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Olá, bem-vindos à segunda parte da "Vixi Suave". Temos conosco Paulo Mota Pinto, jurista, professor de Direito, ex-juiz do Tribunal Constitucional, ex-deputado do PSD, também antigo líder parlamentar do PSD. Bem-vindo a esta "Vixi Suave". Temos de começar, naturalmente, pelo tema que tem marcado as últimas semanas, que tem se arrastado ao longo das últimas semanas. Como dizia na introdução, foi juiz do Tribunal Constitucional, conhece bem o funcionamento daquele órgão. Esta demora, este atraso dignifica a instituição?

Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu fui juiz do Tribunal Constitucional entre 98 e 2007. E, na verdade, quando exercí o meu mandato, nunca aconteceu uma situação destas. Já aconteceu antes, já tinha acontecido na década de 90, ou seja, impasses na eleição, está agora a acontecer também, e a meu ver, até por razões estruturalmente diferentes, porque havia aqui uma alteração. Mas enfim, o tribunal continua a funcionar, neste momento está com menos dois juízes. Nesse sentido, a substituição tem alguma urgência. Eu não poria tanto o problema em termos de dignificação da instituição. Na verdade, a dificuldade tem a ver com a importância da instituição. Nesse sentido, há o conhecimento da importância, a dificuldade do consenso, mas é negativo para o funcionamento do tribunal, que é evidente.

As negociações entre os vários partidos com assento parlamentar, sobretudo entre os três maiores partidos, continuam. Sabemos, pelo que vai dizendo o Partido Socialista, que o PSD quer dar a oportunidade ao Chega de indicar ou propor um juiz para o Tribunal Constitucional, ficando o PSD com os outros dois nomes. Faz bem o partido em querer fazer um acordo com o Chega nesta matéria?

Para responder a isso, eu preciso fazer aqui uma distinção que talvez muitos ouvintes não tenham presente e por isso é importante recordá-la. Nós temos nos nossos órgãos jurídicos, no nosso sistema, matérias de política, diremos, cotidiana, legislativa, infraconstitucional, abaixo da Constituição, para as quais basta uma maioria simples, salvo alguns casos excepcionais. Mas para alterar a Constituição e também para eleger os juízes que vão interpretar e aplicar, é preciso dois terços. Em alguns casos mais, mas em regra, dois terços. E portanto, este sistema foi desenhado assim para que fosse necessário o acordo de forças políticas que representam um amplo espectro, uma ampla maioria no Parlamento. Até agora, desde 82 pelo menos, mas também desde já antes, desde a Constituição, na verdade, nunca tinha acontecido que o bloco à esquerda da linha que separa entre o PS e o PSD, ou o bloco à direita da linha que separa estes partidos, tivesse tido menos de um terço dos deputados no Parlamento. Não tinha acontecido. O PSD e a direita tinham ficado lá perto, mas tinham ficado acima de um terço. Um terço de 230 é, penso que 76. Portanto, nunca tinha acontecido. Agora aconteceu, e aconteceu claramente. O PC, o PS, o Bloco de Esquerda, o Livre, todos somados, têm abaixo desse número. E portanto, na verdade, as circunstâncias alteraram-se. A este fato não se responde dizendo o que ouvi o PS dizer. O PS é um partido fundador da democracia, está na origem da Constituição, porque é evidente que a política se faz para o presente e para o futuro. A antiguidade aqui não é um posto nesse sentido, não é porque é estado, é muito importante que o PS ou qualquer outro partido tenha um lugar cativo nas negociações e nos mandatos para o Tribunal Constitucional.

Portanto, das suas declarações depreendo que acha natural que o PSD converse com o Chega e se entendam nesta matéria muito concreta.

