O músico Bruce Springsteen vendeu os direitos do seu catálogo à Sony Music por 500 milhões de dólares (cerca de 443 milhões de euros), noticia a revista Billboard. No acordo está incluído o álbum, que foi platina 15 vezes, “Born in the USA” e o “The River”, platina cinco vezes. Ao todo, a sua carreira conta com mais de 300 canções, 20 álbuns, 7 EP, entre outros.

Este acordo acontece um ano depois de Bob Dylan vender os direitos da sua obra, composta por mais de 600 canções, por 300 milhões de dólares (cerca de 266 milhões de euros) à Universal Music Group. No último ano, nomes como David Bowie, Paul Simon, Stevie Nicks, Taylor Swift e Carole Bayer Sager também venderam direitos.

Até agora, nem a Sony Columbia Records nem Springsteen reagiram à notícia, avança a Reuters.