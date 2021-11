Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um decreto-lei publicado na passada sexta-feira, que regulamenta a extinção de gabinetes de ex-presidentes, conta com artigo proposto pelo governo e promulgado pelo presidente da república, que permitirá Maria José Ritta acumular pensão relativa a Jorge Sampaio com a sua própria pensão de reforma (e outras subvenções a que tenha direito), noticia o Público.

A lei 26/1984, publicada durante a presidência de Ramalho Eanes, que regulamenta os gabinetes dos ex-presidentes da república, não fazia referência às regras de extinção dos mesmos. Esta lacuna já tinha sido apontada pelo Tribunal de Contas e agora, o decreto-lei 91/2021, vem regulamentar essa situação.

Previa-se que a pensão de sobrevivência da viúva (e dos filhos menores ou incapazes, bem como os ascendentes a seu cargo) não era acumulável “com quaisquer pensões de reforma ou de sobrevivência que os titulares do direito àquelas aufiram do Estado, caso em que os respectivos titulares optarão, enquanto o desejarem, pelo direito que considerem mais favorável”, cita o Público. Agora, segundo a nova versão da lei, este direito fica equiparado ao regime geral das pensões de sobrevivência e a pensão passa a ser acumulável com outras pensões e prestações sociais. A pensão em causa consiste em metade do valor do vencimento do ex-Presidente.

As regras definidas agora não terão efeitos retroativos, logo não abrangem a extinção do gabinete de Jorge Sampaio (que faleceu a 10 de setembro), contudo o artigo 12º deste decreto-lei é o único com efeitos retroativos a 1 de setembro, permitindo assim que a viúva do ex-presidente possa acumular remunerações. Maria José Ritta é a primeira viúva de um ex-presidente em democracia.