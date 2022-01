Raimundo Carreiro Silva é o novo embaixador do Brasil em Portugal, substituindo no cargo o diplomata Carlos Alberto Simas Magalhães, segundo um decreto assinado pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com o decreto, de 3 de dezembro de 2021, publicado pelo Ministério das Relações Exteriores e consultado pela Lusa, o Presidente da República, “no uso da atribuição que lhe confere (…) a Constituição” resolveu “nomear Raimundo Carreiro Silva para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Portuguesa”. O novo embaixador deverá chegar a Lisboa em março próximo, segundo fontes diplomáticas contactadas pela Lusa.

Raimundo Carreiro Silva ocupou até agora o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), tendo participado na última sessão plenária como membro daquela instituição na quarta-feira passada. O diplomata deveria aposentar-se em setembro de 2023, ano em que completa 75 anos, mas decidiu aceitar o convite que o Presidente Jair Bolsonaro lhe dirigiu para assumir o cargo de embaixador em Lisboa, avança o G1, portal de notícias de Globo.

O novo embaixador do Brasil em Portugal foi vice-presidente do TCU no biénio 2015-2016 e presidente daquele Tribunal de 2017 a 2018. Licenciado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (UniCEUB), em 1981, Raimundo Carreiro foi funcionário público do Senado a partir de 1968, e ocupou ainda a função de secretário-geral da Mesa do Senado desde 1995, nomeado por José Sarney.

Além disso, foi vice-presidente do Conselho Executivo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) brasileira, vereador de São Raimundo das Mangabeiras entre 1990 e 1992, e advogado. Carlos Alberto Simas Magalhães, que em breve será substituído, é embaixador do Brasil em Lisboa desde dezembro de 2019.