A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a espanhola Fundação “la Caixa” renovam, segunda-feira, por mais três anos, a cooperação estabelecida em 2018 para financiar projetos de investigação e inovação.

A parceria ibérica acordada em 2018 permitiu financiar com 22 milhões de euros projetos de investigação nas áreas social e da saúde e do desenvolvimento do interior português, indicou numa nota de agenda o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, que tutela a FCT.

Com a renovação da cooperação, que será feita segunda-feira através da assinatura de um protocolo no ministério, em Lisboa, “é de prever” que o montante de financiamento a atribuir nos próximos três anos seja “pelo menos o mesmo” ao que foi concedido anteriormente, disse, à Lusa, a presidente da FCT, Helena Pereira.

A cooperação científica entre as duas fundações pressupõe que a FCT “disponibiliza um volume total de financiamento para a investigação igual ao valor total a investir pela Fundação la Caixa em Portugal, sempre que a avaliação por peritos internacionais, no quadro do programa da Fundação la Caixa, classifique como excelentes os projetos e atividades de investigação e desenvolvimento e de formação avançada”, explica o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

A renovação da parceria irá permitir estender o cofinanciamento da FCT a uma quarta iniciativa, a dos “projetos inovadores de investigação biomédica em fase inicial”, comprometendo-se as duas instituições a continuarem “a mobilização de recursos comuns para apoiar e promover a investigação, a inovação e a coesão territorial em Portugal”.

A FCT é a principal entidade que subsidia a investigação científica em Portugal, nomeadamente através do apoio a projetos.