Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal tem, atualmente, uma incidência acumulada de 508,8 novos casos por 100 mil habitantes (a 14 dias) em todo o país e 514,4 só no continente, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Estes dados representam uma subida em relação aos dados da última segunda-feira, quando a incidência era, respetivamente, 485,3 e 490,3 casos por 100 mil habitantes.

O índice de transmissibilidade, por sua vez, continua a descer, lentamente — esta quarta-feira, desceu de 1,09 a nível nacional e no continente para 1,08.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 5.800 novos casos de infeção com SARS-CoV-2. Desde 6 de fevereiro que Portugal não registava mais de 5.800 casos num dia (6.132) e desde 11 de fevereiro que a média de casos a sete dias não ultrapassava os 4.000 casos. Atualmente, é de 4041,1, e a 11 de fevereiro era de 4215,9.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com maior número de novos casos nas últimas 24 horas (2.111), seguida do Norte (1.688) e Centro (1.223). Nas restantes regiões, com menos de 500 casos cada, destaca-se o Algarve com 423. O Alentejo teve 167 casos, a Madeira 148 e os Açores 40.

O grupo com maior número de casos de infeção registados foi o dos 40 aos 49 anos — 1.011 casos no total, mais 85 entre mulheres do que entre homens. Dos 30 aos 39 anos foram registados 911 casos e 889 casos dos 20 aos 29 anos.

Entre os mais novos, houve 740 casos até aos nove anos e 623 casos dos 10 aos 19 anos. No extremo oposto, houve pouco mais de 300 casos acima dos 70 anos.

Houve 11 mortes desde o dia anterior, mas a média semanal voltou a descer, agora para 15,9. A média semanal está a descer desde 9 de dezembro (19,9), há cerca de uma semana.

A região Norte foi a que registou maior número de mortes (cinco), seguido da região Centro (três). Nas restantes regiões, houve uma morte em LVT, Alentejo e Algarve. Não houve óbitos nas ilhas nas últimas 24 horas.

Das 11 mortes registadas, uma foi de uma jovem com idade entre os 10 e os 19 anos — é a segunda morte de uma jovem nesta faixa etária. Entre os homens, a vítima mais nova estava na casa dos 50 anos.

No total, houve seis mortes entre as mulheres (dois com mais de 80 anos, três com mais de 70 anos e a jovem) e cinco mortes entre os homens (um acima dos 80 anos, três acima dos 70 anos e um na casa dos 50 anos).

Estão 967 pessoas internadas com Covid-19 — mais 14 do que no dia anterior —, das quais 150 estão nas unidades de cuidados intensivos — mais oito do que na terça-feira.

O dia 26 de agosto foi o último em que se registaram 150 doentes em UCI, a partir daí houve sempre menos internados nestes serviços.

Desde 2 de dezembro que não havia um aumento tão grande no número de camas ocupadas em unidades de cuidados intensivos — agora, são mais oito, a dois de dezembro foram mais 12. No resto dos dias a variação foi mais pequena.

Esta quarta-feira, a DGS reporta ainda 3.586 pessoas recuperadas da infeção e mais 911 contactos em vigilância (num total de 92.620). No total, são 67.960 casos ativos — mais 2.203 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.205.993 casos de infeção e 18.698 óbitos.