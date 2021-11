O inverno está a chegar. Vem aí uma onda de frio polar, com chuva, neve e vento

Apesar de o outono só terminar oficialmente este ano às 15h59 da terça-feira 21 de dezembro, estes dias invernais devem chegar ao nosso país já sábado à tarde. Primeiro será a chuva, que começará a sul e se estenderá à região centro. Na madrugada de domingo deverá sentir-se já um acentuado arrefecimento noturno.

¡Atentos a la próxima semana! ❄️???? Esta previsión aún tiene incertidumbre, pero los modelos apuntan a otra entrada de aire aún más #frío que podría llegar a partir del próximo jueves, con anomalías de temperatura de -10ºC, y entrando más nievehttps://t.co/TjnHwMh3eA pic.twitter.com/8fYL1wl64j — Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 18, 2021

Las lluvias se darán desde el sábado en muchas zonas. El lunes se descolgará un embolsamiento frío por el noroeste que formaría una borrasca al desplazarse hacia el sureste peninsular, incrementando el aporte de humedad y las precipitaciones, que podrían ser en forma de nieve. pic.twitter.com/zIdc2gHAPG — Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 18, 2021

No domingo, mantém-se a chuva e as temperaturas máximas e mínimas começam a baixar. Mas é na segunda que a invernia se instala: o vento começa a soprar mais forte, a chuva pode ser de neve acima dos 1200 a 1400 metros nas regiões do interior e dos atuais 19/18ºC durante o dia passaremos para os 12/13ºC. E no litoral, sobretudos, cachecóis e gorros vão sair definitivamente dos armários.

Se formos para o interior do país, as noites terão temperaturas negativas em Braga, Bragança e Guarda (na Serra da Estrela as máximas também não passam do 0ºC), por exemplo. E no Ribatejo e Alentejo andarão entre os 2 e 3ºC.

A partir del lunes habrá nevadas con la borrasca fría aislada (BFA). Los acumulados más importantes se darán en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica. También podrá nevar en ciudades de Castilla y León y en la sierra de Madrid. #ElTiempo #Previsión pic.twitter.com/gVOh8GJz1M — Eltiempo.es (@ElTiempoes) November 17, 2021

Ao longo da semana a vaga de ar polar ártico vai intensificar-se arrastada pelo vento norte que ainda vai aumentar mais a sensação de frio. E uma crista atlântica formada acima das ilhas britânicas pode entretanto formar uma tempestade que atingirá a Península Ibérica em força no próximo fim de semana. O melhor é dizer mesmo: o inverno chegou.