, Piotrowski seguiu nos últimos meses um plano de ensino individual. Casou essa vida escolar com a vida profissional. Teve mais jogos do que testes, o que é sempre muito agradável para qualquer jovem. Participou em 16 partidas pelo Porto, fez dois gols, duas assistências. Correu-lhe muito bem a coisa no futebol. Agora vamos ver se nos estudos continua a correr bem, sendo que nos últimos dias não deverá ter tido tempo para estudar. E isso aqui é outra preocupação, não é? Porque hoje, por exemplo, há exame de língua polaca para Piotrowski. Neste eu não passava, nem mesmo estudando, mas acredito que o Piotrowski estudando consiga passar. Amanhã, na terça-feira, há a pior disciplina de todas, que é matemática, é sempre uma dor de cabeça para todos os jovens. E o Piotrowski terá esta dor de cabeça na terça-feira. E depois, na quarta-feira, tem a prova final do ensino secundário em línguas estrangeiras, o que inclui aqui o inglês, mas também deveria incluir o português. Deixa-me só dizer que os professores, diretores, o que for, não foram lá muito simpáticos. Três exames em três dias seguidos, depois da festa que foi.

É um bocadinho exigente, convenhamos.

Um bocadinho exigente, mais exigente, provavelmente, do que jogar futebol para o Piotrowski, tendo em conta a qualidade que tem. E atenção, primeiro a escola, porque apesar dessas tarefas escolares terminarem na quarta-feira, a imprensa desportiva deixa aqui no ar uma possível ausência no jogo do fim de semana contra o AVS. Aqui a escola a ser colocada em primeiro lugar. Depois, vamos seguir numa altura em que estamos a 39 dias do Campeonato do Mundo. Quem queria marcar férias já marcou.

Estás a fazer mesmo a contagem decrescente.

Estou a fazer a conta. 39 dias, quem queria marcar férias já marcou. Agora é altura de marcar viagens, preparar itinerários, enfim, tudo e mais alguma coisa para o que aí vem neste verão nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E quem sabe, não vamos deixar aqui uma sugestão a centenas de portugueses, se é que ainda for possível. É que um grupo de 100 escoceses acredita ter arranjado a solução ideal, e acredito eu também, para contornar os exorbitantes custos de transporte no mundial. A Escócia joga dia 14 de junho, em Foxborough, perto de Boston, contra o Haiti, e os preços até esta cidade norte-americana, a nível do transporte, rondam os 108 € por pessoa de comboio e 76,5 € de autocarro. Preços altos, não é? Mas a alternativa deste grupo, que estará ou vai estar sediado a 30 km do estádio, foi a de alugar 20 autocarros escolares, aqueles amarelos que aparecem nas séries e nos filmes, por apenas 32 € por pessoa. Nessa altura devem estar encostados, porque as aulas provavelmente não. Exatamente. Aproveitar as férias escolares. Exatamente. A ideia surgiu de forma espontânea, como explicou um dos adeptos à BBC. Diz que pensaram, tal como o Paulo, que se as escolas estivessem fechadas, os autocarros poderiam não estar a ser utilizados e então contactaram algumas empresas que lhes facilitaram a vida com preços bastante generosos, diria. Portanto, 32 € por pessoa é menos de metade. O único inconveniente aqui é decidir quem é que vai ou não conduzir. Sobretudo no regresso. Exato, sobretudo no regresso.

Depois da festa ou da derrota.

Contra o Haiti, diria que-

É mais

É mais provável que acabe por acabar em festa o jogo. A iniciativa foi um sucesso e os adeptos terão ainda direito a uma escolta policial local para fora da cidade até à autoestrada. E esta é uma solução que contrasta com a situação que será vivida depois em Miami, onde a Escócia enfrenta o Brasil no último jogo da fase de grupos. Nesse local, a BBC já avança que os adeptos com bilhete terão transporte gratuito de autocarro até ao estádio. Mas está na hora de começar a pensar em alternativas, até porque não são só os bilhetes para os jogos que estão caros. Já em fevereiro, noticiava-se nos Estados Unidos que há passes de estacionamento para os jogos do mundial que ultrapassam os valores dos próprios ingressos, chegando até aos 300 dólares em Los Angeles para estacionar um carro. O melhor de tudo é que alguns dizem respeito a lugares de estacionamento que estão a mais de quilômetro e meio do estádio.

Ainda faz uma caminhadazinha depois.

Pagas 300 dólares e ainda faço uma sessão de esporte. Para fechar, vou falar aqui de uma espécie de intercâmbio de desportos. A prova de que podemos aprender com todos, há sempre coisas que podem ser adaptadas a outros contextos. E foi isso que decidiu fazer o Brighton, de Inglaterra. Esta equipa tem 13 gols sofridos de bola parada nesta temporada, representam um terço dos gols sofridos. Foi, portanto, identificado aqui um problema, numa altura em que o futebol enfrenta alguns dilemas em relação aos lances de bola parada. Que contactos são falta, que contactos não são falta, varia muito de país para país, mas em Inglaterra há muito aquilo do deixar andar. Queremos é gols e se houver briga pelo meio, ainda melhor. O Brighton sentiu então necessidade de melhorar imenso esse aspecto do jogo e por isso contratou um treinador particular para estes momentos. As equipas já têm normalmente essa pessoa, mas o Brighton decidiu inovar e contratou um lutador de MMA, Christian Eckerlin, que está basicamente a ajudar os jogadores do Brighton a encontrarem as melhores formas de utilizar o corpo sem fazer falta para importunar o adversário. Aí é que está a grande questão, como é que um lutador de MMA faz isso sem falta no futebol. Foi isso que explicou o treinador alemão Fabian Hürzeler. De facto, os pugilistas e lutadores estão sempre em situações de um para um, em diferentes contextos. Convém, no fundo, não andar à pera durante o jogo. Depois, para perceberem melhor como funcionam os treinos, deixei aí um vídeo. Podem ver. Os nossos ouvintes conseguirão ver esse vídeo se fizerem uma breve pesquisa na internet. Essa revelação foi feita na conferência de imprensa antes do jogo deste sábado contra o Newcastle, que por sinal era a quarta equipa com mais gols de bola parada na Premier League e uma das equipas com a maior média de alturas no campeonato. Hürzeler disse que era um ótimo jogo para colocar em prática as novas aprendizagens, sobretudo pela diferença entre as duas equipas, mas não sei se querem adivinhar o que é que aconteceu.

Como é que correu o jogo depois?

Depois o Newcastle ganhou 3x1 e um dos gols foi precisamente bola parada. Mas em abono da verdade, não há aqui técnicas de MMA que consigam parar os 2,01 metros de um jogador do Newcastle, o Dan Burn, que fez na altura o 2x1 para o Newcastle. Fabian Hürzeler havia dito também que não queria o Brighton sempre como um clube bonzinho, mas nas bolas paradas, o melhor mesmo é reforçar a altura da equipa e não os dotes nas artes marciais.

Muito obrigada, Carlos Pedro.

Adeus.