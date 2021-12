Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Acredito que, se um dia chegar a ser treinador, toda a experiência que tenho adquirido ao longo dos anos vai ajudar-me a retirar um pouquinho de cada treinador, daquilo que eu acho que são aspetos positivos. Tive muitos treinadores de quem gosto. O mister Jorge Jesus é um deles, aprendi muito com ele. O facto de ter estado em diferentes países com diferentes treinadores também me ajudou o meu conhecimento futebolístico e a ser melhor enquanto jogador”

Em agosto, no início da temporada, Bruno Fernandes já nem sequer alimentava um eventual segredo: a ideia de ser treinador, num futuro ainda algo longínquo por ter apenas 27 anos, é algo presente na vida do médio do Manchester United. Na altura, em entrevista à ESPN Brasil, o internacional português abriu definitivamente a porta a essa possibilidade e até brincou com a intenção de ser “menos chato” do que Jorge Jesus, com quem trabalhou no Sporting. Agora, à beira do final do ano, Bruno fez uma nova revelação.

???? ???????????????????????????? ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???? A signed @B_Fernandes8 shirt and special Christmas bundle could be yours — head right this way ????⤵️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 22, 2021

O jogador foi o protagonista de uma conversa descontraída com dois jovens adeptos do Manchester United, num vídeo partilhado pelas contas oficiais do clube inglês, e acabou por receber um caderno enquanto discutia quais eram os melhores presentes de Natal. “Isto vai ser útil. Quero ser treinador no futuro e estou a tirar o curso”, atirou Bruno Fernandes, acrescentando um simples “espero que sim” quando confrontando com a ideia de poder tornar-se num técnico de sucesso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O internacional português foi um dos elementos do Manchester United que esta terça-feira regressaram aos treinos em Carrington depois de o clube ter interrompido os trabalhos da equipa principal na sequência de um surto alargado de Covid-19. A equipa de Ralf Rangnick volta aos relvados na próxima segunda-feira, contra o Newcastle, depois de ter visto os encontros contra o Brentford e o Brighton serem adiados.