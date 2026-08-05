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Mais uma edição do Jornal de Desporto da Rádio Observador. Eu sou o Miguel Gato, hoje a edição deste Vamos à Bola é com o Carlos Pedro. Olá, Carlos.

Olá, bom dia.

Na antecâmara de mais uma eliminatória da Liga Europa, o Benfica continua por fechar o plantel. Os encarnados vão insistir em João Palhinha e terão recusado nas últimas horas uma proposta por Vangelis Pavlidis.

É o grande destaque na capa do Record desta quarta-feira a dar conta da nega dada pelo Benfica ao Fenerbahçe da Turquia. O Record diz que as águias recusaram uma proposta de quarenta milhões de euros, a Bola fala em cinquenta milhões. O certo é que nem Rui Costa nem Marco Silva querem perder o goleador grego. A imprensa diz também que Pavlidis deverá ser recompensado com prêmio monetário pela continuidade na Luz e a sair, diz o Record, só por setenta milhões de euros. Já quanto a entradas, os últimos dias voltaram a acender a esperança encarnada na contratação do médio Palhinha. Marco Silva quer reencontrar o jogador de 31 anos com quem trabalhou no Fulham. Palhinha não conta pro Bayern, mas ontem voltou a participar com uma assistência num duelo amigável dos bávaros. E na análise a este tema, a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes, entende que este negócio deve ser visto de duas formas diferentes.

Eu continuo a achar que é uma manobra arriscada financeiramente por parte do Benfica. Ou seja, uma coisa é um empréstimo, mesmo que esse salário venha romper por completo o teto salarial do Benfica, outra coisa é investir vinte e cinco milhões de euros num jogador que já tem 31 anos, que à partida não terá esse retorno financeiro nos próximos anos, que sim, pode ter, obviamente, e terá eventualmente retorno desportivo. Portanto, lá está, eu acho que desportivamente, sim, era ótimo pro Benfica contar com um jogador como João Palhinha. Financeiramente, acho um negócio muito complicado, acho valores muito elevados.

Já o comentador Pedro Henriques diz que o risco pode ser minimizado pela questão Champions na próxima época.

Este é o ano das equipes portuguesas arriscarem todas, por uma razão muito simples: vão os três à Liga dos Campeões. A não ser que o Braga chateie aqui a Malta e se intrometa. Portanto, pra próxima época vão os três. E portanto, se há negócios, se há algum risco pra correr, e não é por acaso que o Sporting tá a fazer esta transição também toda, é exatamente com este pensamento. Este é o ano em que correndo bem é-se campeão, correndo menos bem vai-se à Liga dos Campeões. Portanto, não me admira que mesmo com estes valores muito duros, muito difíceis dos ordenados, do Palhinha, etc., que não possa depois haver aqui uma solução que saia bem, porque o Palhinha precisa do Benfica e o Benfica também precisa de um jogador com as características do Palhinha.

Pedro Henriques e Mariana Fernandes na edição de ontem de "O Campeão é na Rádio Observador." O Benfica tem também um problema pra resolver no centro da defesa com a saída de António Silva. Os jornais avançam que o interesse em Jhonatan Jesús, do Cruzeiro, começa a esfumar-se devido aos valores pedidos pelo emblema brasileiro. Para o duelo de amanhã frente ao Hearts, as opções para o ex-defensivo são Tomás Araújo, Clément Lenglet e o jovem de 18 anos Gabriel Indio. Marco Silva faz a partir das três e meia da tarde a antevisão deste Benfica-Hearts que vai poder ouvir aqui na Rádio Observador. As águias vão também estar atentas ao duelo de hoje entre o Aars, da Dinamarca, e o Sabah, do Azerbaijão, a contar pra Champions. Quem perder cruza com o vencedor desta eliminatória entre Benfica e Hearts.

Jogo agendado para às oito da noite. No domingo, há a estreia na liga contra o Académico de Viseu e afinal o jogo terá adeptos no estádio, mas apenas no exterior.

Exato, não nas bancadas. O Benfica decidiu contornar o castigo aplicado pela autoridade para a prevenção e combate à violência, com o alargamento da Fan Zone, que está normalmente instalada no Estádio da Luz em dias de jogo do Benfica. A partida vai ser transmitida em direto nos ecrãs gigantes que vão ser instalados precisamente na Fan Zone. As mudanças excepcionais não ficam por aqui. Os jogadores vão entrar no interior do estádio pela porta 18, junto à estátua de Eusébio da Silva Ferreira. Os encarnados informam que o autocarro que transporta os atletas deve chegar ao local pelas sete da tarde.

E Carlos, já vamos voltar às competições europeias, mas falamos de mercado. Geny Catamo é pra ficar em Alvalade.

Os jornais desportivos dizem que o Sporting recusou contactos do Sunderland pelo extremo moçambicano. Foi primeiro notícia em Inglaterra, mais tarde, os desportivos davam conta de uma recusa do Sporting, que não quer sequer ouvir falar numa possível saída de Geny Catamo. Não passou de um mero contacto exploratório, mas a imprensa diz que Rui Borges não quer perder mais ninguém, pra além de Pedro Gonçalves, Diomande e Daniel Bragança, que devem estar de saída e podem fazer crescer o encaixe financeiro com saídas para duzentos milhões de euros neste mercado. Para chegar, estão, diz o Record, um extremo, que deverá ser o australiano Irankunda, e ainda um de lateral esquerdo. Os comandados de Rui Borges voltam hoje a treinar de manhã. O técnico transmontano tem apenas dois indisponíveis por lesão, João Simões e Nuno Santos, sendo que há ainda Ibrahima Ba e Zino Debaste que fazem trabalho individual. São jogadores que devem falhar a estreia do Sporting na liga diante do Estrela, um encontro marcado pra às oito e meia deste sábado na Reboleira

Continuamos a olhar para o mercado, mas agora para o mercado do Futebol Clube do Porto. Em Itália, diz-se que os Dragões querem a contratação do avançado mexicano Santiago Gimenez.

