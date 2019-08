Rio Ave estreia-se esta sexta-feira na I Liga frente ao regressado Famalicão

O Rio Ave estreia-se esta sexta-feira na I Liga portuguesa de futebol no terreno do Famalicão, que procura na abertura da segunda jornada dar seguimento ao triunfo conseguido frente ao Santa Clara no seu regresso ao primeiro escalão.

Enquanto a equipa de Vila do Conde viu adiada a estreia, devido a um problema estrutural no seu estádio que aprazou o jogo com o Vitória de Guimarães para 8 de setembro, o Famalicão foi a Ponta Delgada ganhar por 2-0, e fará agora o seu primeiro encontro em casa neste regresso à primeira divisão, após 25 anos de ausência.

O Famalicão, que já bateu o Rio Ave na pré-temporada (2-1), foi uma das cinco equipas a vencer na jornada inaugural e partilha o topo da classificação com Benfica, Sporting de Braga, Boavista e Gil Vicente.

No sábado, o Benfica, que iniciou a defesa do título com uma goleada sobre o Paços de Ferreira (5-0), visita o Belenenses SAD, enquanto o FC Porto, vice-campeão, que foi derrotado na visita ao Gil Vicente (2-1) e eliminado na corrida à Liga dos Campeões pelo Krasnodar, recebe o Vitória de Setúbal.

O jogo grande da jornada, agendado para domingo, opõe o Sporting, que se estreou com um empate na Madeira frente ao Marítimo (1-1), ao Sporting de Braga, que começou com uma vitória em casa sobre o Moreirense (3-1).

