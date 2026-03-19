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Olá, bem-vindos à Vici Suave. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador. Tenho ao meu lado o único jornalista do Observador que cumprimenta as pessoas apenas com um beijinho, o Vasco Maldonado, e os menos betos, mas igualmente respeitáveis, Miguel Pereira Santos e Mariana Lima Cunha. É este trio de sagazes analistas políticos que me vai ajudar a explicar uma semana marcada pelas confusões na Câmara Municipal de Lisboa, pelo impasse na indicação dos futuros juízes constitucionais e pelas primeiras audiências de António José Seguro.

É momento de assumirmos o resultado das últimas eleições e fazer a limpeza que o país precisa naquelas instituições. E eu quero saber se está disponível para isso ou não.

Evidentemente que a representatividade da vontade popular hoje não é a mesma que era há cinco anos, nem a mesma que era há 10, nem a mesma que era há 20 anos. Essa é uma evidência à qual ninguém deve fugir.

O Chega tem tanto direito de estar no Tribunal Constitucional ou de indicar um juiz para o Tribunal Constitucional como o Partido Socialista.

Não deixa de ser curioso que aquele que vem atacar os outros pelos lugares, a primeira questão que traga a este Parlamento seja precisamente os lugares.

O que se passa, e eu vou dizê-lo para que as pessoas percebam, é que até juízes do Constitucional são do PC e têm três deputados.

Esse tal partido que fala sempre contra os tachos, contra os lugares e contra o sistema, a primeira preocupação que levou ontem no debate foi exatamente os seus próprios tachos, seus próprios lugares no sistema.

Para discutir tudo isso e muito mais, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Vasco Maldonado, é a primeira vez que contracenamos juntos nesta nova fase da tua vida.

É uma grande honra.

A primeira pergunta é, como é evidente, o que achas que podes acrescentar a este programa que o meu grande camarada e amigo Miguel Viterbo Dias ainda não traz?

Qual é o teu pitch, Vasco?

Eu desejava, Miguel, que a primeira coisa que fizesses fosse atirar-me à cara com o Miguel Viterbo Dias. O que eu posso fazer? Posso acompanhar-te nesta jornada, lembrando sempre que não sou o Miguel Viterbo Dias, mas também tenho coisas para oferecer. O quê? Vais ter que ver ao longo do programa. Se eu estiver aqui a dizer, depois para que me vou vender se posso mostrar assim.

Show, don't tell.

Show, don't tell. É cinema.

Ok, não foi muito convincente, mas enfim, vamos então às nossas sopas. Sopa de fígado, Miguel Pereira Santos, para falarmos de liver mort.

Olha, agora até senti que o Rui estava aqui no estúdio. Pela secureza da piada.

Tu não podes gozar comigo durante os próximos cinco minutos por fazer essa piada.

Ele perdeu alguns direitos agora mesmo.

É uma sopa que vai buscar um anglicismo, faz uma brincadeira com palavras.

Foi bom.

Miguel Pereira Santos, para falar sobre a Câmara Municipal de Lisboa, não necessariamente só sobre este caso, mas para que nos possas dar um panorama geral, quer da dificuldade que o Chega aparentemente tem em conseguir indicar gente que depois esteja à altura das responsabilidades, e não é apenas em Lisboa, mas um pouco por todo o país, mas também sobre Carlos Moedas, que tem um primeiro embaraço nesta sua nova fase de relação com o Chega.

Sim, à partida há logo essa incapacidade flagrante do Chega de nomear pessoas aparentemente com qualidade para ocupar estes cargos no Estado. Temos uma nomeação daquela que se veio a saber que é a namorada do vereador, um caso flagrante de nepotismo. E na origem disto tudo está algo que ainda fica por explicar, tanto do lado de Bruno Mascarenhas, mas principalmente do lado de Carlos Moedas, que é: por que é feita esta nomeação? Carlos Moedas disse que era baseada em competência, mas depois vamos a ver. E um dos problemas com esta nomeação é precisamente que esta pessoa não tem o currículo que justifique ocupar este cargo nesta empresa municipal e, além disso, usurpou funções como jurista. É uma pessoa que nem sequer é formada em direito.

A própria diz que não, que prestou apenas aconselhamento na qualidade de criminologista.

