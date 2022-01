Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Eunice Muñoz “deve ter alta nos próximos dias”, confirmou o filho, António Borges, uma semana depois do pico de tensão arterial que obrigou ao internamento da atriz de 93 anos no Hospital São Francisco Xavier. “A minha mãe recuperou bem, está estável”, acrescenta António Borges, numa curta declaração ao Observador.

O estado de saúde da atriz, que tem estado sob “vigilância apertada”, foi atualizado esta semana pela equipa médica que a tem estado a acompanhar naquela unidade hospitalar do Restelo, desde 20 de janeiro. Data para o regresso a casa não há. De qualquer forma, parece afastada a hipótese de se prolongar o internamento.

Ainda no verão passado, por recomendação médica, a atriz, que é uma das mais aclamadas do país, esteve internada 20 dias no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, para realizar um conjunto de testes e exames depois de ter dado sinais de “fadiga e fragilidade“.

Já depois disso, em novembro, a atriz que completou oitenta anos de carreira subiu ao palco para a despedida que protagonizou com a neta, Lídia Muñoz, na peça “A margem do tempo”.