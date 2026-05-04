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Está no ar o Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje com a edição do jornalista Martim Madeira. Bom dia, Martim.

Bom dia, Carlos.

E vamos começar com os destaques deste fim de semana. Martim, o maior destaque vai pro Futebol Clube do Porto, que se sagrou campeão nacional.

A noite de sábado foi de festa na cidade invicta com a confirmação da conquista do conjunto azul e branco. É o título número 31. Bastou o gol de Jan Bednarek para selar a vitória dos Dragões. O Futebol Clube do Porto venceu o Alverca por 1x0 e garante o primeiro lugar da tabela, quando faltam duas jornadas para terminar o campeonato. A festa dos azuis e brancos nas imediações do estádio durou até por volta das 2h30 da manhã. Uma festa, Carlos, que foi tão efusiva que até Farioli falou português.

Boa noite, família portista. Como disse Jorge Costa: "Voltamos a ser uma equipa, uma grande equipa! Conseguimos juntos! Este título é nosso! Viva o Futebol Clube do Porto. Boa noite.

Farioli aqui pela primeira vez a usar a língua de Camões. Carlos, não foi muito mal, até falou bem português Farioli.

Nota 10.

Nota 10, exato. Já o capitão Diogo Costa garante, Carlos, que pro ano há mais.

Queria deixar um muito obrigado a todos os nossos adeptos. Vocês foram muito importantes pra nós, mais do que vocês pensam. E muito obrigado, acima de tudo, por acreditarem nos nossos jogadores, na nossa equipa, todos os nossos funcionários. Obrigado por tudo. E pro ano há mais.

Aqui alguns dos destaques da festa do Futebol Clube do Porto na celebração do 31º campeonato que fugia há quatro anos.

Quem não teve motivos para festejar foi o Benfica, que também jogou no sábado, entrou mais cedo em campo para defrontar o Famalicão.

2x2 foi o resultado final. As Águias ainda estiveram em vantagem com dois gols na primeira parte de Schjelderup e um de Richard Rios, mas num jogo decisivo para não só as contas do título como também pro segundo lugar, o Benfica deixou-se empatar na segunda parte com o Famalicão. No final da partida, o técnico encarnado já enviava uma mensagem ao Futebol Clube do Porto. José Mourinho admitia ainda o objetivo de segurar o segundo posto da tabela.

Já que estamos quase a chegar ao final do campeonato, faltam duas jornadas, dizer que este jogo diz muita coisa daquilo que foi este campeonato. Eu quero dar os parabéns ao Porto por ser um justo campeão. Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje, em especial hoje. E vamos, com tudo aquilo que temos, fazer o milagre de ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Vamos tentar esse milagre e acho que vamos conseguir.

Um jogo que, Martim, ficou marcado por polêmica. Rui Costa não escondeu a indignação com a arbitragem.

O presidente do Benfica acusa o árbitro Gustavo Correia de querer impedir o clube de chegar à Liga dos Campeões. Rui Costa fala em lances claros, um canto que depois deu golo pro Famalicão e também um pênalti que ficou por assinalar e diz Rui Costa que foram mal assinalados estes lances contra o clube encarnado.

Ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos, quem vai à Liga dos Campeões, sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. E o que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade pra ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões. E aquilo que o árbitro hoje fez aqui, que este senhor fez aqui hoje, foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões. Poucas palavras bastam pra explicar o pênalti que não é dado ao Benfica aos 30 minutos, que pode dar o 3x0. Há um lance do segundo gol do Famalicão, que vem de um canto que não é canto. E depois temos estes 15 minutos finais que não têm a menor explicação, mesmo com a substituição do fiscal de linha, que explica inequivocamente o que este árbitro veio aqui fazer hoje: tentar com que o Benfica saísse daqui derrotado.

O presidente encarnado que insiste numa má arbitragem neste encontro que acabou por não só facilitar as contas do título pro Futebol Clube do Porto, como também deixa o Sporting um bocadinho mais perto de conseguir alcançar o segundo lugar. Rui Costa diz mesmo que a equipa se sentiu injustiçada.

E hoje é precisamente a vez do Sporting entrar em campo. Os Leões jogam contra o Vitória de Guimarães, no Estádio José Alvalade.

Na conferência de imprensa de antevisão, Rui Borges começou por dar os parabéns aos Dragões pela conquista do campeonato nacional. O treinador do Sporting defende ainda que as últimas semanas não apagam uma época com méritos para os jogadores leoninos e que quer, por isso, uma equipa mais estável.

Há um peso naquilo que é mental em todos, naquilo que era a exigência, naquilo que era onde nós estávamos inseridos e de repente saímos desses desejos e desses objetivos. E é natural que tenha mexido de alguma forma conosco e nós temos que saber dar a volta a isso. Por isso que eu digo que as últimas semanas não identificam aquilo que foi a época toda deste grupo e da excelente época que estão a fazer e que estavam a fazer. Não apaga nada daquilo que eles fizeram, nada mesmo. Um orgulho enorme daquilo que eles têm conseguido. Agora há que estabilizar e voltar àquilo que é o nosso real valor naquilo que é os nossos jogos.

