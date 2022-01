O treinador do Santa Clara, Mário Silva, admitiu esta terça-feira que o Sporting é “favorito” no jogo desta quarta-feira, das meias-finais da Taça da Liga de futebol, e quer que os seus jogadores “desfrutem” da partida.

“As duas equipas vão entrar com muita vontade de ganhar o jogo. Temos consciência e sabemos que o favoritismo está claramente do lado do Sporting, mas as duas equipas têm responsabilidade e tudo vão fazer para vencer. O Sporting é favorito, mas são 11 contra 11″, salientou o treinador do Santa Clara.

Mário Silva adiantou que a mensagem que passou ao seu balneário foi: “divirtam-se, desfrutem, com responsabilidade”.

“Nestes jogos não é preciso espicaçar os jogadores porque está lá a motivação. Digo para se divertirem, porque eu, enquanto treinador vou divertir-me”, afirmou na conferência de imprensa, que antecede o jogo com o Sporting da final four da Taça da Liga, no estádio de Leiria.

Para o treinador, “este deve ser um espetáculo vivido com intensidade e paixão“.

“Somos ‘outsiders’ não somos favoritos. Temos muito pouco a perder e muito a ganhar. Além de desfrutar, temos de nos superar”, frisou.

Segundo o técnico, o Santa Clara “tudo fará para ganhar”, reconhecendo que terá pela frente “um Sporting forte, pressionante desde o início do jogo”.

Com as armas que temos, tudo faremos para contrariar e continuar em prova. Estamos a falar do campeão nacional e do vencedor desta competição. Sabemos que temos de estar a um nível altíssimo para contrariar a equipa do Sporting, que tem dinâmicas bem consolidadas, o que torna tudo ainda mais difícil, mas queremos, acima de tudo, dignificar a camisola do Santa Clara e uma região. Queremos que os nossos adeptos saiam orgulhosos da equipa”, acrescentou.

Mário Silva promete apenas “competência, trabalho, dar o máximo e deixar tudo em campo”.

“Se assim for estaremos mais perto de ter sucesso. O objetivo, como é lógico, é continuar em prova e terminarmos a competição no próximo sábado“, assegurou.

O técnico desvaloriza a derrota do Sporting na última jornada do campeonato, assim como o facto do Santa Clara ter vencido os leões para a I Liga.

“Não há dois jogos iguais. Não digo que o Santa Clara não possa ganhar. Vencemos uma vez e podemos vencer outra vez, mas temos de contar que teremos um adversário muito forte. Se o Sporting não tivesse sido derrotado iria apresentar-se com a mesma força e tudo iria fazer para continuar como detentor da competição. Os resultados pouco podem influenciar neste momento a competição”, disse

Também a ausência de Coates não terá influência no jogo do Sporting, acredita Mário Silva, pois acredita “num jogo coletivo” e que “não será a ausência de um jogador que vai ditar o que quer que seja”.

“Temos de ser muito competitivos e fazer um jogo, onde possamos estar ao nosso melhor nível. Quero é que os jogadores se divirtam. Nada têm a perder e tudo a ganhar”, realçou.