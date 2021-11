As regiões autónomas espanholas de Cantábria, Navarra e País Basco, no norte do país, amanheceram em alerta máximo por risco extremo de nevão, devido à passagem da tempestade Arwen.

O frio, neve e vento já levaram ao encerramento de pelo menos 148 estradas, de acordo com a Guarda Civil espanhola, que teve de responder a vários pedidos de ajuda para retirar veículos presos na neve.

No domingo, o mau tempo levou à formação de uma fila com mais de cem carros na PA-31, perto da Avenida de Navarra. Tiveram de ser moradores e populares a ajudar a limpar a neve para permitir de novo a circulação.

Os Bombeiros de Navarra resgataram também 13 crianças e quatro monitores que estavam isolados pela neve e sem eletricidade, na pousada de juventude Guetadar, localizada na cidade navarra de Ezprogui.

O grupo estava a fazer uma visita de estudo, durante o fim de semana, mas teve de pedir ajuda para conseguir regressar a casa, já que o forte nevão inviabilizou o acesso do autocarro à pousada.

As autoridades esperam uma estabilização das condições atmosféricas já a partir desta segunda-feira.