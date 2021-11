Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Bugatti, construtor de veículos francês que figura, por direito próprio, entre os mais exclusivos e caros do mercado, é uma caixinha de surpresas. Não só os seus modelos impressionam e fazem crescer água na boca dos amantes de automóveis com raça, animados por motores com 16 cilindros e oito litros de capacidade, que recorrem a quatro turbocompressores para superar 1500 cv, como todos os outros produtos que a marca de Molsheim concebe e desenvolve, directamente ou em parceria, figuram sempre entre os mais desejados e dispendiosos do mercado.

Se ninguém contesta a reputada imagem do fabricante, bem como o avanço tecnológico e de design que associa aos seus produtos, a verdade é que tudo o que enverga o emblema da Bugatti leva a preços muito elevados, acessíveis a poucos. Os hiperdesportivos têm preços que arrancam nos 2,5 milhões de euros, antes de impostos, para depois atingir 11 milhões no La Voiture Noire, a versão mais cara e exclusiva do Chiron, de que apenas foi produzida uma unidade.

Se os veículos são exclusivos, potentes e caros, os restantes produtos a que a marca francesa do Grupo Volkswagen se associa não lhe ficam atrás. Os relógios Bugatti, como o Chiron Turbillon, são disso um excelente exemplo que facilmente pode ultrapassar 500.000€. Daí que a possibilidade de adquirir uma criação Bugatti, com um preço mais acessível, seja sempre motivo de uma certa curiosidade.

Vem isto a propósito da mais recente criação dos Champagne Carbon, denominada La Bouteille Noire, em honra do La Voiture Noire, o mais exclusivo coupé da marca. De acordo com o fabricante, esta garrafa de champanhe envolve 150 horas de trabalho e exige 37 estágios de laboração, até estar pronta a receber o néctar.

Capaz de alojar no seu interior cerca de 15 litros, esta garrafa king size em fibra de carbono é denominada, no círculo dos champanhes, uma Nebuchadnezzar. A imponente garrafa é depois colocada num estojo, que mais parece um Chiron, cujas portas abrem para revelar o champanhe no seu interior. Uma vez aberto, o estojo revestido a pele Havana Brown revela uma iluminação curiosa, que na zona inferior faz lembrar a assinatura traseira do La Voiture Noire.

O novo estojo e correspondente garrafa de champanhe em fibra de carbono foram revelados num evento privado esta semana no The Londoner, sem que o preço tenha sido revelado, pelo menos ao público. Mas no site da Champagne Carbon, há uma proposta similar, também com um estojo de luxo, por 1090€. Seja como for, será certamente mais barato do que a mesa de bilhar da Bugatti, cujo preço rondava os 300.000€.