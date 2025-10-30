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Bem-vindos a mais uma edição do "Vamos à Bola", o jornal de esporte na Rádio Observador. A edição de hoje é com o jornalista Carlos Pedro. Bom dia, Carlos.

Bom dia, Nadine.

O Benfica está na final da Taça da Liga, venceu o Tondela por 3 x 0, mas José Mourinho não ficou muito satisfeito.

As Águias dominaram o encontro, mas criaram pouco perigo e voltaram a deixar o jogo em aberto durante demasiado tempo. O primeiro gol surgiu já perto do intervalo, de pênalti, Otamendi, no jogo 250 com a camisola do Benfica, inaugurou o marcador. Já perto do final, depois de belo trabalho de Richard Rios, Lukebakio estreou-se a marcar de águia ao peito. Pavlídis fechou as contas no tempo extra. Apesar do triunfo, Mourinho viu tranquilidade a mais na equipa e culpou-se a si.

Não gostei da primeira parte. Tive ali no banco alguma sensação de culpa, de não ter conseguido passar a mensagem que queria passar, não ter conseguido passar a mensagem de resolver isto rápido e 53 mil pessoas num jogo da meia-final da Taça da Liga, acho que é uma coisa fantástica e merecedora de mais da nossa parte. Eu não quero dizer que a atitude foi má, porque não foi, mas foi uma atitude QB.

Ao estilo de Mourinho, o Special One deixou um recado aos jogadores.

Jogadores que acreditam na minha filosofia de vida, que acreditam na minha filosofia de liderança, melhoram e muitas vezes melhoram para limites que eles próprios consideram impossíveis. Aqueles que não estão muito de acordo com a maneira como eu penso, normalmente pioram.

Do outro lado, o técnico do Tondela, Ivo Vieira, explica o que faltou ao emblema beirão.

Faltou tudo. Faltou fazer quatro gols para conseguir passar. Nós sabíamos que ia ser uma tarefa difícil. Não fomos uma equipa que trouxe grande qualidade ao jogo em termos ofensivos na criação de situações de finalização ou possíveis de gol, contra um Benfica forte, jogando em sua casa, clube que tem como objetivo ganhar a competição, tanto esta e outras, que joga para outras lutas.

As leituras de Ivo Vieira, do Tondela, e José Mourinho, do Benfica. Os encarnados seguem para a final a quatro da Taça da Liga. Vai decorrer em Leiria nos dias 6 e 7 de janeiro do próximo ano.

Pela frente, as Águias vão ter o Sporting de Braga, que goleou na Pedreira o Santa Clara por 5 x 0.

A equipa de Carlos Vicente entrou praticamente a vencer, com gol de Paul Victor aos seis minutos. Leonardo Lelo, Fran Navarro, Diego Rodríguez e Gabriel Moscardo deram ainda mais cor à vitória minhota. O Braga volta agora a entrar em campo no domingo para defrontar o Futebol Clube do Porto.

E Carlos, o dia de ontem foi recheado de futebol, com muitos jogos na Europa.

Quatro clubes em ação na segunda liga, Lusitânia Lourosa e Vizela empataram a um gol, e ainda Oliveirense, que recebeu e venceu o Futebol do Porto B por 1 x 0. Os jovens portistas continuam na última posição da Liga Portugal 2 hoje. Há mais cinco jogos do segundo escalão do futebol nacional lá fora. O PSG voltou a escorregar. Nuno Mendes marcou, mas não evitou o empate a um gol com o Lorient. O Marselha não fez melhor, empatou a dois em casa com o Angers e também o Lyon de Paulo Fonseca a escorregar. Esteve a vencer por 3 x 0, acabou empatado a três com o Paris FC. Já a Inglaterra, nota para o gol de Gonçalo Franco pelo Swansea. É incapaz, ainda assim, de evitar a derrota por 3 x 1 com o City de Bernardo Silva, Rúben Dias e Matheus Nunes. Já o Wolverhampton, de Vitor Pereira, perdeu com o Chelsea por 4 x 3, está fora da Carabao Cup.

Viajamos agora até a América do Sul. O Flamengo está na final da Taça Libertadores da América. O Mengão empatou a zeros na Argentina com o Racing Club.

A equipa carioca conseguiu segurar a vantagem de 1 x 0 trazida da primeira mão, apesar de ter terminado o encontro com menos um elemento, devido à expulsão do ex-Sporting Gonzalo Plata. O emblema do Rio de Janeiro procura agora vencer a quarta Libertadores da sua história. O adversário é conhecido na próxima madrugada, o Palmeiras de Abel Ferreira corre atrás do prejuízo depois da derrota por 3 x 0 na primeira mão. O Verdão recebe a LDU de Quito, já sem as dificuldades associadas à altitude no Equador e por isso o português Abel Ferreira acredita na reviravolta.

