O rescaldo do clássico: três jogos para Palhinha, dois para Marchesín, um para Coates e Esgaio – mais sete processos disciplinares

Em atualização

O clássico começou a ser “trabalhado” nas redes sociais logo no início da última semana à luz do que foram os acontecimentos desses jogos, teve depois uma fase de acalmia entre elogios durante as conferências antes do encontro, pegou fogo durante e depois do apito final, prosseguiu num clima de acusações e tensão nos dias que se seguiram. Se pelos descontos na segunda parte já poderia ter sido um dos clássicos mais prolongados, pelo que aconteceu de seguida confirmou-se mesmo como tal. E era por isso também que a habitual reunião do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol surgia como algo mais aguardado do que costume, tendo em conta os castigos, as suspensões preventivas ou os processos que de lá poderiam sair.

E a “fatura” não foi propriamente leve: João Palhinha foi punido com três jogos de suspensão, mais um do que Marchesín. Já Pepe e Bruno Tabata foram alvos de processos disciplinares e terão as sanções mais pesadas, sendo que ambos ficarão suspensos provisoriamente até uma decisão. Matheus Reis foi também alvo de um processo disciplinar por “gesto ofensivo” contra Francisco Conceição. Também os delegados Luís Gonçalves e Hugo Viana, além da suspensão de 20 dias, têm processos disciplinares. O treinador adjunto dos leões, Carlos Fernandes, foi também suspenso por uma partida. Em paralelo, a FC Porto SAD e a Sporting SAD têm também processos disciplinares que, no caso dos dragões, poderá levar no limite à interdição do Estádio do Dragão, um cenário que nesta reunião não foi decidido.

A expulsão por acumulação de Coates e a reação com João Pinheiro