Já teve direito a mininovela em Portugal aquando do interesse do Benfica, acabou depois por rumar ao Milan, mas agora parece não contar para Ruben Amorim. A notícia é da imprensa italiana, diz que o negócio pode fazer-se através de um empréstimo com opção de compra de 20 milhões e os Dragões a ficarem com a responsabilidade salarial do mexicano. Farioli procura mais uma opção para o ataque portista, contam os jornais. Samu está lesionado, Dennis Guedes não parece convencer. Tem sido o reforço regressado André Silva, o número um do ataque azul e branco neste início de época. Gimenez fez sete gols em 37 jogos com a camisola do Milan. Chegou ao clube em 2024 a troco de 30 milhões de euros.

Os Dragões que estão, entretanto, a preparar uma série de cerimônias para homenagear o antigo capitão Jorge Costa.

Morreu há precisamente um ano e por isso o Futebol Clube do Porto vai aproveitar a data para relembrar o legado de Jorge Costa, o Bicho. É destaque no jornal "O Jogo" nas bancas esta quarta-feira. O presidente portista André Villas-Boas assina também um artigo de opinião a recordar o antigo capitão azul e branco. De manhã, há um momento privado do plantel na academia portista. Mais logo à tarde, jogadores e dirigentes marcam presença na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz, para uma missa de homenagem a Jorge Costa.

Mais mercado, Carlos. Parece que já há destino para Mohamed Salah, vai jogar para a Turquia.

Sim, para o Trabzonspor. O clube turco anunciou ontem oficialmente que está em negociações para contratar o egípcio, que termina o contrato com o Liverpool. Os turcos confirmaram também que Salah é hoje esperado em Istambul ao início da tarde para fazer exames médicos. Vai certamente ser recebido num clima de muita festa, como é característico do futebol turco nestes momentos, sendo assim a confirmar se Salah vai ser companheiro de equipa de vários ex-jogadores da nossa liga, como Sidney Lopes Cabral, Noah Saviola e Vagner Pina.

E Carlos, há um regresso ao futebol português. Vamos ouvir. Temos aqui uma apresentação estilo anime, não é?

É o regresso, exatamente. Nakajima é reforço do Portimonense e foi apresentado, como disseste, com recurso ao anime tipicamente japonês. O médio extremo de 31 anos teve quatro épocas no Urawa Reds, do Japão. Não atravessava um bom momento a nível de números. Não atravessa, de resto, um bom momento. Não marca um gol, por exemplo, desde setembro do ano passado, mas está de regresso a Portimão, regresso ao local que o viu fazer a melhor época da carreira, quando em 2017/2018 apontou 10 gols e fez 11 assistências pelo Portimonense na Primeira Liga. Agora vai jogar na segunda divisão do futebol português. Noutras transferências, noutros negócios, Florentino Luís é reforço do Ipswich Town da Premier League. Está de volta ao principal escalão do futebol inglês depois de ter descido com o Burnley. Custa 18 milhões de euros e o Benfica vai receber quase 1 milhão de euros com este negócio. Já António Silva foi titular ontem pela primeira vez num amigável do Bournemouth e participou na vitória por 10 a 1 dos Cherries frente ao Gênova da Série A italiana. Tem também o português Vitinha no plantel. O jogo realizou-se à porta fechada e em quatro partes de meia hora cada.

Na arbitragem, Carlos, a UEFA quer uniformizar os momentos em que o VAR intervém nas partidas de futebol.

O organismo que tutela o futebol europeu quer tornar as decisões mais consistentes e transparentes em todas as competições da Europa, disse em comunicado. Há quatro fases neste processo, a começar pela identificação da infração. A UEFA deixa conselhos como analisar o melhor ângulo e, se necessário, com recurso a uma imagem parada. Depois, na avaliação técnica, o lance deve ser revisto em plano aproximado e em câmera lenta, a cerca de 50% da velocidade, diz a UEFA. Mas quanto à análise do contexto, é apontada a necessidade de observar a jogada em plano aberto e à velocidade normal para avaliar a intensidade, a dinâmica, o impacto e o desenvolvimento da jogada. Por fim, diz a UEFA, para a tomada de decisão final, recomenda que se deve concluir a revisão com a imagem mais esclarecedora, garantindo que a decisão se baseia na melhor evidência visual disponível. São alterações que pretendem melhorar a compreensão e a confiança no VAR por parte de todos os agentes do jogo.

E fechamos este "Vamos à Bola" com ciclismo, Carlos, porque hoje arranca mais uma edição da Volta a Portugal em Bicicleta. São 119 ciclistas que vão andar na estrada nos próximos dias.

São mais oito corredores em comparação com a Volta do ano anterior, mas ainda longe do recorde de 2000, quando o pelotão chegou aos 179 ciclistas. Esta é a edição número 87 da Volta a Portugal, que vai para as ruas até dia 16. Termina nos Aliados, no Porto, mas começa hoje em Lisboa com um prólogo de 6,5 km. As descidas vão começar por volta das 15h20, 15h20 da tarde, e devem terminar duas horas depois. O norte-americano Joshua Leabo será o primeiro a partir, o português Rafael Reis será o último. Este ano há 17 equipas, com sete elementos cada. Há no total 44 ciclistas portugueses, com destaque para Rui Oliveira, da Emirates. Estreia-se nesta edição da Volta a Portugal.

E vamos com certeza acompanhar a Volta a Portugal nos próximos "Vamos à Bola". O de hoje foi com o Carlos Pedro.