Umhlanga, a cidade costeira sul africana a norte de Durban onde João Rendeiro foi detido na madrugada deste sábado, uma das que teve um crescimento económico mais rápido em toda a África do Sul, tem o maior centro comercial do hemisfério sul, o Gateway Theatre of Shopping, e o segundo arranha-céus mais alto do país, o Pearl Sky, com 183 metros de altura. Mas também tem muita história e uma ligação especial a Portugal.

O nome da cidade significa “lugar dos juncos” na língua zulu, planta que cresce livremente ao longo do rio Ohlanga, e fica na região de KwaZulu-Natal, tal como Durban. Ora a região deve o nome a Vasco da Gama, porque o navegador português, na sua viagem marítima para a Índia, aportou num porto natural desta costa leste africana a 25 de dezembro de 1497. E por ser dia de Natal batizou-o assim. Mas além disso, Fernando Pessoa, o poeta e escritor português, enteado do cônsul português, também passou a maior parte da sua juventude na cidade de Durban, precisamente entre 1895 a 1905, antes de regressar definitivamente a Portugal.

Umhlanga, que viu a sua população aumentar 57,5%, de 15.387 pessoas nos censos de 2001 para 24.238 em 2011 (os últimos conhecidos), foi fundada em 1895 por Sir Marshall Campbell. O primeiro hotel da cidade foi estabelecido em 1920, seguido por uma loja, um farol, o Natal Anti Shark Measures Board (hoje KwaZulu-Natal Sharks Board), a que se seguiram depois outros pequenos hotéis. Depois, nunca mais parou de crescer e evoluir.

Hoje, juntas, Umhlanga e Umdloti formam a chamada Costa do Açúcar de KwaZulu-Natal. Umhlanga tornou-se assim um dos destinos turísticos mais populares da África do Sul, recebendo mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. De entre as várias atrações, o surf é a principal, sendo o paraíso dos surfistas (apesar dos tubarões). A principal praia, ou a mais conhecida e frequentada é a de Umhlanga Rocks, que deve o nome exatamente às rochas estranhas, e onde, no fundo do oceano, não faltam navios naufragados (o mergulho, aliás, é outras das atividades favoritas).

O tempo é sempre ameno, género tropical — nesta altura é Verão — com as temperaturas a andarem entre os 30ºC durante o dia e acima dos 20ºC de noite. Apesar de chover com frequência, as temperaturas mantêm-se e fica apenas a humidade.