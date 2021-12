Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A justiça britânica aprovou o pedido dos EUA para a extradição de Julian Assange, o fundador do Wikileaks. De acordo com a Reuters, os EUA deram um conjunto de garantias face às condições de detenção de Assange, incluindo a promessa de não mantê-lo numa prisão de segurança máxima no estado norte-americano do Colorado.

Os procuradores do ministério público norte-americano indiciaram Assange por 17 crimes de espionagem e um de utilização informática indevida pela divulgação no WikiLeaks de milhares de documentos militares e diplomáticos alvo de fuga.

No final de outubro, as autoridades norte-americanas iniciaram uma nova batalha para que Assange enfrentasse a justiça dos Estados Unidos — já então tinham assegurado aos juízes que, em caso de extradição, o fundador do Wikileaks poderia cumprir pena na sua Austrália natal.