Já Gil Lameiras, o treinador do Vitória de Guimarães, diz que a equipa quer jogar olhos nos olhos com o Sporting.

Nós jogamos sempre de igual pra igual com qualquer que seja o adversário. Obviamente que por vezes há circunstâncias no jogo que vão alterando e o jogo vai se alterando, uma equipa com mais crescendo, outra tem que defender mais um bocadinho, mas o ponto de partida será sempre disputar o jogo para vencer nesta casa. E é dessa forma que vamos entrar, como entramos até agora em qualquer jogo, também sempre pra ganhar. Obviamente que estamos num momento em crescendo e isso dá-nos mais confiança para disputar os três pontos.

Sporting x Vitória de Guimarães joga hoje em Alvalade, com o apito inicial marcado para as 20h15. Um jogo que é importante na luta de acesso à Liga dos Campeões.

Que não é a única luta em destaque neste campeonato. Há também a luta pela manutenção, que está a dar o que falar.

Há muito ainda por decidir nessas duas últimas jornadas do campeonato. O caótico jogo de ontem entre o Casa Pia e o Tondela, que resultou na vitória do Tondela e teve seis expulsões, duas suspensões e ainda a intervenção da GNR devido a desacatos em campo, acabou por permitir matematicamente a manutenção do Santa Clara na primeira divisão de futebol, Carlos. Já o Nacional da Madeira, que está em 14º, ainda pode parar no lugar de playoff, mas nunca pode ir para lugares de caída direta, ou seja, não pode descer diretamente. O lugar de playoff de manutenção é do Casa Pia. Por enquanto, para saltarem dessa posição, precisam de uma vitória e que o Estrela da Amadora, que tem dois pontos a mais que os Gansos, perca. Já o Tondela tem uma luta um pouco mais complicada. Com a vitória de ontem sobre o Casa Pia, reduzem a distância para apenas dois pontos, mas matematicamente ainda conseguem escapar da zona de despromoção, se bem que ainda com algum milagre misturado. Quem está mesmo garantidamente na segunda liga é a formação do Aves.

E há muita coisa por decidir ainda na Primeira Liga. Martim, damos ainda um mire pelo futebol internacional. O Inter de Milão sagrou-se campeão da Serie A.

É o 21º campeonato dos Nero Azzurri. O Inter apenas precisava de um empate frente ao Parma. Acabou por vencer o jogo de ontem com gols de Marcus Thuram e Mkhitaryan. Houve festa no Giuseppe Meazza, o Inter é o novo campeão da Serie A.

E em Espanha, o Real Madrid adiou as comemorações do título do Barcelona.

Os Merengues venceram o Espanhol por 2 x 0, com um bis de Vinicius Junior. Apesar dos 10 pontos de avanço do Barcelona, matematicamente ainda não é possível os blaugrana serem campeões, porque ainda faltam quatro jornadas. Na próxima semana temos grande jogo, temos clássico no Camp Nou. O Barcelona apenas precisa de empatar contra o Real Madrid para se sagrar campeão da La Liga. Ainda ir à Premier League, Carlos, o Manchester United venceu ontem o Liverpool por 3 x 2, o que faz com que a equipa de Michael Carrick esteja na Liga dos Campeões, definitivamente. Conseguiu se qualificar, há algum tempo que já não ia a essa competição. E também o Tottenham conseguiu sair da zona de despromoção. De Zerbi consegue tirar o Tottenham dessa zona de descida, mas ainda falta muito campeonato. Portanto, vamos ver como é que corre esta Premier League.

Tempo ainda de olharmos para as modalidades, com destaque para os Leões. No andebol, o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto e sagrou-se tricampeão nacional.

Vitória por 36 a 29. É a maior sequência de títulos dos Leões no campeonato e o segundo título da época depois da Supertaça. Com este tricampeonato, o Sporting iguala o Futebol Clube do Porto com 24 títulos na modalidade. Ainda também nas modalidades, já que estamos a falar do Sporting, no basquetebol, o Sporting acabou mesmo por vencer o Benfica e conquistou a Taça Hugo dos Santos com o resultado final de 79 a 77, um encontro que foi jogado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Por falar em basquetebol, vamos continuar. Na NBA, Martin, os Boston Celtics de Neemias Queta foram eliminados dos playoffs.

Depois de terem uma vantagem de 3 x 1 na série, os 76ers acabaram por levar a melhor sobre os Celtics. Um jogo monstruoso de Joel Embiid, que jogou apenas três semanas depois de ter sido operado, ajudou os 76ers a passarem para a próxima fase. Neemias Queta está oficialmente fora dos playoffs.

Ponto final nesta edição do "Vamos à Bola", que está de regresso amanhã.