Eu acho normal que se tenha em conta as circunstâncias políticas de cada momento. Houve tempos em que o PS cedia um lugar à esquerda, cedia um lugar ao PCP e a direita cedia um lugar ao CDS. Depois isso deixou de ser feito tão explicitamente porque esses partidos perderam relevância. Agora, se na verdade tem mais de dois terços, e claramente mais, à direita do PSD, de alguma forma é até colocá-los fora do sistema, é até reforçar essas forças políticas. E portanto, o Partido Socialista deveria, a meu ver, ter o bom senso. Eu penso que não é uma questão propriamente de falta de bom senso, é uma questão que, por um lado, podem não se ter dado conta verdadeiramente de todas as consequências do resultado eleitoral desastroso que tiveram em 2025. É algo que devem agradecer ao Pedro Nuno Santos. Mas, por outro lado, eu penso que há aqui também alguma exploração política. Da ideia de que o PSD está a fazer um acordo com o Chega para excluir o PS e que estão a tentar tirar dividendos políticos disso. Quando, na verdade, o que há é apenas a expressão das forças relativas no Parlamento. O PS não fica excluído, o PS tem que eleger os seus quatro juízes. Portanto, um partido que neste momento até tem uma representação parlamentar superior ao Partido Socialista não ter nenhum, e quando a esquerda não tem um terço, parece-me difícil de aceitar isso, sinceramente. E compreendo que o PSD dê conta disto. Até porque há aqui uma outra circunstância que me parece muito relevante, que é a seguinte: Nós não podemos comparar a situação relativa entre o PSD e o Chega com a situação que existia entre o PS e a extrema-esquerda e o PC, porque o PC e o Bloco nunca ameaçaram a posição de liderança da esquerda pelo Partido Socialista. Nunca tiveram esta expressão tão grande comparativamente ao Partido Socialista como o Chega tem hoje contra o PSD. E na verdade, a exclusão total, colocando-os fora do sistema Poderia reforçá-los. A aproximação, o PSD tem de olhar para isso. Tem de ter isso em conta.

Paulo Mota Pinto. Diga?

Que eu compreendo isso.

Sim. Passando agora para as questões de governação, que avaliação é que faz dos dois primeiros anos de Luís Montenegro como primeiro-ministro?

É um governo marcado por ser um governo de minoria, evidentemente, ou seja, não tem condições para fazer reformas, mas também aí, na verdade, surpreendeu-me um pouco, porque esperava um pouco mais. Não tem confrontado a oposição tanto quanto eu esperava com a necessidade de reformas. Enfim, claro que no primeiro mandato houve ali problemas relacionados com o próprio ministro e houve uma instabilidade causada por isso. Neste segundo mandato em que a votação do PSD foi reforçada e, portanto, parece-me difícil de justificar ou compreender isso. Bem, alguma coisa foi apresentada, mas penso que é preciso intensificar isso. Portanto, quando o primeiro-ministro diz que estamos a transformar Portugal, com toda a franqueza, eu acredito que essa seja a sua intenção. É essa a vocação do PSD e o eleitorado do PSD quer isso, mas é preciso também fazer mais para mostrar isso.

Pensa que a forma como caiu esse primeiro governo de que falou, a moção de confiança, o caso PINão Viva e também os inquéritos do Ministério Público, tudo isso criou um problema de credibilidade política para Luís Montenegro?

Eu não queria pronunciar-me sobre esses casos. Acho que nós aí devemos basear-nos nos dados, nas informações que resultam da Procuradoria. Não sei se pode dizer que a credibilidade política dele está afetada. O que me parece é que o Partido Socialista é que não reagiu bem a esses casos, quis na verdade extrair precipitadamente logo consequências e o resultado foi o que se viu. Mas enfim, talvez se possa dizer, penso que provavelmente pode dizer-se que há alguma interrogação sobre isso. Isso existe, mas não foi totalmente dissipada. Isso é evidente. Agora, pôr em causa a credibilidade política, talvez seja forte demais.

Já falou da forma como o governo está ou não a transformar Portugal. Pedro Passos Coelho fez muitas críticas ao que disse ser a falta de reformismo deste governo. A pergunta era se concorda com o antigo primeiro-ministro.

Eu concordo com a diretriz geral de que não é por causa de o governo não ter maioria que está dispensado de apresentar reformas e de confrontar a oposição com as suas responsabilidades. Quer dizer, existe o risco, e é um risco sério, não estou a dizer que seja assim, mas existe, na verdade, o risco de as pessoas acharem que se está a seguir uma prática que é de gerir o dia a dia, de ocupar o poder, que no fundo foi a prática que foi seguida até com maioria absoluta pelo anterior governo.