Eu acredito e tenho fé que quinta-feira será uma noite mágica e para isso nós precisamos da ajuda da alma da nossa equipa, que são os nossos torcedores, e o que eu vos peço é do primeiro até o último segundo, estejam conosco, porque podem ter a certeza que vamos fazer tudo que conseguirmos para que essa virada seja possível e que a gente consiga fazer aquilo que poucos acreditam.

Abel Ferreira na antecâmara deste duelo da segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores. O jogo arranca à meia-noite e meia. Já a final está marcada para dia 29 de novembro em Lima, na capital do Peru.

Ainda no futebol, Portugal divulgou ontem os convocados para o Campeonato do Mundo Sub-17. A competição arranca já no início do próximo mês.

Na próxima segunda-feira, dia 3, que marcará também a estreia portuguesa contra a seleção Sub-17 da Nova Caledônia, termina no dia 27 de novembro. Bino Martins é o selecionador desta seleção, que já conquistou este ano o Europeu jogado na Albânia. Agora, para o Mundial que se joga no Qatar, Bino Martins decidiu levar 21 jogadores. Antes da viagem, deixou um aviso à navegação.

O primeiro grande objetivo é passarmos esta fase de grupos, porque é difícil Temos a Nova Caledónia, que é a equipe talvez mais acessível, mas depois temos duas equipes muito fortes. Eu tenho vindo a falar sobre isto. Marrocos é o campeão da África e já tivemos a oportunidade de os ver jogar e tem, de facto, muita qualidade na sua equipe e o Japão ainda recentemente nos ganhou o jogo um a zero. Por isso, estamos de sobreaviso e os jogadores naturalmente também estão, mas acho que temos capacidade e qualidade para podermos passar esta fase de grupos e depois, a partir daí, começarmos também a pensar noutros voos.

Vino Macedo, treinador da seleção nacional sub-17, ao Canal 11, a comitiva portuguesa parte hoje para o Qatar.

De volta ao Benfica para falar de eleições. Hoje há debate. Ou por Rui Costa, a João Noronha Lopes. Ontem, na Rádio Observador, João Leite declarou apoio a Gonçalo Almeida Ribeiro da Lista F.

João Leite encabeçou a Lista A para a mesa da Assembleia Geral do Benfica, teve 11% dos votos e por isso não estará na segunda volta das eleições. A 8 de novembro garantiu: o voto vai para a Lista F, pelo menos no órgão para o qual se candidatou. E depois de eleito o novo líder da mesa, João Leite espera uma maior abertura ao universo benfiquista e dá uma sugestão.

Alargar e abrir as assembleias gerais ao universo do Benfica, seja através da transmissão na BTV, de streaming, criar as condições que entenderem as mais adequadas, mas que tenham como propósito atrair um cada vez maior número de pessoas à vida ativa e associativa dos problemas do Benfica.

João Leite, numa entrevista conduzida pelo jornalista Miguel Cordeiro, está disponível no podcast Decisão Benfica. Hoje há debate em simultâneo na RTP Notícias, SIC Notícias, CNN Portugal e CMTV. Arranca depois das 21 horas.

No basquetebol, grande noite para o português Neemias Queta, que participou ativamente no triunfo caseiro dos Boston Celtics.

E que participação fez um duplo-duplo, o terceiro da carreira. O poste português somou 10 pontos, 13 ressaltos, três assistências e outros três roubos de bola. Nos capítulos dos ressaltos e dos roubos de bola, Queta bateu os anteriores recordes pessoais. O 88 dos Celtics foi novamente titular e fez 25 minutos na vitória por 125 a 105 perante os Cleveland Cavaliers. Ainda no basquetebol, mas por cá, o Sporting venceu de forma clara o Valcea da Roménia, fora de portas por 102 a 61, 41 pontos a separarem os dois conjuntos. A formação de Luís Magalhães continua na luta pelo apuramento para a próxima fase da competição.

No hóquei, o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto por 4x2, em jogo da terceira jornada do campeonato.

Os encarnados são a única equipa que soma por vitórias todos os jogos na competição. Ontem, no clássico, jogado no Pavilhão da Luz, Zé Miranda, Gonçalo Pinto, Viti e Nil Roca marcaram para as Águias, Hélder Nunes e Gonçalo Alves marcaram para os Dragões. Os azuis e brancos não vencem o jogo em tempo regulamentar há quatro partidas.

E fechamos no futsal. Benfica e Sporting voltam esta tarde a entrar em cena depois das goleadas de ontem.

O Benfica derrotou o Loznica por 9x0. Hoje enfrenta o Riga da Letónia pelas 15h30. Já o Sporting, que ontem venceu o Pristina por 19x1, e até começou a perder, defronta esta tarde o Kairat Almaty do Cazaquistão. O jogo arranca às 16h.

Fica por aqui o Vamos à Bola desta quinta-feira para ler mais desporto no site do Observador.