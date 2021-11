São muitos os fatores que influenciam a saúde da nossa pele. Alguns podem ser contornados, enquanto outros já não. É o caso do processo natural de envelhecimento e das características estruturais da pele que podem torná-la mais ou menos vulnerável aos agressores externos, como o sol, o frio, o vento ou a poluição.

Ainda assim, há muito que podemos fazer pela nossa pele, adotando hábitos saudáveis, uma vez que a pele é também o reflexo do nosso estilo de vida, e através de cuidados diários que a fortalecem, reforçando a sua barreira natural de proteção e minimizando o impacto de todos estes fatores que a agridem diariamente.

Ao distinguirmos o envelhecimento intrínseco do extrínseco, conseguimos perceber claramente o nosso papel. Quando falamos do processo natural de envelhecimento falamos precisamente do envelhecimento intrínseco que não podemos evitar. Com o tempo, todos nós adquirimos linhas visíveis no rosto e é natural que notemos a nossa pele mais fina e seca.

É precisamente no envelhecimento extrínseco que podemos atuar. Referimo-nos ao nosso ambiente e às escolhas que fazemos no nosso estilo de vida e que podem fazer com que a nossa pele envelheça prematuramente ou não. Fatores como o sol, o vento e o frio, dos quais nos podemos proteger, danificam algumas fibras de elastina essenciais à boa constituição da nossa pele, tornando-a mais frágil, mais fina e menos flexível, acelerando consequentemente o seu envelhecimento. É por essa razão que todas as ações preventivas que ajudam a retardar os efeitos deste tipo de envelhecimento são essenciais e devem ser seguidas na nossa rotina diária.

Quatro perguntas sobre a essência da pele masculina ↓ Mostrar ↑ Esconder A médica dermatologista Joana Dias Coelho responde às dúvidas mais comuns sobre as características e necessidades da pele masculina. Que fatores agridem mais a pele?

“O fator que mais contribui para o envelhecimento cutâneo é a exposição à radiação ultravioleta. A exposição solar torna a pele mais espessa, com manchas e rugas mais profundas, associadas à perda de firmeza e de colagénio. Outros fatores importantes são a exposição ao fumo do tabaco, ao álcool, à poluição e a ingestão de alimentos com muito açúcar. Todos eles aumentam a produção de radicais livres e elevam o stresse oxidativo, levando a um envelhecimento precoce.” Quais são as principais diferenças da pele masculina em relação à pele feminina?

“A pele masculina é mais espessa, tem mais colagénio e tem um aspeto mais compacto e firme. Por ter um maior número de glândulas sebáceas, tem mais poros do que a pele feminina (a quantidade de sebo produzida pelos homens é quase o dobro). Assim, podem ocorrer mais lesões de acne. A existência de barba é outra característica importante. Por vezes, o acto de barbear torna a pele mais sensível. Por outro lado, o crescimento do pelo aumenta a ocorrência de episódios de foliculite.” Que necessidades tem este tipo de pele?

“Tendo em conta que é uma pele mais oleosa, os produtos com componentes como o ácido glicólico, os retinóides ou o ácido salicílico ajudam a controlar a produção de sebo e a alisar a pele.” Que cuidados todos os homens deveriam seguir para manterem uma pele saudável?

“A lavagem diária da pele com um produto sebo regulador e a aplicação de um protetor solar são passos fundamentais. A utilização de um creme antienvelhecimento ajuda a manter uma pele mais jovem, lisa e luminosa.”

Os homens precisam de uma rotina específica

Para além de uma alimentação equilibrada, da prática regular de exercício físico e de uma boa gestão do stresse – os pilares de um estilo de vida saudável – há uma série de outras medidas que podem fazer toda a diferença na saúde da nossa pele, a curto e longo prazo. Falamos das rotinas de limpeza e hidratação que não podem ser descuradas e que devem ser seguidas, escolhendo os ingredientes certos que devem ser sempre adaptados às características da nossa pele.

Tradicionalmente são os homens que mais tendem a descurar estes cuidados. Contudo, esta é uma realidade que está a mudar. Um estudo recente realizado pela marca de cosméticos Lierac mostrou que os homens estão mais preocupados com a saúde da sua pele e que já lhe dão a merecida atenção no dia a dia. De acordo com os resultados obtidos no estudo, mais de metade dos homens – cerca de 62 por cento – gosta de escolher os seus próprios cosméticos. A verdade é que a pele masculina tem características diferentes da pele feminina e, por isso, também requer cuidados específicos, adaptados às suas necessidades.

