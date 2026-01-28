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Vamos à bola, o jornal de desporto da Rádio Observador, hoje com a edição do jornalista Carlos Pedro. Bom dia.

Viva Nadine, bom dia.

E já vamos à Liga dos Campeões. Primeiro, a morte de Fernando Mamede, um dos maiores nomes do atletismo português. Morreu ontem aos 74 anos.

Foi detentor durante mais de uma década, entre 1984 e 1999, do recorde mundial dos 10 mil metros. De Beja pro mundo, passou por um grave problema de saúde ainda quando era criança, mas nem isso o impediu de marcar presença em três edições dos Jogos Olímpicos entre 1972 e 1984. Em comunicado, o Sporting Clube que representou manifesta um profundo pesar pela partida de um dos maiores nomes do clube e do desporto nacional. Também o Presidente da República recorda uma figura marcante e incontornável do atletismo e do desporto nacional. O editor de desporto do Observador fala num pássaro que chegou longe. Bruno Roseiro lembra o percurso de Fernando Mamede.

Ficará sempre como um dos maiores atletas de sempre de Portugal. Foi, de facto, uma das grandes referências da sua geração, mas foi alguém a quem faltou sempre o cunho de mostrar aquilo que era nos Jogos Olímpicos. Ele esteve em Munique em 72, esteve em Montreal em 76, foi também Los Angeles em 1984 e foi aí que nunca conseguiu traduzir em resultados aquilo que ele era como atleta. Bateu recordes do mundo, bateu recordes da Europa, nunca conseguiu a última coroa de glória que foi os Jogos Olímpicos. Ainda assim, fica a marca de alguém de uma das gerações mais fortes de sempre do atletismo nacional.

Bruno Roseiro a recordar Fernando Mamede, que partiu ontem aos 74 anos de idade.

Agora sim, Benfica e Sporting decidem esta noite os respectivos destinos na Liga dos Campeões. Os Leões vão a Bilbao, enquanto as Águias recebem na Luz o Real Madrid.

E partem para os duelos desta noite com objetivos e estados de espírito diferentes. Se por um lado a equipa do Sporting pode sonhar com um feito histórico, já o Benfica vai ter de pegar mais vezes na calculadora e esperar por quase um milagre para continuar em prova. Todos os cenários são possíveis, João Lourenço, todos os gols vão contar para o desfecho final. Cada ponto, cada gol marcado e sofrido e cada jogo desta prova milionária, tudo vai importar no desfecho final de Sporting e Benfica na Champions League. Vamos a contas e começamos com o mais fácil. Os Leões de Rui Borges já sabem que estão apurados para a próxima fase, mas ainda podem atingir os oito primeiros classificados desta prova da UEFA. Para isso, a turma de Alvalade tem de vencer em Bilbao, frente ao Athletic Club, e esperar que uma destas equipas não triunfem esta noite. São elas: Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea e Barcelona. Um empate no País Basco também pode servir, mas aí o Sporting também vai ter de olhar para o jogo entre o Inter de Milão e o Borussia Dortmund, mas também para as partidas de Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta e Juventus. Já do lado do Benfica, a matemática é mais difícil. Requisito mínimo: a vitória frente ao Real Madrid. Caso contrário, as Águias estão fora das competições europeias. Para além do triunfo, a turma de José Mourinho deve olhar para vários resultados. Com mais três pontos que os encarnados estão Bayer Leverkusen, Mônaco e Marselha, que sempre podem melhorar a pontuação e deixar apenas três vagas possíveis em lugar de playoff. Para estas posições estão ainda mais equipas acima dos encarnados: PSV Eindhoven, Athletic Bilbao, Olympiacos, Copenhaga e Nápoles. Um pouco mais abaixo aparece o clube de Bruges para complicar as contas. Em igualdade pontual com o Benfica aparece o Pafos, o União Saint-Gilloise, o Ajax e o Bodø/Glimt. Esta última equipa apresenta uma melhor diferença de gols marcados e sofridos que as Águias, por isso os encarnados vão ter mesmo de marcar muitos gols esta noite frente aos Merengues. Muitos gols contra o maior campeão dos campeões da Europa, que até traz boas memórias aos encarnados. Apesar de o apuramento depender de outros resultados, José Mourinho deixou um aviso aos jogadores na conferência de imprensa de antevisão deste jogo. Diz que o foco está no jogo da Luz.

Não temos que pensar nos outros resultados. Se não ganharmos, não há resultados que nos possam qualificar. Só ganhando é que podemos depois, no final do jogo, constatar se os resultados foram favoráveis ou desfavoráveis. Portanto, o objetivo é só um, que é tentar tudo pra ganhar o jogo, mesmo sabendo quem está do outro lado.

Do outro lado, destaque para o regresso de Álvaro Carreras, que recordou as noites de Liga dos Campeões no Estádio da Luz ao serviço do Benfica.

Viví noches de Champions en Estadio da Luz muy bonitas. Sei que vão a sair com tudo, que necessitam da vitória, que estão numa situação complicada, pero que vão a sair a por la vitória. Espero que sea una noche muy bonita para los dos equipos e que podamos lucir um bonito partido.

Álvaro Carreras de regresso ao Estádio da Luz.

