O conhecido e polémico rapper Kanye West gravou um documentário durante mais de 20 anos. Com o nome “Jeen-yush: A Kanye Trylogy”, em português “Génio: Uma trilogia de Kanye”, o filme apresentará o caos que é a vida de um dos músicos mais famosos do planeta.

Desde o momento em que Kanye se começa a destacar como produtor, ao lançamento de seu álbum de estreia “The College” e à morte da sua mãe. O que é que se pode esperar deste documentário intimista, que se foca principalmente na vida do músico antes da fama?

“Jeen-yush: A Kanye Trylogy” é o resultado de mais de 320 horas de gravação ao longo de 20 anos, filmagens que ficaram especialmente mais intensas quando o músico se mudou para Nova Iorque, em 2001, e quando lançou o seu álbum de estreia, em 2003, refere o jornal The Guardian.

Os fãs do músico vão poder testemunhar o momento em que as suas músicas chegam até Jay-Z, mas também os dias em que ninguém lhe quis dar um voto de confiança como rapper.

Rejeitado porque não acreditavam no seu talento para além da produção, Kanye deixa Nova Iorque e regressa para Chicago para recuperar a autoconfiança. Desolado e vulnerável, o músico vai para casa da mãe Donda, a única pessoa mais importante para Kanye West do que o próprio Kanye West.

No documentário, o artista menciona a prisão da sua mãe quando tinha apenas seis anos e mostra ainda a relação próxima que mantinha com Donda, a pessoa que mais o apoiava. Com a morte dela em 2007, West perdeu a leveza musical que tinha durante os seus primeiros álbuns.

A noite fatídica de uma experiência quase fatal com um acidente de carro em 2002 também está presente no documentário. Ainda assim, nem tudo Kanye West quis partilhar com os seus fãs.

O período de recuperação do acidente de carro, e, sobretudo, os últimos anos com o casamento com Kim Kardashian, o nascimento dos filhos e o sucesso da sua marca de roupa são deixados completamente de fora da biografia.

É um filme baseado na fé, dirigido por Deus. Todos temos um génio dentro de nós, só precisamos de encontrá-lo e trazê-lo para fora. Foi isso que Kanye fez”, diz Coodie, produtor do documentário, citado pelo jornal The Guardian.

“Jeen-yush: A Kanye Trylogy” com quatro horas e meia e dividido em três partesfoi apresentado no festival Sundance na segunda-feira e estreia na Netflix no dia 16 de fevereiro.