Passos falava na gestão do eleitor contribuinte.

Eu várias vezes confrontei o doutor António Costa sobre isso, dizendo que realmente governar não é simplesmente ocupar o poder, é gerir o dia a dia. E quero dizer mais uma coisa, que eu tendo a entender que o eleitorado do PSD é menos tolerante ainda a isso do que o eleitorado do Partido Socialista. Isso tem a ver com a sua formação sociológica, com a sua história, portanto, até com o facto de o partido durante muitos anos ter reivindicado reformas e a ideia de que são necessárias reformas estruturais é uma ideia que está bastante presente no eleitorado do PSD.

Acha que Passos pode estar a ler bem uma eventual impaciência do eleitorado à AD?

Bem, eu concordo que o governo não está dispensado de apresentar essas reformas. Agora, não sei se isso é uma questão de tática política, se está a ler uma impaciência. Eu não sei se há essa impaciência, mas penso que é bom que passe à prática a tentativa de transformar Portugal, apresentando reformas não só na área que já foram apresentadas, na área laboral e também algumas delas na educação, mas na saúde também é preciso mais alguma coisa.

Isto também mesmo que implique acordos com o Chega nessas reformas.

Eu concordo que o PSD não deve estar enfeudado ou limitado a acordos à esquerda ou à direita. Pode haver uma geometria variável desses acordos, quer dizer, acho que o PSD não deve fazer nenhuma declaração de princípio de não acordamos nada com este ou com aquele. Nunca. As questões devem ser vistas caso a caso. Até porque tendo a entender que se o fizer está a reforçar, se fizesse escolhas totalmente o Chega estaria no fundo indiretamente a reforçar o Chega. Não pode dar-se ao luxo disso.

Diga.

É isso. Ou seja, penso que haverá matérias que podem ser acordadas com o Partido Socialista e outras com o Chega e até com a Iniciativa Liberal também.

Acha que Luís Montenegro esteve bem em desafiar implicitamente Pedro Passos Coelho a ir a voto em indiretas?

Bem, eu sinceramente não compreendi bem as razões da antecipação do Congresso e das eleições. Pareceu-me com objetivos sobretudo internos, digamos táticos, e penso que não é isso que o país neste momento espera. Compreendo da perspetiva dele Talvez até dizer que não demonstrar alguma tranquilidade ou a necessidade de fazer isso, ou pela conveniência. E sem dúvida que o Primeiro-Ministro António Costa é nessa vertente bastante hábil taticamente. Não tenho dúvida nenhuma disso.

Sentiu de alguma forma na pele essa habilidade?

Não, eu não tenho nada a dizer nesse aspecto. Eu saí funções porque tinha sido eleito pela direção anterior.

Referia-me ao tempo da direção do doutor Rui Rio.

Sim, anteriormente. Eu não sei, sinceramente. Eu penso que a mudança de direção resulta do resultado de 2022, que na verdade conduziu, apesar de tudo, a uma legislatura falhada. Resulta disso e não do que estava para trás. Não sei se os militantes apreciaram, aliás, o contributo dos opositores que estavam para trás. Mas seja como for, acho que é consensual que nesse plano de tática ou estratégia política, o António Costa é muito hábil e portanto admito que tenha, por essa razão, internamente achado que era melhor antecipar as eleições. Mas eu penso que não é isso, neste momento, que o país pede. Ele é primeiro-ministro e é preciso mais alguma coisa.

Mas acredita que o regresso de Pedro Passos Coelho pode mesmo acontecer e era desejável que acontecesse?

Sobre isso não sei dizer nada, sinceramente. Não sei se sequer regressar, não faço antecipações, nem sequer quero pronunciar-me sobre a desejabilidade. Acho que neste momento o país tem primeiro-ministro, o PSD tem presidente. Portanto, não é nada que eu queira.

Quer que Montenegro se concentre em trabalhar, como dizia Passos.

Eu acho que isso é o que os portugueses querem, em geral. O governo é minoritário, tem limitações, mas acrescentar a essas limitações uma espécie de inibição, isso é que não. Nós não podemos deixar que se crie essa ideia. O PSD não pode deixar que se crie essa ideia. Ela está um pouco criada.

