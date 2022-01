A disputa com uma princesa, o Caravaggio no tecto e a estátua de Miguel Ângelo. Villa Aurora vai a leilão por quase 500 milhões

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma villa do século XVI cheia de história no interior, incluindo o único mural no teto conhecido pintado por Caravaggio, corre o risco de fechar ao público, com o leilão marcado para daqui a dois dias, conta o britânico The Times. O palácio de 40 quartos no coração de Roma é a casa da princesa Rita Boncompagni Ludovisi, mas o edifício histórico que há séculos dá guarida a uma das famílias mais ilustres de Itália pode ter um novo proprietário já na terça-feira por 471 milhões de euros — esse é, pelo menos, o valor da licitação inicial.

The Villa Aurora – the world's most expensive home – will go on the market on January 18 for $532M! The 32,000 sq.ft. Roman villa contains a statue of Greek god Pan attributed to Michelangelo in the garden, along with #Caravaggio’s only ceiling mural, alone worth $350M. @Forbes pic.twitter.com/Ufu3taBoWM — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) January 13, 2022

A atual moradora, que passou as últimas duas décadas a restaurar aquela que pode vir a ser a casa mais cara alguma vez vendida, tem um currículo extenso: foi atriz, jornalista e agente imobiliária, escreveu três livros e posou duas vezes para a Playboy. Atualmente com 72 anos, encontrou o amor ao lado do príncipe Nicolò Boncompagni Ludovisi, que morreu em 2018. Mas antes, a viúva originária do estado do Texas foi casada com o democrata da Carolina do Sul John Jenrette, condenado por suborno na década de 80, numa operação conduzida pelo FBI que ficou conhecida como Abscam.

A perspetiva de deixar a Villa Aurora e os seus muitos tesouros deve-se a uma disputa com os três filhos do falecido marido, fruto do primeiro casamento. A relação entre pai e filhos começou a deteriorar-se quando Nicolò Boncompagni Ludovis ainda era vivo e piorou significativamente quando este decidiu reduzir a herança da prole por causa de uma dívida — dois dos filhos não compareceram no funeral do pai, numa altura em que o mais velho, Francesco, estava atrás das grades. A princesa (nasceu Rita Carpenter) diz que o imbróglio familiar faz com que a série “Succession” pareça “uma brincadeira de crianças”.