Auriol Dongmo foi, este sábado, a melhor portuguesa no primeiro dia da Taça da Europa de Lançamentos, em Leiria, garantindo a medalha de ouro no peso, com 19,68 metros.

A atleta olímpica portuguesa de 31 anos voltou a mostrar que está num grande momento de forma, após ter batido o recorde nacional da especialidade em pista coberta no final de fevereiro. Hoje, mesmo sob persistente chuva e com condições adversas em Leiria, triunfou com facilidade.

Depois de um primeiro lançamento nulo, Auriol lançou sempre acima dos 19 metros – nenhuma das adversárias passou essa fasquia -, confirmando a vitória com 19,68 no quarto ensaio.

“Correu bem bem. Estava em forma, fiz uma boa preparação. Queria fazer mais, mas com a chuva, estava a escorregar e não foi fácil. Mas estou satisfeita com a minha marca de hoje”, disse à agência Lusa Auriol Dongmo no final.

A lançadora admite que tinha a expectativa de fazer melhor, “mas a chuva complicou”.

“Hoje não estou chateada. Às vezes acabo as competições chateada, mas hoje as condições não estavam reunidas para mais”.

Depois de Leiria, todas as forças estão agora viradas para os Mundiais de pista coberta, em Belgrado, já nos dias 18 a 20 de março.

“Agora vou focar-me nos Mundiais, que é a competição mais importante. Posso fazer ainda melhor”, acrescentou.

Na Taça da Europa de Lançamentos, também no peso, a portuguesa Jéssica Inchude foi sexta, com 17,02 metros.

Entre os outros representantes nacionais em competição em Leiria, Emanuel Sousa foi segundo no grupo B do disco, com 55,87 metros. Edujose Lima terminou em nono, com 51,33 metros.

Cláudia Ferreira foi terceira no grupo B da competição de dardo, com 52,07 metros, e Rúben Antunes foi quarto classificado na competição B do lançamento do martelo, com 69,62 metros na derradeira tentativa.

Entre os sub-23, Débora Quaresma foi segunda no peso, com 14,80 metros no grupo B daquele escalão etário.

A competição, que envolve 297 atletas de 39 países, termina no domingo, com vários atletas portugueses inscritos nas provas do último dia.