Mas é engraçado que na entrevista que ela deu, entretanto, continua a tratar-se a si mesma por doutora. Eu achei isso engraçado.

Vivemos num país de doutores, Miguel. Eu próprio sou mestre, para quem não sabe. Mas esta não é a única confusão que abalou a Câmara Municipal de Lisboa. Entretanto, houve e está a decorrer uma investigação que tem como centro de operação adjudicações feitas para aquisição de serviços de iluminação no Natal. Essa, sim, afeta a própria Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas, no dia em que estamos a gravar, já abriu um inquérito interno. Que consequências é que podemos esperar para o Executivo de Carlos Moedas?

Este também é um tema que ainda está em desenvolvimento e houve essa abertura de inquérito, mas para parte da oposição continua a ser insuficiente, que pedem mesmo a exoneração desta pessoa que tem um lugar bastante poderoso na Câmara de Lisboa.

Francisco Laplane, secretário-geral da Câmara Municipal de Lisboa.

Alberto.

Alberto.

Francisco era o filho.

Estava a pensar no filho.

É verdade.

Buscando a bitola de Moedas na campanha contra Medina em 2021, este teria sido um caso de uma exoneração que já devia ter acontecido. Agora no poder, a questão pode ser diferente e há também uma questão que será relevante, que é as medidas de coação se esta pessoa continuar em prisão preventiva, quer dizer que o Ministério Público entende que existe o perigo de, continuando como secretário-geral da Câmara de Lisboa, continuar a lesar a própria autarquia. Portanto, eu acho que esse será, evidentemente, um momento definidor daquilo que Moedas fará. Acho muito difícil que continue a ser secretário-geral da Câmara de Lisboa se se mantiver em prisão preventiva. Agora, indo buscar a bitola de Moedas também no mandato anterior com o vereador Ângelo Pereira, por exemplo, Moedas quis afastar logo à partida, quando apareceram as primeiras suspeitas. Aqui percebo que seja uma posição mais técnica, mas terá de ser coerente com aquilo que fez no passado e aquilo que exigiu também que Fernando Medina fizesse. Mariana Lima Cunha, passamos da sopa de fígado para a sopa de rato.

Miguel, isto não pode ser.

Não sei se não vamos ter de parar o programa para caçarmos um bocadinho.

Para falar de todo o imbróglio em torno da indicação ou da proposição dos novos juízes para o Tribunal Constitucional.

Ok, Rui.

Eu sei que gostas muito de dar contexto. Alerto só que é um processo que começou há demasiado tempo para que passe em revista tudo o que aconteceu.

Sim, nem consigo explicar.

Tenta só centrar-te nos últimos acontecimentos do tema.

Eu agradeço as instruções precisas, vou tentar respeitar. O Miguel tem tido uma crescente preocupação com o tempo que eu ocupo na Vixissodes.

Temos recebido muitas cartas de ouvintes a pedir alguma contenção.

Peço desculpa aos nossos ouvintes.

E é por isso que vais começar por falar do acordo de 1989.

Exatamente. Olhem, eu vou explicar como é que esta tradição começou.

A origem e as funções do Tribunal Constitucional.

Exatamente. Não, eu vou assumir que os nossos ouvintes sabem tudo isso, são ouvintes muito acima da média. E portanto, vamos ao que interessa. Nós neste momento estamos num impasse que me parece um bocadinho bizarro. E o que me parece é que há alguma negação da parte dos partidos que estão envolvidos neste impasse, e até alguma infantilidade, no sentido em que este problema está para ser resolvido desde as últimas legislativas, que fazem daqui a pouco um ano. Passou quase um ano desde essas eleições. Para mim é um bocadinho inacreditável como é que este dilema não foi pensado há um ano. Nós estamos agora a discutir o problema.

Pensado foi, tanto que pensaram que não chegaram a acordo.

Só filosofado. Não, ou seja, quando se viu o resultado das eleições, era evidente, e nós fizemos o que nos competia, que foi textos antecipar o problema e a dizer que ia haver uma série de impasses no Constitucional, no Conselho de Estado.

Mariana Lima Cunha, se me permites, há um problema de princípio. O Partido Socialista, aparentemente, começou por não aceitar que o Chega indicasse ou propusesse um juiz. Entretanto, nas voltas da vida, o PSD já quer dois lugares e reserva para o Chega o elemento que falta propor. Portanto, há aqui um problema político.

