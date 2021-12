Chegou a altura de comprar um carro e quer optar por uma viatura usada? Em Pisca Pisca.pt encontra uma panóplia de opções à medida das suas necessidades e, com o selo de certificação da Associação Portuguesa do Comércio Automóvel (APDCA), tem a confirmação de que o carro cumpre todas as exigências de qualidade. A aposta na certificação automóvel coloca o poder do lado do condutor, que pode tomar a sua decisão com toda a segurança e conhecimento.

O motor de busca Pisca Pisca.pt, uma parceria de sucesso entre a APDCA e o Banco Credibom, veio revolucionar o mercado automóvel em Portugal. Oferecendo aos condutores uma plataforma abrangente e informativa sobre o mercado de usados, o Pisca Pisca.pt dispõe de diversas ferramentas, da pesquisa detalhada de modelos e características à escolha do carro ideal. Desta forma, o veículo é adquirido numa fórmula “chave da mão”, onde o utilizador recebe o que efetivamente escolheu, estando na posse de todas as informações desde o primeiro momento.

Como sinal de transparência, o Pisca Pisca.pt tem ainda uma parceria com a DECO Proteste. Além de esclarecer as principais dúvidas dos compradores, há uma linha de apoio para responder a todas as questões dos condutores.

O guia para a escolha de um carro usado

Quando o assunto é escolher um carro em segunda mão, devemos ter em consideração vários detalhes que, no final de contas, podem fazer a diferença – sobretudo na sua carteira. Afinal, comprar um automóvel é uma decisão importante e não pode ser tomada de forma leviana.

À sua medida: escolha um carro que corresponda às suas necessidades. Mais do que optar por uma determinada marca ou modelo, é preciso perceber do que efetivamente precisa e, dessa forma, decidir-se por uma viatura adequada para si. Tenha em consideração, por exemplo, se vai conduzir mais em cidade ou autoestrada, se vai usar a viatura todos os dias, ou se precisa de uma mala de maiores dimensões. Se tiver dúvidas não precisa de ser um expert, basta responder ao quiz carro ideal no PiscaPisca.pt.

Aposte na informação: num mercado complexo e em constante mutação, importa estar tão informado quanto possível sobre as tendências atuais, o que deve ter em conta quando escolhe um carro e até a tecnologia que pode fazer a diferença. Esteja a par de dicas, reviews e até debates no blogue do Pisca Pisca.pt, num acesso direto e claro aos principais especialistas do mundo automóvel. Pode também consultar a página colaborativa no Observador ou consultar a secção auto do jornal, onde poderá espreitar algumas sugestões de carros usados, com ligação direta ao site Pisca Pisca.pt, numa parceria que procura combinar o mundo automóvel e a informação.

Tenha uma visão alargada das suas opções: não limite as suas opções na hora de escolher o seu próximo carro. No Pisca Pisca.pt tem acesso aos preços praticados por vários stands do país, podendo fazer uma pesquisa ampla e informada sobre os preços, condições e caraterísticas das viaturas disponíveis no catálogo do site. Pode ainda verificar que automóveis foram certificados pela APDCA e aceder ao relatório técnico detalhado do veículo, sem perda de tempo ou burocracias.

Esteja informado sobre a garantida ou período de experiência: a aquisição de algo tão valioso como um carro vem muitas vezes com condições especiais, para reforçar a confiança de quem compra. No Pisca Pisca.pt há um período de reflexão de 14 dias, onde pode verificar com todo o cuidado e transparência se a viatura corresponde ao esperado. Informe-se também sobre qual o período de garantia do stand, a fim de estar a par dos seus direitos enquanto consumidor.

Como funciona a certificação automóvel?

A aposta na certificação de viaturas usadas é mais um passo em frente na transparência entre vendedores e compradores. Não só o cliente é tranquilizado acerca do estado do automóvel que vai adquirir, como as caraterísticas mencionadas pelos vendedores são validadas por profissionais independentes e de confiança.

A APDCA estabeleceu acordos com oficinas especializadas, como a MForce ou a Dekra, para que os responsáveis dos stands possam levar, certificar e inspecionar os automóveis. Desta forma, e após validação profissional, é emitido um relatório detalhado que será disponibilizado no Pisca Pisca.pt, comprovando as boas condições e a qualidade da viatura à venda. Os veículos certificados têm depois essa indicação no anúncio no motor de busca Pisca Pisca.pt, com o selo que atesta a sua passagem bem-sucedida pelo programa.