Morreu Pedro Gonçalves, músico dos Dead Combo, confirmou o manager da banda ao Público e à Agência Lusa. A notícia foi posteriormente confirmada ao Observador por fonte da editora dos Dead Combo, a Sony Music.

Contrabaixista, Pedro Gonçalves tinha 51 anos e estava doente com cancro há vários anos.

Há um mês, os últimos concertos de despedida da banda portuguesa tinham sido cancelados “por força da impossibilidade de Pedro Gonçalves poder participar nos concertos”, na sequência do agravamento da sua situação de saúde, informava a banda.

O músico, contrabaixista e compositor fundou os Dead Combo no início dos anos 2000 com o guitarrista Tó Trips. Em conjunto, marcaram as últimas duas décadas de música portuguesa, tendo editado álbuns como Lusitânia Playboys (2008), Lisboa Mulata (2011), A Bunch of Meninos (2014), Dead Combo e as Cordas da Má Fama (2016) e Odeon Hotel (2018).

Em 2018, em entrevista ao Observador na sequência da edição do último álbum da banda, Pedro Gonçalves recordava ao Observador como os Dead Combo começaram: “Fomos os dois ver um concerto do Howe Gelb [em Lisboa], mas separados — eu fui sozinho e o Tó [Trips] foi sozinho. Ele no fim veio-me pedir boleia porque sabia que eu vivia ali no Bairro Alto e ele queria ir para lá. E eu disse-lhe: epá, boleia dou-te, mas é a pé que eu não tenho carro nem tenho carta. Quando vínhamos a pé, a andar, ele disse-me: “Convidaram-me [o Henrique Amaro] para gravar uma música de homenagem ao [Carlos] Paredes, não queres meter lá um contrabaixo?” E eu disse que sim, que era fixe. E a partir daí…”.

O músico lembrava também alguns dos momentos altos tidos com a banda: “Houve coisas marcantes como a do Bourdain [os Dead Combo conversaram com o famoso chef americano no episódio que este gravou em Lisboa, para o programa “No Reservations”], que foi muito importante. Houve uma série de coisas que foram bocados de sorte que tivemos ao longo destes anos todos e que nos permitiram também chegar a mais pessoas e sermos mais reconhecidos”.

Na altura, Pedro Gonçalves considerava-se um felizardo: “Acho que temos uma sorte do caraças. Para já, somos dois tipos que gostamos à brava de ouvir música e depois não estamos fechados na nossa conchinha”.