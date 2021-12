Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando entrámos nos descontos do clássico no Dragão, havia uma estatística que no mínimo era enganadora em relação ao que se tinha passado em campo e que dizia respeito aos cruzamentos: o FC Porto tinha feito só um, o Benfica ia nos 26. Queria isto dizer que os encarnados estavam a ser melhores, mais incisivos e com maior número de ocasiões? Longe disso. Porque se é verdade que os números não contam tudo, há números que dizem muita coisa. E havia um outro dado ao intervalo, quando as equipas tinham estado praticamente sempre em igualdade numérica, que resumia isso: enquanto os visitantes não somavam qualquer ação defensiva no meio-campo contrário, os portistas já levavam cinco. E, isso sim, fez diferença.

O FC Porto conseguiu apenas pela segunda vez na longa história dos clássicos marcar um golo ao Benfica no primeiro minuto e chegou pela primeira vez ao quarto de hora inicial a ganhar por 2-0. Começava aí, numa entrada completamente fora de tempo, o jogo mais desequilibrado entre ambos a nível de resultados na última década que encontra comparação apenas no 5-0 para o Campeonato de 2010/11, quando Jorge Jesus decidiu apostar em David Luiz como lateral esquerdo para travar o avançado Hulk e acabou “atropelado”.

Assim, e entre mais oportunidades que foram sendo desperdiçadas pelos dragões, o Benfica chegou aos 30 jogos esta temporada com outros tantos golos sofridos, numa média certa de um golo consentido por partida. Mais do que isso, a equipa voltou a revelar problemas na defesa num encontro “grande”, sofrendo pela quinta vez três ou mais golos em 2021/22, depois das goleadas sofridas frente ao Bayern na Liga dos Campeões, do empate em Guimarães na Taça da Liga e da derrota frente ao Sporting no Campeonato.

“Penso que a equipa não esteva à altura da situação da partida. Em cinco minutos sofremos dois golos de bola parada. Não é o que o Benfica necessita, temos de dar a volta à situação. Quero pedir desculpa, não é a imagem que queremos dar a quem nos apoia. Não é a imagem que podemos dar. Não sei como explicar. Sabemos o que é jogar com o FC Porto, que tem jogadores com intensidade, o mister disse-nos que tínhamos de ser mais intensos do que eles, ir à segunda bola. Temos de analisar e dar a volta à situação. Ainda há muito Campeonato. Temos de lutar pelas três competições, ganhar o Campeonato, a Taça da Liga e chegar longe na Champions. Queremos dar à volta a situação, deixar outra imagem, não podemos deixar esta imagem”, comentou o lateral espanhol Grimaldo na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

“É sempre bastante complicado vir motivado aqui e com vontade de dar um murro na mesa, de querer comer a relva, e ao minuto 10 estarmos a perder 2-0. Um clube como este em que estamos não pode perder com o FC Porto desta maneira. O clube é muito maior do que isto. E quero pedir perdão aos adeptos, à família que sempre nos apoia. Temos de pensar na próxima partida, dar a volta à situação, lutar pelo Campeonato, pela Taça da Liga e chegar longe na Champions”, dissera antes na CNN Portugal/TVI.