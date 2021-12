Dez pessoas foram detidas no domingo por tráfico de droga nos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e São João da Madeira, no distrito de Aveiro, informou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

As 10 pessoas, sete homens e três mulheres, com idades entre os 20 e os 45 anos, foram detidas no âmbito de uma investigação de tráfico de droga que durava há mais de um ano, refere a GNR em comunicado.

Na sequência da investigação foram realizadas sete buscas domiciliárias, seis buscas em veículos e duas em estabelecimentos comerciais, nos concelhos de Arouca, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e São João da Madeira.

No âmbito da ação, foram apreendidas 164 doses de haxixe, 95 doses de cocaína, 44 doses de liamba, sete doses de heroína, 4.170 euros em dinheiro, uma carabina de ar comprimido de calibre 4,5 milímetros, duas munições de calibre 6,35 milímetros, uma besta, um bastão, seis veículos, uma peça de arte sacra, anabolizantes de venda proibida e vários utensílios de doseamento e embalamento de estupefacientes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A mesma fonte adianta que a maioria dos detidos já possuía antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e o processo foi remetido para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira.

A operação envolveu 70 militares e contou com o reforço dos Comandos Territoriais de Coimbra, Viseu e Porto, da Unidade de Intervenção (UI) e ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).