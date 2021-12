Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há quem se interrogue se este será “o jogo mais difícil do Natal” e a reserva não é para menos. Aquele refrão orelhudo irrompe quando menos esperamos, saída do rádio do carro, de um anúncio na televisão, do andar de baixo, da boca do colega que irá cantarolar isto à sua frente no trabalho só para arruinar as suas possibilidades de vitória.

Lançado em 1984, o clássico “Last Christmas”, dos Wham!, adquiriu um dom da ubiquidade quase divino. Com um pé já em dezembro, e em contagem decrescente para dia 25, resta-nos tentar a sorte: serão os nossos ouvidos capazes de fintar a canção durante as próximas semanas? Se está preparado para este desafio das festividades, atenção que há por aí mais ouvintes a tratar do isolamento profilático — agora não a pensar na Covid-19 mas sim neste vídeo quase tão viral como um corona.

[E aqui a canção em causa. Para todos os efeitos, esta não conta]

O jogo chama-se “Whamageddon” (digamos, um encontro entre o nome do grupo pop britânico formado por George Michael e Andrew Ridgeley e o armagedão, já que o desfecho em tudo aponta para o apocalipse). Se entre o dia 1 de dezembro e a meia noite de dia 24 nunca chegar a ouvir a canção, é provável que tenha estado enfiado num bunker, mas ainda assim parabéns para si. Mas se por acaso esbarrar num “Last Christmas” por aí, só tem que assumir e assinalar a derrota fazendo uso da hashtag #whamageddon — é assim que os jogadores comunicam ao mundo a sua retirada sem glória desta batalha.

E versões de “Last Christmas” também contam como pequenas minas no terreno?, pergunta o leitor. Não, não contam. Da mesma forma que é considerado rude enviar o link da canção para um contacto só para o tramar — o que não significa que não o possam fazer (vá lá, isto é um teste de sobrevivência). E, sim, claro que há uma conjunto de regras que pode consultar.

Para todos aqueles que adoram escutar este tema em repeat, e nem entendem o propósito deste jogo, encontram boa alternativa num desafio semelhante, que ganhou força depois da morte de George Michael no Dia de Natal de 2016: evitar a todo o custo outra faixa omnipresente, “All I Want For Christmas is You”, de Mariah Carey. Basta seguir os mesmos procedimentos e usar a hashtag… “ApoCareypse”.

Boa sorte e bom Natal.