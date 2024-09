"Este ruído faz mal às vítimas." Bispo José Ornelas quer fim da polémica entre Comissão Independente e Grupo Vita

Poderá ter passado relativamente despercebido devido aos incêndios florestais, mas o tema dos abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal voltou esta semana à agenda mediática, com uma polémica instalada entre os dois organismos criados no contexto do combate à crise dos abusos: de um lado, a antiga Comissão Independente (CI), liderada pelo psiquiatra Pedro Strecht, que entre 2021 e 2023 investigou a realidade dos abusos em Portugal nas últimas décadas; do outro, o Grupo Vita, liderado pela psicóloga Rute Agulhas, organismo criado pelos bispos depois da apresentação do relatório da CI para dar continuidade ao trabalho de acompanhamento de vítimas e que agora está no centro do processo de atribuição de compensações financeiras às vítimas. José Ornelas, presidente da Conferência Episcopal, defende um “apaziguamento” entre os dois grupos: “Este ruído faz mal às vítimas.”

Os últimos dias ficaram marcados por trocas de acusações em tom crescente entre os dois responsáveis: primeiro com um artigo de opinião no Expresso, depois em comunicados e contra-comunicados enviados aos jornalistas. Rute Agulhas põe em causa a qualidade da validação científica dos testemunhos recolhidos pela CI e questiona os motivos para a destruição da base de dados da comissão (que impede o uso dessa informação pelo Grupo Vita). Em resposta, a CI garantiu o rigor da validação e assegurou que a Igreja sempre soube dos planos para a destruição da base de dados. Esta quinta-feira, Rute Agulhas voltou a falar sobre o assunto com um novo comunicado, acusando a CI de manipular as suas palavras e garantindo que tem conhecimento de alegações falsas prestadas à comissão.

A assistir ao desenrolar da polémica tem estado José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Foi ele o responsável pela criação dos dois grupos de trabalho e foi durante o seu mandato como líder da CEP que a Igreja Católica em Portugal seguiu o exemplo de outros países e olhou para o seu próprio passado nesta matéria. Em declarações ao Observador esta quinta-feira, Ornelas considera que “este ruído faz mal às vítimas” e diz que “era bom que estas coisas se apaziguassem”.

Procurando um discurso conciliador entre as duas posições, José Ornelas garante que a qualidade científica da validação dos testemunhos por parte da CI não está em causa, mas reconhece que o Grupo Vita precisa de mais informação para poder acompanhar devidamente as vítimas. Contudo, o bispo acaba por, implicitamente, dar razão à Comissão Independente, garantindo que sempre soube dos planos do grupo para destruir a base de dados ao fim de um ano, algo que “foi claramente e transparentemente discutido entre a CEP e a CI”. Ornelas também assegura que a Comissão Independente eram composta por “pessoas capazes, habituadas a fazer isto”, com “rigor na análise” e na “validação de depoimentos destes”.

Quatro dias de artigos e comunicados polémicos

A polémica começou a desenhar-se logo na segunda-feira, quando o ex-ministro da Educação João Costa escreveu um artigo no Expresso com duras críticas ao Grupo Vita, organismo criado em abril de 2023 na sequência do relatório da Comissão Independente, que se extinguiu depois de apresentar as suas conclusões. Nesse texto, João Costa criticou fortemente o trabalho da Conferência Episcopal e do Grupo Vita, sobretudo no recém-anunciado mecanismo de atribuição de compensações financeiras às vítimas de abusos. Por um lado, o ex-governante socialista criticou a “revitimização” das vítimas que já deram o seu testemunho à Comissão Independente e que, agora, se viam na obrigação de voltar a contar a sua história ao Grupo Vita para acederem à compensação financeira; por outro lado, João Costa lamentou a existência de critérios para hierarquizar a gravidade dos abusos, reduzindo “uma violação a uma fórmula no Excel”.

O artigo de João Costa foi apenas o mais recente numa onda de críticas ao trabalho do Grupo Vita e da Conferência Episcopal Portuguesa no acompanhamento das vítimas — e terá sido a gota de água para Rute Agulhas, a psicóloga escolhida pelos bispos para liderar este trabalho. No dia seguinte, a coordenadora do Grupo Vita publicou um artigo de opinião, também no Expresso, em que apontou culpas à antiga Comissão Independente. Ressuscitando uma polémica que já tinha surgido no início do verão, lamentou que a Comissão Independente tenha destruído a base de dados com as informações que recolheu durante o seu estudo. De acordo com Rute Agulhas, várias vítimas têm abordado o Grupo Vita com a intenção de obter uma compensação financeira e, quando questionadas sobre o seu caso, dizem que já contaram toda a sua história à Comissão Independente e que não pretendem voltar a falar do assunto. Problema? Com a base de dados apagada em março de 2024, é impossível recuperar essas informações.