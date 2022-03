Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O duque de Sussex não vai voltar ao Reino Unido para participar nas cerimónias fúnebres do avô, o duque de Edimburgo, que morreu a 9 de abril do ano passado aos 99 anos, confirmou um porta-voz do príncipe, citado pela Sky News. As cerimónias em questão estão marcadas para o dia 29 de março.

Não foi dado qualquer motivo que justifique a ausência do príncipe. No entanto, a decisão de ficar nos EUA acontece depois de Harry ter entrado com um pedido de revisão judicial a propósito de uma decisão do Ministério do Interior britânico, que impedia o duque de Sussex de pagar por proteção policial para si e para a sua família aquando uma visita que planeava fazer em breve ao Reino Unido.

Em janeiro, era notícia que Harry queria trazer os filhos — Archie e Lilibet — numa viagem ao Reino Unido. Mas, de acordo com um representante legal, o príncipe temia “não ser capaz de regressar a casa” por ser muito perigoso.

A última vez que Harry esteve em solo britânico foi em julho do ano passado, a propósito da estátua feita em homenagem a Diana, a princesa de Gales. Ao contrário do que aconteceu em abril, aquando do funeral do avô, o príncipe Filipe, Harry não teve direito a seguranças no verão de 2021 — a Sky News escreve que a segurança do duque de Sussex terá ficado comprometida depois de o carro onde seguia ser perseguido por paparazzi no fim de um evento de caridade.

Diana morreu num acidente de carro quando estava a ser perseguida por paparazzi em Paris, em 1997.