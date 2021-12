O município da Figueira da Foz anunciou este sábado um investimento de 2,9 milhões de euros na requalificação do Mosteiro de Seiça, obra que conta com financiamento europeu.

Numa nota de imprensa, a câmara municipal, liderada por Pedro Santana Lopes (movimento Figueira à Frente), informou que a Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro (CENTRO 2020) aprovou, na quinta-feira, a candidatura a fundos para a intervenção de requalificação e consolidação do Mosteiro de Seiça.

Segundo a autarquia, a decisão surge “após sucessivas diligências levadas a cabo” por Pedro Santana Lopes “através do secretário executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra”.

A obra, com investimento total estimado de 2.924.933,33 euros e um investimento elegível de 2.922.881,66 euros, será cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) a 85%, ou seja, com 2.484.449,41 euros, refere a nota da autarquia.

Esta candidatura tem por “objetivo a recuperação e reutilização deste monumento nacional de elevado valor patrimonial e cultural, devolvendo a sua identidade à população e ao visitante, permitindo a fruição deste espaço, e o desenvolvimento da cultura e do conhecimento histórico, através da sua preservação e sustentabilidade futura”.

A conclusão da intervenção está prevista para 31 de dezembro de 2023.

O CENTRO 2020 aprovou ainda a candidatura ao financiamento da empreitada de intervenção e beneficiação da escola básica do 1.º ciclo das Abadias, num investimento total de 1.024.227,14 euros, com um montante elegível de 999.583,99 euros, que será cofinanciado pelo FEDER a 85%, ou seja, com 849.646,39 euros, informa o mesmo comunicado.

Segundo a nota do município da Figueira da Foz, esta candidatura visa a “requalificação do edifício existente, modernizando e apetrechando as suas instalações de forma adequada ao desenvolvimento do processo formativo, no âmbito de um ensino qualificado, proporcionando um ambiente de aprendizagem que vise o sucesso escolar dos alunos, e a criação de sinergias educacionais no meio onde se insere”.

Esta obra deverá estar concluída a 31 de dezembro de 2022.