Claro, sim. O que eu digo é que já devia ter sido pensada antes a solução para esse problema. Neste momento, há três soluções em cima da mesa, para sermos práticos. O PSD fica com dois lugares e atribui, não temos de dizer assim, mas propõe que o Chega fique com outro. E o PS fica fora da fotografia e provavelmente recusa fazer parte de todo o resto do acordo para os outros lugares que existem, que são incontáveis cargos, se eu me pusesse agora aqui a enumerá-los, ia ocupar o meu tempo todo. Portanto, ou o PSD e o Chega fazem isso, ou o PSD segue a tradição, e aí eu acho que cria um problema evidente, que é repartindo só entre si e o PS os lugares, está a ignorar uma parte importante do eleitorado que as tradições existem, mas também têm de ser atualizadas com a realidade. E a realidade é que o Chega está aí neste momento mais votado do que o PS, não há grande volta a dar. Ou o PSD não se compromete com nenhuma destas soluções e escolhe a solução salomónica que o prejudica a ele próprio, que é atribuir juiz a cada um, portanto, o PSD fica com um, o Chega fica com outro, o PS fica com outro. Pode não ser absurdo no sentido em que o Chega e o PS têm praticamente o mesmo número de deputados, ou seja, não há uma diferença assim tão grande de representação entre os dois. E no fundo, o PS é isso que está a sugerir. A dizer: "Vocês querem tanto que o Chega esteja representado no Tribunal Constitucional, atribuem da vossa própria cota, dão um lugar ao Chega e nós temos direito a outro."

A questão é que o Tribunal Constitucional não chega aqui virgem, passa a expressão, já existem juízes.

Claro, e já existem juízes do PS. Eu acho que a discussão é tida muitas vezes como se fôssemos começar agora do zero e portanto, o PS e o PSD tivessem de dividir o que há ou dar ao Chega um lugar dos existentes.

Em uma frase, como é que achas que isto vai acabar?

Acham que eu estou a exercer alguma pressão neste segmento. Eu não consigo ler a mente dos nossos agentes políticos. Acho que o PSD está a tentar neste momento ter algum capital político para poder dizer que o PS não cedeu, que não foi razoável no sentido de olhar para a representação do eleitorado.

E o PS fará o habitual

O PS dirá que o Chega é um partido que não gosta da Constituição e que, portanto, não faz sentido estar representado no Tribunal Constitucional e pode ganhar um argumento para os eleitores que, como o PS recordava no Parlamento esta semana, rejeitaram a impensa do Chega e votaram António José Surra.

Por falarem em pessoas que não gostam da Constituição, Vasco.

O quê?

Eu tenho que ter três nomes, tu também tens.

É verdade, eu estou a ocultar o terceiro.

Qual é o terceiro?

Vasco Maldonado Correia.

Sim.

Mas queres que eu acrescente o terceiro? É importante pra ti?

Não, a minha dúvida era se me estavas a gozar.

Um vasinho de três apelidos.

Betos, conheces um, conheces todos, de facto.

É que todos nos apresentamos com três nomes aqui.

Vasco Maldonado Correia, desculpa não ter referido o teu terceiro apelido, o teu segundo, no caso. Não gostas da Constituição, isso é uma coisa que os nossos ouvintes devem saber. Achas que o Tribunal Constitucional deveria ou não ser extinto?

Miguel, antes de responder à tua pergunta, vou te só dizer que eu agora estou aqui e tu não me vais retirar daqui assim tão facilmente.

O Miguel está a tentar cancelar-te, no fundo.

Esse tempo acabou, Miguel, o tempo da cultura de cancelamento acabou. E por isso vou precisar que repitas a pergunta.

A questão aqui é se achas que se o PSD de facto levar avante o seu plano, a sua intenção de entregar ao Chega um dos lugares em aberto no Tribunal Constitucional, isso poderá dar argumentos ao Partido Socialista para insistir na narrativa de que um não é não, afinal é um sim é sim.

