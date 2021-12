Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A timelapse da construção do Jeddah Corniche Circuit, na Arábia Saudita, mostrou mais uma vez que não há impossíveis (sobretudo quando dinheiro não falta) e aquilo que era um terreno sem nada tornou-se em pouco tempo num imperial palco para a penúltima corrida do Mundial de 2021. “Não me lembro de algo que tivesse sido construído de forma tão rápida na Fórmula 1”, assumiu Martin Whitaker, CEO da prova. O que poucos poderiam pensar era que, logo no ano de estreia, poderia ser ali que todas as decisões seriam tomadas. E se em condições normais tudo ficaria adiado para Abu Dhabi na próxima semana, um erro de Lewis Hamilton em Jeddah poderia ser suficiente para Max Verstappen fazer a festa do título.

“O congestionamento na pista é muito pior do que noutros lugares. É do estilo do circuito do Mónaco, só que a velocidade e a distância para os outros carros são quase uma zona de perigo. Mas é incrivelmente rápido e, conseguindo alcançar o ritmo, é fantástico de pilotar. Também notei que a aderência é grande”, comentara Hamilton após os primeiros treinos. “Pilotei nesta pista no simulador e parece-me ser muito rápida. Além disso, não dá margem para erros. Ainda assim, vamos estar um pouco a adivinhar porque nunca corremos cá mas estou ansioso pelo desafio”, salienta o rival Verstappen.

Outros pilotos foram concordando com a ideia e aquilo que aconteceu na qualificação deste sábado foi a prova de como um erro pode deitar por terra toda uma estratégia: quando estava com um tempo de pole position, o neerlandês fez uma curva mais larga, bateu no muro, não foi além do terceiro lugar atrás dos dois Mercedes de Hamilton e Bottas e corria ainda o risco de descer um pouco mais na grelha.

“Vamos temos que desmontar e olhar para tudo. Vimos o que aconteceu com o Leclerc [Ferrari] em Monte Carlo, foi um impacto parecido com este que o Max [Verstappen] teve, decidiram não mudar e depois foi logo bang, as consequências tornaram-se claras logo na volta de aquecimento. Nós somos tão rápidos em pista que não necessitamos de correr riscos, se a caixa tiver algum dano ou problema, vamos trocar. É difícil ultrapassar nesta pista mas ainda assim preferimos mudar”, admitiu este sábado Helmut Marko, responsável da Red Bull, sabendo que o neerlandês iria cair pelo menos cinco lugares na grelha.

Ainda antes de as luzes vermelhas se apagarem, esse era o principal foco de interesse para a quinta corrida noturna da Fórmula 1 depois de Singapura, Bahrain, Sakhir e Qatar, até porque a vantagem de Verstappen tinha vindo a diminuir nas duas últimas corridas ganhas por Hamilton com o neerlandês em segundo, ficando agora antes da Arábia Saudita em apenas oito pontos, ainda que o piloto da Red Bull tivesse essa vantagem de ter ganho nove Grandes Prémios contra sete do rival da Mercedes. E o cenário não era tão mau como se equacionou, com o neerlandês a sair mesmo do terceiro lugar e a não ter a mínima hipótese de atacar uma das duas posições da frente na saída graças a uma boa colocação de Bottas. No entanto, o “azar” de um acabou por ser a “sorte” de outro, neste caso de Max Verstappen nas voltas iniciais.

Na décima volta, Mick Schumacher teve um erro de cálculo e acabou por embater numa barreira, o que motivou primeiro uma bandeira amarela e depois bandeira vermelha, com a Red Bull a arriscar até ao limite não trocando de pneus à espera de uma suspensão de prova. Ou seja, como os Mercedes foram logo às boxes, Verstappen passou para a frente e teve ainda o bónus de poder depois trocar de pneus sem ter de perder o primeiro lugar. “Isto é bandeira vermelha porquê? A barreira parece bem. Tentem perceber o porquê da bandeira vermelha. Isto é inacreditável! Eles [Red Bull] arriscaram muito. Faz sentido?”, atirava Hamilton nas comunicações com a equipa depois de perder a liderança. Mas estava só a começar.

O recomeço começou na grelha e parado, com Hamilton a arrancar melhor e Verstappen a tentar ganhar de novo posição e a saltar para a frente passando pelos limites de pista. Questão? Teria o britânico “forçado” o neerlandês a sair ou foi o neerlandês que arriscou demasiado e tentou depois corrigir. Essa seria sempre uma dúvida para os comissários responderem mas a discussão foi acelerada depois de mais uma bandeira vermelha, desta vez numa colisão forte entre Sergio Pérez e George Russell. E aquilo que se viu a partir daí foi quase um “regatear” de posições para não haver uma chegada do tema aos comissários, com Mercedes e Red Bull a assumirem que seria Esteban Ocon a sair na frente (porque estava em segundo, tendo ultrapassado no meio da confusão os Mercedes), Hamilton passava para segundo e Verstappen em terceiro.

A decisão promete dar muito que falar. Muito mesmo, que mais não seja pela incapacidade revelada pelo controlo da corrida em ver as imagens, assumir uma posição e anunciar a mesma às equipas. Pelo menos em termos públicos, nunca uma situação tinha acontecido. E não deverá voltar a acontecer.

O terceiro arranque estava pronto, com a Red Bull a apostar tudo no arranque colocando pneus médios novos em Max Verstappen que sairia da zona mais limpa da pista. Funcionou na perfeição: o neerlandês saiu que nem uma bala da traseira de Ocon, conseguiu ir buscar a trajetória por dentro na curva 1, o francês ainda passou para a frente por fora mas devolveu depois a posição, sendo ultrapassado pouco depois por Hamilton. O duelo entre os dois candidatos estava lançado, até porque Verstappen ganhou rapidamente dois segundos de avanço mas Hamilton conseguiu recuperar bem após subir a segundo.

A corrida continuaria a manter o seu cariz acidentado, com uma série de safety car virtuais no seguimento de pequenos choques e saídas, até à volta 37 que reacendeu a polémica: Hamilton arriscou passar, Verstappen fechou o caminho, ambos colidiram, o britânico ficou com a asa dianteira danificada a ponto de ter de passar pelas boxes e Toto Wolff, o chefe da Mercedes, atirava os auscultadores ao chão furioso com o que se tinha passado enquanto o britânico alegava ter sido “condução perigosa”, sem que se percebesse se tinha sido a Red Bull ou os comissários a darem indicações ao neerlandês para ceder posição. Depois, e só depois, percebeu-se que tinha sido uma ordem dos comissários. Mas aquilo que se passaria a seguir seria ainda mais estranho e polémico, com Max Verstappen a estar no melhor e no pior.

O piloto da Red Bull cedeu a posição a Hamilton mas atacou logo de imediato, voltando ao primeiro lugar mas durante poucos segundos, em termos virtuais: ao mesmo tempo que isso acontecia, chegava uma penalização de cinco segundos a Verstappen por ter saído da pista, o que colocou Christian Horner, o chefe da Red Bull, a abanar com a cabeça enquanto Toto Wolff sorria (literalmente). O britânico conseguiria passar novamente o rival e, a sete voltas do final, a vitória estava mesmo entregue, o que leva agora todas as decisões para Abu Dhabi e com o Mundial empatado para os dois principais candidatos depois de Hamilton ganhar também o ponto extra pela volta mais rápida na corrida da Arábia Saudita. Ou seja, quem conseguir ficar na frente na última prova do campeonato de 2021 irá também sagrar-se campeão.