E há pouco interrompemo-lo quando estava de alguma forma a elencar os aspetos em que o governo tem estado porventura mais aquém na governação. Fala de quê exatamente? Da saúde, por exemplo?

Por exemplo, na saúde, na altura houve promessa, a questão em 90 dias, etc., mas não percebo porque é que não se lançou um programa, não quero dizer necessariamente de renovação de PPPs, mas de inclusão de outro tipo de prestadores de serviços, também privados, para aliviar a situação. Por exemplo, já andamos a falar das pessoas que recorreram ao mapa, por exemplo, que eu hoje ouvi de manhã sobre o INEM. Mas isso são casos. Agora, em relação à reforma, acho que é preciso fazer mais alguma coisa. O governo anterior acabou com todos os contratos de gestão, com todas as PPPs, contra a oposição na altura do PSD, e este governo até agora não fez nada sobre isso. Ou fez pouco, acho eu. Na habitação, eu tenho dúvidas sobre uma política que se destina sobretudo a financiar a procura. Não penso que ela desça os preços, penso que é preciso aumentar a oferta e também a oferta pública, com mais terrenos para habitação, com programas de construção, diretamente pública ou através de colaboração com particulares, e penso que é preciso fazer mais alguma coisa também nessa área. Enfim, depois há outras áreas, na economia, mas não quero fazer aquilo.

Um caderno de encargos.

Não é isso. Agora, eu penso que isto é mais ou menos consensual, quer dizer, o governo, por exemplo, avançou com a reforma laboral. Vamos ver o que é que resulta.

Parece-lhe positiva o que conhece da reforma?

Nalguns aspetos, sim. Embora, por exemplo, tenha dúvidas em relação à questão da reintegração, isso é um fator tão relevante para a retoma do crescimento, para o momento do crescimento. Mas seja como for, é útil o governo ter apresentado uma reforma nessa área e também com flexibilidade, com banco de horas. Acho que está, pelo que eu li, a haver progressos nas negociações nessa área. Portanto, aí sim, avançou-se e espero que se consiga chegar a um acordo.

Há uma ala do partido que para efeitos de simplificação chamaremos de ala rioísta. Admite que venha a surgir alguém dessa ala no futuro para tentar chegar à liderança do PSD? O próprio Paulo Mota Pinto estaria disponível para isso?

Eu neste momento não penso que esse seja um problema que se sugita, nem acho que a questão tenha pertinência neste momento. Desculpe a franqueza, o partido tem um presidente, o partido tem um primeiro-ministro nomeado, portanto, o problema não se põe. Nem sei se se pode falar de uma ala rioísta. Eu diria que há uma tendência talvez mais genuinamente social-democrata, que não exclui também o diálogo também à esquerda e ao centro. Mas enfim, não penso que esse problema se ponha agora.

E acredita que esta legislatura vai chegar ao fim até 2029?

Primeiro, tive dúvidas, penso que há condições para isso. Penso que não há incentivos nem do Presidente da República, nem do Primeiro-Ministro para o contrário, nem sequer dos partidos da oposição, neste momento, pelo menos. E portanto, neste momento, penso que é provável que dure dois, três anos, pelo menos. Agora, a crise pode vir ter com o governo, porque o contexto internacional nós estamos a ver como está e as coisas podem alterar-se. Ou seja, não haverá incentivos para provocar a crise, tanto quanto é visível neste momento, mas a crise pode vir ter com o governo e acho que isso é uma possibilidade real. Não quero dizer uma probabilidade, nós estamos a ver A crise da inflação que aí vem, o problema do contexto internacional, isso apesar de o Governo dizer que não vamos ter défice e que vamos conseguir acomodar, a prazo isso pode ter consequências.

Há também um novo inquilino em Belém. O Paulo Mota Pinto disse há dias que a grande questão relativamente a António José Seguro é se continuará a comportar-se como um militante do PS. Existe aqui algum risco de termos um presidente que age como força de bloqueio?

