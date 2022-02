O antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e advogado Antero da Silva Resende morreu aos 96 anos, informou esta quinta-feira o organismo através do sítio oficial na Internet.

Silva Resende foi também jornalista e o 28.º presidente da FPF, entre 1983 e 1989, incluindo durante o polémico período do ‘caso Saltillo’, relacionado com a presença portuguesa no Mundial México1986, além de ter tido assento no Comité Executivo da União Europeia de Futebol (UEFA).

A FPF decretou o respeito por um minuto de silêncio em homenagem ao antigo dirigente em todos os eventos entre hoje e o fim de semana, tendo o atual presidente, Fernando Gomes, deixado uma mensagem de condolências na página da FPF.

“Personalidade de índole discreta, mas extremamente generosa na sua dedicação ao futebol e desporto nacionais, deixou um legado de enorme prestígio e competência na gestão da FPF, num período de grande mudança do futebol português”, lê-se na nota.

O corpo de Silva Resende está na igreja de nossa senhora de Fátima, em Lisboa, e o funeral realiza-se sexta-feira, pelas 13h30, no cemitério do Lumiar.