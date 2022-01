Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Avaliado em mais de 20 milhões de euros, à conversão atual, o Chalet Helora que o príncipe André comprou com a ex-mulher Sarah Fergunson, em 2014, na estação de ski de Verbier, na Suíça, está de volta ao mercado imobiliário. A notícia foi avançada pelos britânicos do Mirror, numa altura em que o terceiro filho da Rainha Isabel II continua à espera de saber se vai ou não enfrentar um julgamento civil a propósito das três acusações de abuso sexual de movidas por Virginia Roberts Giuffre, na altura com 17 anos.

Citada pelo Mirror, uma fonte não identificada garante que o Duque de York está a ser forçado a vender a propriedade para pagar as custas do processo que a Rainha recusa assumir. “O príncipe está a cobrir todos os custos e precisa de juntar dinheiro rapidamente para pagar as contas que aumentam de dia para dia”, assegura a fonte anónima que dá conta do mal-estar que o assunto está a causar na Família Real britânica.

Apontados como sucessores de Isabel II, tanto o príncipe Charles como o príncipe William “são da opinião de que André deve resolver o problema sozinho”. Mais do que as custas judiciais, a coroa também não estará disposta a dar uma libra estrelina para o eventual acordo financeiro que o Duque poderá fechar com Virgina Giuffre para evitar que o caso prossiga nos tribunais norte-americanos.

Ainda no passado mês de setembro, André e a ex-companheira Sarah Fergunson concordaram vender a propriedade de sete quartos a um investidor europeu, mas o negócio ficou por concluir. Agora, na companhia das filhas, Beatrice e Eugenie, e das respetivas famílias, Fergie está a aproveitar esta semana para se despedir da mansão da Suíça. “Sabem que esta será a última vez que podem desfrutar do chalet e estão a aproveitar ao máximo”, revela outra fonte da realeza, confirmando que o imóvel voltou a estar à venda.

Caso André e a alegada vítima não cheguem a qualquer acordo extra-judicial, o príncipe pode enfrentar julgamento entre setembro e dezembro, segundo determinou o juiz de Manhattan que está a conduzir o processo que decorre nos Estados Unidos. Indiciado por abuso sexual de menores, no âmbito do escândalo que também envolve os amigos Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, o Duque recusa todas as acusações. Giuffre continua a garantir que foi agredida sexualmente, em 2001, na casa de Epstein em Nova Iorque, na ilha privada que o multimilionário tinha nas Ilhas Virgens e num apartamento em Londres.