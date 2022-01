O diretor do AECT Rio Minho defendeu esta terça-feira a necessidade de concretização das grandes infraestruturas rodoviárias que permitirão potenciar o investimento na rede ferroviária de alta velocidade, entre o Porto e a cidade galega de Tui.

Rui Teixeira, citado numa nota enviada à imprensa referente à reunião que manteve com a presidência da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), apontou “a conclusão do Itinerário Complementar 1 (IC1) até Valença com ligação a Monção e à Autoestrada 52 (A52), na Galiza, servindo a Plataforma Logística Industrial de Salvaterra – As Neves (PLISAN) e a estação Ave [comboio de alta velocidade] Madrid – Ourense”.

O diretor do AECT-Rio Minho, que é também presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, defendeu ainda a requalificação da Estrada Nacional (EN)101, de Valença até Monção, e da EN 202, de Monção até São Gregório, em Melgaço.

Destacou também a melhoria do Itinerário Complementar 28 (IC28) até fronteira da Madalena, no Lindoso, Ponte da Barca, considerada a única porta de entrada do Alto Minho à província de Ourense, na Galiza, prevista há mais de uma década.

Para o autarca socialista, esta ligação “contribuirá para ligar o Alto Minho às redes rodoferroviárias principais de ligação a Madrid e ao centro da Europa (nomeadamente, estação do AVE linha Orense-Madrid e à autoestrada A52”.

O diretor do AECT Rio Minho classificou aquelas infraestruturas rodoviárias como prioritárias para a cooperação transfronteiriça e integração socioeconómica da eurorregião Galiza-Norte de Portugal.

No âmbito do programa de cooperação transfronteiriço INTERREG, cuja consulta pública do período de programação 2021-2027 já terminou, Rui Teixeira indiciou como “grandes prioridades” do AECT-Rio Minho a “valorização dos recursos locais do território transfronteiriço, o fortalecimento dos mecanismos de mobilidade e a eliminação dos custos de contexto transfronteiriço”.

“É a bacia de emprego mais relevante entre Portugal e Espanha, com cerca de cerca de 13.000 trabalhadores transfronteiriços, e uma verdadeira área funcional transfronteiriça. Este programa tem de reforçar o apoio a estes territórios que tanto sofreram nos últimos dois anos com o encerramento de fronteiras na sequência da crise pandémica causada pela covid-19”, argumentou.

O diretor do AECT Rio Minho entregou ao presidente da CCDRN, um documento técnico que o agrupamento europeu submeteu no âmbito da consulta pública do INTERREG, que terminou no passado dia 20, e onde constam “os principais pontos críticos no processo de elaboração e desenvolvimento deste programa de apoio à cooperação transfronteiriça”.

Rui Teixeira informou a presidência da CCDRN que o AECT Rio Minho vai apresentar “uma carteira de projetos estruturantes no âmbito da promoção de turismo sustentável”.

A criação de “uma rede de percursos verdes transfronteiriços, ações preservação da biodiversidade dos grandes ativos ambientais do território, da promoção do património cultural material e imaterial, da cultura como centralidade transfronteiriça e ainda da eliminação de obstáculos à mobilidade transfronteiriça” foram os exemplos apontados pelo responsável.

Com sede em Valença, no distrito de Viana do Castelo, o AECT Rio Minho foi constituído em 2018 e abrange 26 concelhos: os 10 municípios do distrito de Viana do Castelo que compõe a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho e 16 concelhos galegos da província de Pontevedra, com ligação ao rio Minho.