E Carlos, como já aqui dissemos, o Benfica não traz boas memórias ao Real Madrid.

A última vez que se encontraram em jogos oficiais foi em 1964/1965, nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus e foram os encarnados quem passaram à fase seguinte. Três anos antes, Miguel Gato, o Benfica vencia o Real Madrid para se tornar campeão europeu. 2 de maio de 1962. Em Amesterdão, o Benfica vencia o Real Madrid por 5x3, dois dos gols marcados por um jovem de 20 anos chamado Eusébio de Silva Ferreira. Puskás marcava os três para o conjunto da capital espanhola. O Benfica juntava assim a segunda Taça dos Campeões Europeus ao palmarés da Luz, depois de no ano anterior ter vencido a final contra o Barcelona. Já em 64/65, as duas equipes entravam novamente em cena na mesma competição e na primeira mão dos quartos de final, os encarnados voltavam a levar a melhor. Com uma goleada por 5x1 no antigo Estádio da Luz, Eusébio voltava também a bisar. O último jogo oficial entre as duas equipes foi a segunda mão desta eliminatória. O Real Madrid venceu por 2x1 no Santiago Bernabéu, mas não evitou a passagem do clube português às meias-finais. O Benfica, que nessa temporada chegou à final da Taça dos Campeões Europeus, perdeu no San Siro diante do Inter de Milão por um bola a zero. 61 anos depois, Benfica e Real Madrid voltam a encher um estádio do futebol para uma partida de Liga dos Campeões.

Ao mesmo tempo, vai estar a jogar em Bilbao o Sporting, que ainda sonha com o apuramento direto para os oitavos de final.

E para isso tem que fazer o que nunca foi feito na história do clube: vencer em Espanha. Pela frente há um adversário que ainda luta por um lugar no playoff e que em casa, nesta edição da Champions, só perdeu para o invicto Arsenal. Rui Borges quer uma vitória e quanto à matemática do apuramento, o que tiver de ser, será.

Sabemos todas as dificuldades, sabemos que será um jogo difícil, mas vamos, tal como fomos nos outros jogos, com muita ambição, com muita vontade, iguais a nós mesmos, tentar fazer o nosso melhor e chegar ao fim e ver qual é a consequência do nosso melhor. Se for ficar nos oito primeiros, muito bom. Se não for, bom na mesma, nada apagará aquilo que tem sido trajeto fantástico da equipa.

De regresso aos treinos, mas ainda fora de opção, está Nuno Santos. O ala leonino mereceu os elogios de Rui Borges na conferência de imprensa. Do outro lado, Ernesto Valverde reconhece muita qualidade ao Sporting, para além do homem do momento em Alvalade, o colombiano Luís Suárez.

Não é só o Luís Suárez, que é um jogador que está continuamente ligado com a defesa, rápido e decisivo. Eu acho que há muitas outras coisas que devemos ter em conta. Não podemos centrar-nos apenas num jogador, mas sim na equipa do Sporting no geral.

Este é apenas o quinto confronto entre as duas equipes, o primeiro para a Champions. Registro até ver equilibrado, duas vitórias para cada lado e com um padrão. Venceu sempre a equipa da casa. Rui Borges e a armada leonina vão agora tentar quebrar a tradição a partir das 20h. É um jogo para acompanhar na Rádio Observador em simultâneo com o Benfica-Real Madrid.

A bola começa a rolar às 20h, mas a emissão especial da Rádio Observador arranca às 19h15. E no andebol, a seleção nacional jogou hoje diante da Espanha a presença no jogo de atribuição do quinto e sexto lugar.

Em jogo está a possibilidade de Portugal melhorar o resultado obtido no Europeu de 2020, na altura um sexto lugar. Para estar nessa decisão, a equipa de Paulo Jorge Pereira precisa de vencer a vizinha Espanha e esperar que a Alemanha vença a França e ainda que a Noruega não consiga ganhar à Dinamarca. O cenário não é fácil, mas Portugal não vai desistir, garante João Gomes.

As duas equipes precisam desta vitória para assegurar a sua possível posição no quinto e sexto lugar. Acho que nós vamos com alguma confiança por causa da vitória que tivemos no torneio em Pamplona, mas isto é um novo jogo, pode cair para qualquer dos lados e são duas equipes com grande nível.

O lateral João Gomes, na antevisão deste Portugal-Espanha, da última jornada da main round deste Europeu de Andebol, a partida arranca às 14h30.

E Carlos, fechamos no futsal. Portugal já está apurado para os quartos de final do Campeonato da Europa de Futsal, depois de derrotar ontem a Hungria por 5x1.

Vitória tranquila para a equipa portuguesa, que deixou evidentes as diferenças entre os dois conjuntos. Jorge Brás utilizou os 14 convocados e viu Eric Mendonça, Lúcio Rocha, Diogo Santos, Tomás Passos e Pani Varela construírem a goleada. Não só foi garantida a presença na próxima fase, como foi segurado o primeiro lugar do grupo, graças à vitória italiana diante da Polónia. Os polacos são precisamente os próximos adversários de Portugal já amanhã.

E fecha por aqui este "Vamos à Bola", o jornal de desporto da Rádio Observador regressa amanhã novamente com a edição do jornalista Carlos Pedro. Até amanhã.

Até amanhã, Nadina.