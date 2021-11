(Em atualização)

O serviço de streaming de música Spotify encontra-se em baixo. De acordo com o site Downdetector, os problemas começaram por volta das 17h30. Estes estão a afetar os utilizadores em Portugal.

A equipa do Spotify deu conta das dificuldades pelas 18h, no Twitter. “Temos conhecimento de alguns problemas e estamos a verificá-los”, disse na conta Spotify Status, acrescentando que irá manter os utilizadores informados.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

— Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021