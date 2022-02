"Com o coração pesado", cantora ucraniana desiste de ir à Eurovisão. O motivo? Uma ida à Crimeia em 2015

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cantora Alina Pash venceu, no passado sábado, o concurso que elegia o representante ucraniano para o próximo Festival Eurovisão da Canção que vai ter lugar em maio, em Turim, Itália. Contudo, numa altura em que o país enfrenta uma escalada de tensão com a Rússia, a intérprete de 28 anos, que defendia o tema “Shadows of Forgotten Ancestors” (“Sombras de Antepassados Esquecidos”), teve de desistir de representar o país no certame do música. O motivo? Uma alegada viagem ilegal à Crimeia em 2015.

O canal estatal ucraniano, UA:PBC, aceitou a decisão da intérprete, estando agora à procura de uma nova canção para representar o país em Itália. Segundo a BBC, foi a própria televisão que começou uma investigação a Alina Pash por suspeitas de que teria entrado na Crimeia através da Rússia, algo que à luz da legislação ucraniana é proibido.

Os habitantes e estrangeiros que queiram ir à Ucrânia apenas podem entrar na Crimeia através de pontos fronteiriços geridos por Kiev. Se decidirem fazê-lo desde a Rússia, estão interditos de entrar na Ucrânia. Ora, Alina Pash, aquando na participação no concurso nacional, terá fornecido um “certificado falsificado” à estação de televisão ucraniana sobre a sua ida à Crimeia, aumentando as suspeitas de que terá entrado na região pela Rússia.