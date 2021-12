Começou com um "canto olímpico", acabou com treinador e avançado "pegados": Juventus venceu Génova por 2-0

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não há muito por onde fugir a uma das máximas mais simples do futebol, principalmente em competições que não são ou ainda não chegaram a jogos a eliminar: três pontos são sempre três pontos. Podem ser frente a um adversário direto, a um rival, podem ser conquistados frente a equipas nas últimas posições. Ao fim e ao cabo, todos os jogos valem o mesmo no plano matemático. Vai daí, os últimos dois encontros da Juventus frente a equipas que estão abaixo da linha de água terminaram com vitórias. 2-0 no campo do Salernitana e no passado domingo 2-0 em Turim frente ao Génova do antigo craque ucraniano (e selecionador) Shevchenko.

A equipa de Massimiliano Allegri, antes dos dois referidos jogos, vinha de duas derrotas importantes: um 0-4 frente ao Chelsea para a Liga dos Campeões, sempre um resultado complicado quando se encontram dois poderosos, e 0-1 contra a Atalanta, num jogo importante para as contas da Serie A, na qual a vecchia signora começou muito mal (ainda com Cristiano Ronaldo), mas começou a melhorar.

No passado domingo, houve de tudo no estádio da Juventus nessa vitória frente ao Génova, a começar pelo chamado golo de canto olímpico. Ou seja, um canto marcado diretamente para a baliza. Foi Cuadrado, jogador colombiano, que marcou um canto da esquerda para adensar a crise do Génova, que tem apenas dez pontos e uma vitória no campeonato, ocupando o antepenúltimo lugar da Serie A. O jogador de 33 anos marcou o canto e lá foi a bola direta às redes da baliza defendida pelo experiente italiano Sirigu. Estavam decorridos 9′.