De acordo com estudos desenvolvidos pela Lierac, a pele masculina é, por norma, “20 por cento mais espessa” comparativamente com a pele feminina, necessitando de cosméticos com uma composição específica, especialmente formulados para a pele masculina. Por ser mais espessa, a pele dos homens necessita de mais hidratação, uma vez que a sua capacidade de evaporação de água é superior. A pele masculina é também, por norma, mais escura, o que aumenta a sua necessidade de luminosidade. Para além disso, é geralmente mista com tendência a ter oleosidade por conter um maior número de glândulas sebáceas, requerendo uma fórmula que, para além de hidratante, seja também matificante. Também o pH dos cosméticos deve ser adaptado à pele masculina, uma vez que esta tende não só a transpirar mais como contém naturalmente um pH mais ácido.

O poder da ação “3 em 1”

A linha Lierac Homme, desenvolvida especialmente para as peles masculinas, responde a todas estas necessidades da pele, graças à sua ação “3 em 1” que fortalece a pele, ao mesmo tempo que a protege das agressões e promove a sua regeneração. O segredo está no seu componente ativo exclusivo, a tulipa negra, que oferece todos estes efeitos em simultâneo: fortalece, protege e regenera.

Os testes biológicos realizados nos laboratórios Lierac com recurso aos extratos de tulipa negra provaram a eficácia desta planta na epiderme e na derme masculina. A espessura da epiderme (a camada mais superficial da pele) aumentou 53 por cento, deixando a pele mais forte e resistente às agressões externas e reduziu a sua permeabilidade, fortalecendo a barreira natural de proteção. Outro efeito observado ao nível da derme (a camada mais profunda pele) foi o aumento da sua espessura em 400 por cento e da síntese de ácido hialurónico (um ativo produzido naturalmente pelo nosso corpo que possui propriedades hidratantes e estimulantes de colagénio, a proteína que mantém a pele firme), em 83 por cento, resultando numa pele mais regenerada, por dentro, e mais luminosa por fora.

Embora estejam mais preocupados com a sua aparência, os homens continuam a ser mais práticos, esta linha aposta em cosméticos que facilitam a sua rotina, pois têm a vantagem de poderem ser utilizados em diferentes zonas do corpo. É o caso do gel de duche integral que limpa adequadamente a pele do rosto, ao mesmo tempo que pode ser utilizado para lavar o corpo, barba e cabelo ou dos cosméticos de rosto, como o gel hidratante energizante ou o fluido antienvelhecimento global, que podem ser utilizados na pele do rosto, incluindo do contorno de olhos, geralmente mais fina e sensível.

Todos os cosméticos Lierac Homme têm ainda a vantagem de serem compostos por componentes, n sua grande maioria, de origem natural (até 96 por cento dos componentes são de origem natural) , não contêm nem parabenos nem sulfatos na sua composição e, por isso, adequam-se a todos os tipos de pele, incluindo a mais sensível.

Cuidados imprescindíveis para uma pele protegida

Fazem parte dos cuidados diários a correta limpeza da pele, bem como a sua hidratação e proteção. A gama Lierac Homme permite num ritual de cuidado simples “3 em 1” limpam a pele, respeitando o seu pH, hidratando-a e deixando-a mais resistente e revitalizada, graças à ação da tulipa negra que é combinada com outros componentes, de eficácia comprovada, como o kumquat (uma pequena fruta cítrica com efeito energizante) e o péptido de cacau que protege a pele da “luz azul” (a luz emitida pelos aparelhos electrónicos) ou o extrato de baobab com reconhecidas propriedades antienvelhecimento.

Na limpeza da pele, que deve ser o primeiro passo da nossa rotina de cuidados, o mais importante é escolher um produto que limpe a pele sem a agredir. O gel de duche integral da Lierac Homme contém na sua composição, uma base lavante de origem vegetal, com efeito suavizante, e glicerina vegetal com efeito hidratante.

Para usar durante o barbear, a Lierac Homme apresenta uma espuma de barbear que prepara a pele, evitando irritações, microcortes, vermelhidão ou sensação de calor, graças à sua textura fina e untuosa que facilita o barbear, deixando a pele suave. O bálsamo pós-barbear, que deve ser aplicado logo de seguida, tem um “efeito penso”, atenuando as sensações de desconforto e deixando a pele suave, hidratada e protegida durante todo o dia.

Após a limpeza da pele, segue-se o momento de aplicar o creme hidratante. O gel hidratante energizante da Lierac Homme assume-se como o cosmético ideal para restaurar a pele das agressões diárias. Indicado para todos os tipos de pele, combina componentes ativos que atenuam os sinais de fadiga, como olheiras e papos, ao mesmo tempo que ajuda a recuperar a força e a flexibilidade da pele, deixando-o profundamente restaurada.

Para completar a rotina, falta apenas associar um cuidado, antienvelhecimento como o fluido antienvelhecimento global da Lierac Homme que corrige todos os sinais da idade, aqueles que são inevitáveis, como as rugas, as manchas, a perda de firmeza e de hidratação, mas que podemos atenuar.