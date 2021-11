Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vacinação contra a Covid-19 tem figurado como um dos grandes debates extra court do ténis mundial, sobretudo agora que se aproxima o Open da Austrália, primeiro major do ano e como que o pontapé de saída na temporada dos tenistas. O torneio vai disputar-se na segunda quinzena de janeiro, com os melhores tenistas do mundo (Federer está lesionado, mas Nadal deve ir, além da nova geração de artistas), mas o número 1 do mundo, o atleta com mais títulos em Melbourne, não deverá participar. E tudo devido à vacinação: Novak Djokovic não revela se é vacinado, mas deixa pistas de que não deverá participar no torneio dada a obrigatoriedade de vacinação dos atletas e agora foi o pai a deixar novas indicações.

Srdjan Djokovic, pai do tenista de 34 anos, disse que “sob estas chantagens e condições, ele [Novak] provavelmente não vai jogar”. No que diz respeito às vacinas, é o direito pessoal de cada um de nós sermos vacinados ou não. Ninguém tem o direito de entrar na nossa intimidade Eu não jogaria. E ele é meu filho, portanto percebam por vocês”, afirmou o homem a meios de comunicação sérvios, citados pela BBC. Foi com estas palavras claras que Srdjan comentou a situação do tenista com nove títulos conquistados no Open da Austrália e que é ainda campeão em título do torneio.

Além disto, Novak Djokovic tem neste momento da carreira 20 torneios do Grand Slam conquistados, os mesmos de Rafael Nadal e Roger Federer, pelo que nova vitória em Melbourne faria dele o tenista com mais majors na história do ténis.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No final de outubro, quando adensaram as questões em torno do major australiano, Novak Djokovic, mais uma vez sem revelar o seu estado de vacinação, queixou-se do que poderia ser mais um Open da Austrália 2022 com medidas semelhantes às de 2021: “Vai haver bastantes restrições, tal como este ano, não deve diferir muito. Não se pode esperar que um tenista profissional esteja nesse tipo de quarentena, sem sair do quarto de hotel, e continue a jogar a bom nível. O pior é um aumento do risco de lesões”. E acrescentou sobra a vacinação: “Qualquer coisa que se responda, sim, não, talvez, não sei, estou a pensar , as pessoas vão extrapolar. Não quero participar nessas polémicas. É um assunto privado”, frisou o tenista sérvio.

Ainda segundo a BBC, Craig Tiley, diretor do Open da Austrália, disse que 85% dos tenistas profissionais estão vacinados e espera que um número “entre 90 e 95%” dos atletas tome a vacina a tempo do torneio, do qual adeptos e staff não participam se não tiverem a vacinação em dia.