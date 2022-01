Arquitectos no pinhal, sem muros

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Será surpresa para muitos (o signatário, incluído), mas a micro-história que este livro da Editorial Argumentum nos conta é das mais expressivas acerca do Portugal dos anos 1940-70. Dificilmente hoje jovens arquitectos em ascensão no serviço público ou privado teriam condições de conquistar territorialmente área tão privilegiadíssima para a construção de habitações sazonais como aquela que, como Pitum Keil Amaral nos explica com a sua congénita graça habitual, lhes caíram em sorte depois que Raul Tojal (1900-69) se viu comprometido “numa almoçarada no fim de semana passado” com a compra dum terreno “ali para as bandas da Praia das Maçãs” (p. 15). Não foi, todavia, por súbita inspiração etílica que nos anos 1940 começou a crescer junto duma aldeola saloia de nome Alto do Rodízio, próxima de Colares, aquele que ficaria localmente conhecido como “o Bairro dos Arquitectos”, com as suas pequenas casas de veraneio sob a copa alta de esguios pinus pinaster batidos pelo sol. Teresa Valsasinna Heitor aceita a existência duma “população citadina com alguma disponibilidade financeira que não se revia nos ambientes da Ericeira e da Costa do Sol” (p. 10). Cardim admite ser esse o despontar duma terceira fase de instalação de casas de veraneio por lisboetas (p. 54).

Os pioneiros do Bairro foram, além de Tojal: Adelino Nunes, Francisco Keil Amaral e João Guilherme Faria da Costa, dois recém-formados em “impressionante começo de carreira”, e o próprio Pitum — então com apenas 4 anos… —, pois a avô Guida Keil comprou uma parte do lote em seu nome, “talvez achando que eu algum dia teria a fatalidade de também ser arquitecto” (p. 16)… Depois vieram muitos outros, se não como proprietários-projectistas, como projectistas a serviço particulares ou de colegas de ofício, e a lista dos nomes impressiona, pela quantidade e pela qualidade: Francisco da Conceição Silva, Jorge Segurado, Nuno Teotónio Pereira, Nuno Portas, Frederico George, Artur Rosa, Victor Palla, Fernando Silva, Joaquim Bento de Almeida, Manuel Tainha e Manuel Costa Martins, Carlos Manuel Tojal, Justino Morais e Peres Fernandes, além de outros. Construtores civis não faltaram, entre os quais Carlos Rodrigues e Diamantino Tojal, os dois mais importantes da Grande Lisboa. Na casa do segundo, o suíço Fred Kardolfer pintou a fresco a parede da lareira (foto p. 11), com motivos alusivos à actividade do proprietário. Em 1955-56 Maria Keil pintaria azulejos para parede exterior da casa de Carlos Manuel Tojal no Pinhal da Nazaré (foto p. 81), onde também há colaborações plásticas um tanto ou quanto inesperadas, como as de José Escada, João da Câmara Leme e Costa Pinheiro. Numa casa projectada por Conceição Silva, em 1962, há trabalhos de Querubim Lapa, Sá Nogueira e Luís Ralha.

Essa concentração inédita viria a tornar-se “um conjunto arquitectónico único” (Cardim, p. 27), um inesperado foco de experimentação que nos dá todo um retrato de época que vale como “testemunho do melhor que essa cultura arquitectónica, que se movia nos círculos lisboetas, era capaz de fazer quando desafiada por um programa residencial que a retirava dos debates sobre as questões sociais, a habitação para o maior número, ou a precaridade do alojamento corrente” (Milheiro, p. 22). E a conclusão a retirar — e a reter — do estudo das 40 casas incluídas neste livro é que “o território da arquitectura das décadas de 1950 e seguintes foi muito mais ecléctico e diferenciado do que a cultura arquitectónica portuguesa tem vindo a admitir” (Milheiro, p. 22).

