Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma forte queda de granizo numa autoestrada em Barcelona, Espanha, provocou um acidente de grandes dimensões que feriu 30 pessoas na segunda-feira ao fim da tarde, informou o Serviço Catalão de Tráfego, citado pelo El País. O alerta foi dado às 19h locais, menos uma hora em Portugal.

Accident de @transit múltiple a la C-32 a Calella. S'estan valorant i donant assistència a les persones implicades.

Hi estem treballant 9 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/0RAW8SlCxw — Bombers (@bomberscat) February 14, 2022

Trinta carros colidiram na la C-32 entre Pineda de Mar e Calella, na cidade espanhola de Maresme, ao quilómetro 124. Duas faixas no sentido norte foram cortadas, provocando trânsito de três quilómetros. As imagens publicadas nas redes sociais mostram a estrada coberta de gelo.

Sete unidades dos Mossos d’Esquadra deslocaram-se ao local do acidente, apoiados pelos bombeiros e pelo Sistema de Emergência Médica, para acudir os feridos e limpar a via. Dezasseis das vítimas foram transportadas para o hospital, quatro com ferimentos “menos graves” e as restantes consideradas feridos “leves”. Outras 14 foram assistidas no local, esclareceu o El Mundo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

#14Feb | Fuertes lluvias provocaron un accidente de tránsito en Barcelona, España, que dejó 28 heridos y 50 vehículos afectados. La granizada impidió que los conductores pudieran frenar a tiempo y colisionaron en cadena. ????: @Bomberscatpic.twitter.com/D5rINzvkun — El Diario (@eldiario) February 14, 2022

Cinco dos feridos que necessitaram de acompanhamento hospitalar foram transportados para o Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, três para o Hospital de Calella, dois para o Hospital de Mataró, dois para o Hospital Vall d’Hebron (todos em Barcelona); e quatro para o Hospital de Blanes, em Girona.