Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

Não foram muitas as entrevistas que deu ao longo de três anos e três meses, foram ainda menos a partir de meio para a frente. Ainda foram algumas as intervenções públicas ao longo de três anos e três meses, resumiram-se a quase nenhuma a partir do meio para a frente. Foram muitos os sinais de um mandato instável ao longo de três anos e três meses, esfumaram-se quase todos os sinais de instabilidade a partir do meio para a frente. Há um antes e um depois na era Frederico Varandas enquanto presidente do Sporting que, seja pela relevância, seja pelo plano temporal, está personalizado numa só figura: Rúben Amorim.

Sendo o futebol a mola real do clube, por muito que entre o eleitorado que realmente vota aquilo que se faz nas modalidades tenha o seu peso (e, além de ter sido campeão nacional em todas as modalidades menos no voleibol, ganhou títulos europeus no futsal e no hóquei em patins), basta comparar o que se passou em quase dois anos: em março de 2020, quando se estreou em Alvalade uns dias antes do confinamento inicial pela pandemia, o clube estava dividido, havia manifestações contra a Direção, o estádio estava vazio e não havia referências na equipa; agora, os leões são campeões, ganharam três troféus em 2021 e passaram pela segunda vez na história aos oitavos da Champions. De forma natural, o “jogo” acabou por mudar.

Com todos os grupos e movimentos a fazerem uma corrida contra o tempo para conseguirem cumprir todos os pressupostos previstos estatutariamente e apresentarem listas, sendo que pelo menos uma deverá ir a tempo de entrar nessa luta (Nuno Sousa), faltava sobretudo perceber o que pretende Frederico Varandas para o clube a médio e longo prazo e como analisa o ponto de partida e chegada do mandato. Essas seriam duas das questões a esclarecer numa entrevista a Rui Santos na CNN Portugal, quando o clube está a duas semanas do fecho das candidaturas a sufrágio a 5 de março e o atual líder não tinha confirmado ainda aquilo que todos sabiam e confirmaram com a recolha de assinaturas: será recandidato à liderança.

“Darei algumas novidades, não serão assim tão surpreendentes… Faremos um apanhado destes quase quatro anos. Recandidatura? Não vou falar nisso agora. Momento da equipa? Estou como todos os sportinguistas, muito orgulhoso dos nossos jogadores”, referiu na chegada aos estúdios antes da entrevista. “Não foi tabu. Sou novamente candidato mas eu sou uma equipa. Isto é um cargo egoísta porque afeta muito as pessoas que estão à nossa volta. Quando decidi candidatar-me achei que iria ser presidente e que era preciso mudar o rumo. Depois, era importante não nos agarrarmos às reeleição porque tivemos de tomar medidas difíceis, pôr o dedo na ferida. 40 anos de insucesso não se explicam só com fatores externos, são fatores internos”, começou por referir Frederico Varandas no arranque da entrevista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foram três anos e meio duros, muito exigentes. Queria deixar primeiro uma palavra a quem aceitou este desafio que lancei, quero agradecer porque foram de uma grande entrega. Foi mesmo duro, de assembleias complicadas, de vida pessoal e profissional complicadas. Rogério Alves, há muitos meses, disse com grande honestidade que já tinha feito o papel que tinha de fazer. São pessoas que não ganham nada, fizeram tudo pelo Sporting e isso tem desgaste pessoal e profissional. À imagem da nossa linha, em ambos os órgãos, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, vão subir os vice-presidentes”, revelou a propósito da já pública saída de Rogério Alves e anunciando também a mesma situação com Baltazar Pinto. “O juiz conselheiro vai sair por uma razão: um elemento que fazia parte da Mesa da Assembleia Geral, o juiz desembargador José Tomé Carvalho, pediu autorização ao Conselho Superior de Magistratura e foi recusado”, acrescentou.

“Já tínhamos essa sensibilidade, compreendo o que leva a tomar a decisão mas estou totalmente em desacordo. João Palma, que é procurador do Ministério Público, pediu licença e aceitaram o seu pedido. É a maneira como se tem tratado mal o futebol. Tem uma importância enorme no país, o futebol e o desporto em geral, na nossa cultura. Já ouvi dizer que é um pântano, que os dirigentes são corruptos, são ladrões e pensam ‘vamos deixar’. Não posso concordar em relação ao Sporting. Algum juiz conselheiro ou algum juiz desembargador aceitava isto podendo manchar o seu nome? Estando a Justiça como está, se alguma coisa está mal nos últimos 30 ou 40 anos foi porque a Justiça não funcionou. O desporto e o futebol são tratados assim, isola-se. Se há bandidos e ladrões, vamos atuar, que sejam presos”, salientou.

“Objetivos? Sou um democrata. Em 2018 tive 42% dos votos mas entre dois candidatos, eu e o Benedito, estavam quase 80%. Não me preocupo quantos candidatos serão, quero é que o Sporting ganhe. Disse há quatro anos que ia encarar como uma missão e encarei assim. Queria deixar o clube melhor do que tinha encontrado e hoje está muito, muito melhor do que em setembro de 2018. Esta missão está cumprida. O que é que me leva a recandidatar? O Sporting é a parte irracional da minha vida, sou uma pessoa muito racional que mantém sempre a cabeça fria nos momentos de decisão. O Sporting é irracional mas é um lado de paixão, de quem é desde que nasceu e festejou o primeiro Campeonato com 20 anos. Fomos uma geração persistente, sempre com as conversas do Natal, do terceiro grande… Sabe o que vejo hoje? Quando vou a caminho dessas deslocações, há milhares de sportinguistas, com muitos miúdos. Não lhes interessa quem vai ali, é o Sporting. A missão não está cumprida porque foi feito muito para diminuir o gap para os nossos adversários mas ainda não acabou. Quero terminar isso, reduzir o fosso”, explicou. “Limitação de mandatos? Se eu estiver 40 anos no Sporting é muito mau para o Sporting…”, completou.

“Tensão em Vizela? Isto é uma situação que nasce por culpa do Nuno Santos, ele é um profissional de futebol, é um grande jogador, foi decisivo para sermos campeões e sabe que vai ser insultado. Eu sou insultado, ele também. Castigado? Não, foi repreendido. Ele sabe que fez mal…”