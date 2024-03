As jóias e 14 relógios de luxo debaixo do lava-loiças da casa da irmã de Maria Rendeiro e a pensão de 705 euros

As viagens da irmã de Maria Rendeiro à sua casa na pequena cidade de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, já tinham chamado a atenção dos inspetores da Polícia Judiciária. Eram muito curtas e, em algumas situações, Celeste Matos regressava à Quinta do Patiño no próprio dia para fazer companhia a Maria.

Estamos no início de 2022. João Rendeiro, ex-líder do Banco Privado Português (BPP), tinha decidido fugir de Portugal no final da primeira quinzena de setembro de 2021 quando a primeira pena de prisão efetiva do caso BPP estava prestes a transitar em julgado e tinha sido detido na África do Sul três meses depois. Maria Rendeiro estava em prisão domiciliária com pulseira eletrónica por suspeitas do crime de descaminho de obras de arte adquiridas com fundos do BPP e branqueamento de capitais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Precisamente por isso, quer Maria, quer a sua irmã Celeste, quer outras pessoas contratadas por João Rendeiro para ajudarem a sua mulher estavam sob escuta telefónica. A PJ já tinha ouvido a irmã a dizer a uma amiga que ia “carregada” para a casa de Oliveira do Hospital. O desaparecimento de 15 obras de arte do espólio que tinha Maria Rendeiro como fiel depositária desde novembro de 2010 e o facto de uma dessas viagens a Oliveira do Bairro quase corresponder a um filme de série B de espionagem adensava o mistério.

Um mês antes, o Juízo Central Criminal de Lisboa tinha afirmado preto no branco que Maria Rendeiro “tentou e conseguiu”, em conjunto “com João Rendeiro”, “dissipar património apto ao pagamento” de indemnizações ao Estado e à massa falida do BPP

A defesa de Maria Rendeiro rejeita. O advogado Ricardo Sá Fernandes diz que a viúva do ex-líder do BPP tem colaborado com a Justiça e cedeu mesmo ao Ministério Público o saldo de uma conta de um banco inglês no valor de 300 mil euros. Isto quando a sua única fonte de rendimento é uma pensão de reforma de 705 euros — que também foi provisoriamente arrestada (sendo recuperada um ano depois da respetiva ordem judicial de devolução) e apesar de nada ter a ver com o produto dos alegados crimes.

Afinal, o que escondia aquela casa em Oliveira do Hospital?

Os cartões de débito de contas em Londres e nos Estados Unidos

Foi a 22 de março de 2022 que a PJ, devidamente autorizada por um mandado judicial de busca e apreensão, decidiu avançar para Oliveira do Bairro. Dois inspetores começaram por ir buscar Celeste Matos à casa de Maria Rendeiro — um apartamento no exclusivo condomínio da Quinta Patiño que estava em nome de Florêncio Plácido de Almeida, o motorista de João Rendeiro e filho de Florêncio de Almeida, o poderoso presidente da ANTRAL – Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros.

Celeste Matos disponibilizou-se de imediato para acompanhar os dois inspetores da PJ à sua residência. Com o reforço de mais duas inspetoras, num total de quatro operacionais, as buscas iniciaram-se às 11h no apartamento localizado ao pé da Igreja Matriz de Oliveira do Bairro.