Título: Casas de Férias. Arquitectura de veraneio entre Sintra e Colares

Autor: João Cardim

Textos: Teresa Valsassina Heitor, Pitum Keil Amaral e Ana Vaz Milheiro

Fotografia: Filipe Jorge

Editor: Argumentum

Páginas: 160

Ainda que a “história engraçada” (sic) da origem de tudo isto contada nas páginas iniciais por Pitum bastasse para desmitificar a filiação do Bairro a muitos séculos da vertente norte da Serra de Sintra enquanto lugar particularmente apreciado para casas de campo de elites socioeconómicas, ou à sua mitificada sacralidade como “um dos seus principais atractivos para as elites intelectuais” (Cardim, p. 33), a verdade é que — cumprindo requisitos académicos da tese de que Casas de Férias. Aquitectura de veraneio entre Sintra e Colares é a consequência, uma década depois, ou exacerbando em demasia o facto de ali ter nascido e vivido — o autor não se dispensou de percorrer uma milenar história de “fascínio duradouro” (p. 32), “sincretismo característico” (p. 33) e “intensa colonização” (p. 37), destacando, entre outros, a villa romana de Santo André de Almoçageme, a mais ocidental da Lusitania e do Império, o santuário do Alto da Vigia, junto à Praia Grande, ou a Quinta da Penha Verde, de D. João de Castro (1500-48), “autêntico cenáculo das artes e do pensamento” (p. 42), com a circular Ermida de Nossa Senhora do Monte, que se admite ter sido desenhada por Francisco de Holanda, entre outras villas, pertencentes e decoradas por estrangeiros, os palácios de Monserrate e Seteais e a Quinta do Ramalhão ou a da Regaleira.

Quando a vila velha de Sintra se tornou, segundo Eça de Queiroz, um “suplemento do Chiado” com ! e tudo, entre “chalés de confeitaria” (Nogueira, 1943), Alfredo Keil (1850-1907) e amigos optaram por um veraneio mais perto do mar, beneficiando da sua casa na Praia das Maçãs, a Villa Guida (1889-91), e da abertura da estrada entre Banzão e Azenhas do Mar em 1884-88 e, mais tarde, da linha do eléctrico entre Sintra e a Praia em 1904. Ali pintou amiúde (a Galeria São Roque que o diga; v. tb. Banzão, 1882, p. 50), mas também erigiu uma ermida (1891) e fundou as Festas de Nossa Senhora da Vila Nova da Praia das Maçãs, com um grande, imediato, persistente sucesso popular até hoje, com desfile de Colares à Praia das Maçãs no último domingo de Agosto. (Ainda que não referido por Cardim, também a família Viana da Motta tinha residência em Colares, onde o pianista José passou parte da sua infância.) A Casa Branca, de Raul Lino, nas Azenhas do Mar, seria construída em 1920. Era, de algum modo, a extremidade dum percurso que guia de viajantes datado de 1928 descreve assim: “passado Colares, encontra-se o Monte Banzão e, pelo caminho, algumas elegantes vivendas […] muitas edificadas fronteiras ao Oceano” (cit. p. 54). Ainda assim, quando os jovens arquitectos se instalaram por ali, a beleza natural já estava sob ameaça, como deixaram expresso em declarações ao Jornal de Sintra em 1941. Adelino Nunes, por exemplo, apontou que “este lindo Pinhal, transição pitoresca entre a serra e o mar, está a ser estragado por algumas construções e principalmente pelo critério especulativo da divisão dos talhões e localização das vivendas [à beira da estrada]”, enquanto Faria da Costa propôs “o recuo obrigatório de 20 metros das vivendas em relação à estrada, para garantir a defesa da paisagem existente […]; que as casas não excedessem 10 % da área total do lote respectivo, garantindo assim o predomínio da parte arborizada; de 15 metros entre as construções; proibir o corte de árvores numa faixa de 50 metros ao longo da estrada”.

Curiosamente, foi a participação de alguns destes arquitectos na construção dos primeiros equipamentos públicos de lazer, como piscinas públicas, na década de 1950, a ter um “impacto imediato na atractividade da região, acompanhado por um surto de construção de moradias de veraneio”, que praticamente triplicou em dez anos. Em 1958-62 foram levados a aprovação camarária — por ano! — mais de 100 projectos de casas de férias na área abrangida pela freguesia de Colares (p. 62), que caíram abruptamente para 50 em 1970 e 30 em 1974.