Eu acho que o PS seguramente irá cavalgar nessa narrativa, mas eu acho que o partido que mais pode sair prejudicado disto é mesmo o Partido Socialista. Não querendo estar a tentar perceber quem é que tem razão nesta questão de quem é que nomeia juízes, até porque parece que estamos a entrar numa coisa quase à americana, em que vão pro Tribunal Constitucional juízes à esquerda, juízes à direita. Mas acho que o mais prejudicial que isto se pode tornar é pro PS, precisamente pela perceção pública, pelos contornos desse impasse. E as pessoas em casa veem isto, veem que estamos há meses, uma legislatura que já vai com quase um ano, e que ainda não se conseguiu resolver, em que os três maiores partidos não se conseguiram entender. E nisto, tanto o PSD como o Chega vêm para as televisões e vêm responsabilizar o PS. E por isso, mesmo que tenha razão, não creio que seja isso que está aqui em questão, será esse o ponto mais importante que José Luís Carneiro deve considerar, porque eu odeio a expressão de que tudo dá votos ao Chega, qualquer coisa que se faça, mas isto parece mesmo o tipo de coisa que pode dar votos ao Chega.

Nós se calar, aqui enquanto falamos, estamos a dar votos ao Chega, nunca se sabe. É um efeito secundário.

Uma última questão antes de passarmos para a próxima sopa. Achas que o partido Plama Monárquico poderia ser parte da solução?

Todos os partidos querem fazer parte da solução. Hoje ouvimos o PAN dizer que o governo também tem de ter lugar.

Um juiz que venha da família Câmara Pereira poderia desempenhar bem o papel de árbitro.

Miguel, tens de estudar um pouco melhor as guias do caminho monárquico.

Muito bem, avancemos para a terceira sopa deste programa, sopa de tubarão, mantendo-nos aqui no reino animal. Tubarão porque Seguro, sentindo o sangue nas águas, está a agir como um verdadeiro tubarão, pra já dócil, sem fazer nenhuma vítima, mas organizou toda uma recepção a partidos, obrigando a que cada um indicasse apenas um elemento, obviamente para impedir fugas de informação. Também antecipou as conversas com o primeiro-ministro pra terça-feira, para acompanhar o trabalho que é feito pelo governo. Vasco Maldonado Correia, o que te apraz dizer sobre estes primeiros sinais de António José Seguro, o Tubarão?

São mais sinais de que, à semelhança do que tínhamos visto desde a tomada de posse, de que quer mesmo fazer uma rutura com o passado, fazer uma rutura com o que foi o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, e até agora com algum sucesso, isto porque não temos fontes em lado nenhum a dizer o que é que vem de dentro das reuniões. E é uma pena, pra já. Ainda estamos a meio da semana, a ver vamos o que é que sai destas reuniões, mas o que sabemos foi o que os partidos disseram na sala das bicas, e nisso até agora está a ter sucesso e é prova de que, pra já, Seguro está a ter o que quer.

Mariana Lima Cunha, nesta questão muito particular das reuniões à terça-feira com o primeiro-ministro, uma forma pouco discreta de acompanhar atentamente aquilo que o governo leva ao Conselho de Ministros, isto é um sinal de que António José Seguro vai ser, de facto, mais interventivo do que aquilo que se supunha?

Eu acho que sim, acho que António José Seguro tem dado sinais de que vai ser interventivo e que vai estar em cima do trabalho do governo. Ele assim apanha não só o Conselho de Ministros, ou seja, com alguma antecedência, como os próprios debates quinzenais, em que o primeiro-ministro costuma fazer anúncios e portanto ele estará tendencialmente a par do que vai acontecer durante a semana. E acho que é uma jogada inteligente se o plano dele é esse. E além disso, com isto tenta também evitar um problema que Marcelo Rebelo de Sousa tinha. Que Marcelo Rebelo de Sousa foi se queixando, às vezes de forma mais subtil, outras menos subtil, de que era apanhado por vezes de surpresa pelos planos de Luís Montenegro, que era mais dado ao secretismo do que António Costa. E, portanto, António José Seguro, acho que com esses sinais que vai dando, tenta manter ali o control e uma rédea um bocadinho mais curta em relação ao estilo de Montenegro e ao secretismo de Montenegro no que toca aos planos do governo. Infelizmente, também é mais discreto pra nós e, portanto, os nossos textos divertidos com bastidores de Belém têm os dias contados. É uma pena.

Pra já, Mariana. Não vamos desistir. A garantia que vos podemos deixar é que não vamos desistir. A primeira parte da Vício e Suave tem de ficar por aqui. Voltamos dentro de momentos com entrevista a Paulo Mota Pinto.