Ele declarou e deu a entender na campanha e já depois, que não será, que não pretende ser. E penso que os primeiros sinais e aquilo que é objetivamente visível é que não será o caso. No entanto, é alguém que teve sempre a sua carreira política ligada ao Partido Socialista, foi líder do Partido Socialista e, portanto, essa interrogação que eu fiz é genuína. Acho que muita gente tem essa dúvida, sobretudo à direita. Espero que isso não aconteça, ou seja, que ele mostre que não é um presidente socialista do Partido Socialista. É isso que ele tem declarado. Espero que na prática assim seja, sem deixar de ter o nível de exigência que qualquer outro teria. E a meu ver é relevante. Os primeiros sinais são positivos.

Paulo Mota Pinto, vamos entrar na segunda parte do nosso programa, o bloco Carne ou Peixe. Só pode escolher uma de duas opções. Vai perceber rapidamente as regras do jogo. Jogou basquetebol, aliás, tem uma altura de respeito. Quem é que preferia abafar, no sentido basquetebolista do termo, no último segundo, impedindo que chegasse ao poder: André Ventura à frente de um governo minoritário ou Pedro Passos Coelho com uma maioria absoluta?

André Ventura à frente de um governo minoritário.

Muito bem.

Não sei se devo justificar ou não.

Não, só se quiser.

Eu sou militante do PSD e um primeiro-ministro do Chega significava que o PSD teria perdido a posição que deve ter, a meu ver, na política portuguesa.

Seguindo em frente, quem convidava para assistir a um jogo da Académica: José Luís Carneiro ou António Costa?

Convidava os dois, penso que nenhum deles é da Académica, mas quanto mais gente assistir, melhor, até porque assim não tem a vida... Agora tem mais público, porque há possibilidade de voltar a subir de divisão, mas convidava os dois. Quanto mais, melhor.

Quem que enviava para uma ilha deserta sem bilhete de regresso: Amadeu Guerra ou Lucília Gago?

Eu penso que talvez, uma vez que já não está em funções, talvez até gostasse de gozar a reforma, eu talvez enviasse Lucília Gago.

Muito bem. E a última questão: num futuro muito distante, quem gostaria de ver à frente do PSD: António Leitão Amaro ou Sebastião Bugalho?

Não consigo fazer previsões a esse futuro tão distante. Sinceramente, penso que o PSD tem na juventude, que são as duas pessoas jovens, muitas pessoas que podem ser líderes do PSD e não queria estar a limitar a possibilidade de escolha ou a afunilar as alternativas a esses dois nomes. Portanto, mais uma vez, peço desculpa, mas não vou escolher entre os dois.

Muito bem. Paulo Mota Pinto, como é hábito no nosso programa, o convidado serve a sobremesa, no caso, uma música. Que música é que nos traz e por quê?

Eu escolhi uma música do Sting, já dos anos 80, chamada "Russians", porque eu pertenço a uma geração que cresceu ainda na Guerra Fria, com um pouco de receio do holocausto nuclear e depois, nos anos 90, isso dissipou-se. Mas agora nós estamos a ver que afinal, talvez esses receios, esses medos, esses pesadelos não estejam tão afastados. E até com a guerra na Ucrânia e com o confronto entre blocos. E, portanto, eu subscrevo, embora ache que evidentemente e quem tem esses valores de liberdade e democracia deve defender os seus princípios. Mas eu, em relação ao destino do coletivo, eu subscrevo aquela afirmação do Sting: "I hope the Russians love their children too." Espero que os russos também amem os seus filhos, para que nunca se chegue a esse evento. Acho que essa é uma mensagem que muitas vezes nos últimos anos me tenho relembrado.

Paulo Mota Pinto, muito obrigado por ter vindo a esta Vixi Suave. Foi um gosto tê-lo cá. Os nossos ouvintes já sabem, podem voltar a ouvir esta Vixi Suave nas plataformas habituais ou ler a entrevista na íntegra no site do Observador. Até à próxima.

There isn't no historical precedent To put the words in the mouth of the President There's no such thing as a winnable war It's a lie we don't believe anymore Mr. Reagan says we will protect you I don't subscribe to this point of view Believe me when I say to you I hope the Russians love their children too We share the same biology Regardless of ideology What might save us, me and you Is if the Russians love their children too