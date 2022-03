Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De óculos, de fato, de cachecol do clube ao pescoço. Entre a verdadeira cimeira de antigos vencedores da Liga dos Campeões que ocupavam a zona dos camarotes e comentários da Johan Cruyff Arena, Rui Costa era o único português entre nomes como Edwin van der Sar, Júlio César ou o antigo companheiro do AC Milan Kaká, com quem brilhou também na Europa, e depois de ter estado com a equipa antes do jogo fez questão de descer também ao intervalo antes de surgir na zona do relvado no final do encontro onde deu um caloroso abraço a Darwin Núñez. “Antes falou para motivar os jogadores, para desfrutarmos deste tipo de jogos, foi o que fizemos. No final deu os parabéns e disse para continuarmos”, contou o lateral Grimaldo.

Cinco anos depois, os encarnados voltam aos quartos da Liga dos Campeões entre uma série de tubarões que já asseguraram a passagem como Bayern, Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Atl. Madrid (Juventus e Villarreal partem empatados para a segunda mão, o Chelsea tem dois golos de vantagem sobre o Lille). E no conjunto dos colcheneros, que esta noite foi ganhar também ao Manchester United em Old Trafford por 1-0, houve um adepto especial que vibrou com o triunfo frente ao Ajax em Amesterdão.

“Passagem do Benfica? Já sei, já sei. Quando cheguei ao balneário foi a primeira coisa que perguntei e estou feliz que tenham passado. Espero defrontá-los nos quartos de final…”, comentou à Eleven Sports.

O sorteio está marcado para a manhã de sexta-feira (11h) numa fase em que faltam apenas dois apurados mas já é certo que o Benfica terá a campanha mais lucrativa de sempre a nível de receitas por objetivos alcançados na Liga dos Campeões, num total que para já ascende a mais de 65 milhões de euros: 15,64 milhões pelo apuramento para a fase de grupos, 21,6 milhões pelo ranking conseguido na última década, 7,89 milhões dos oito pontos conseguidos na fase de grupos, 9,6 milhões pelo apuramento para os oitavos e agora mais 10,6 milhões pela qualificação para os quartos. A passagem às meias pode ainda render mais 12,5 milhões, sendo que a tudo isto se deve juntar ainda as verbas do market pool relativo às transmissões televisivas.

“Foi um jogo muito complicado. Jogámos com uma equipa que joga muito bem, sabíamos que íamos sofrer e sofremos. Tínhamos de desfrutar na hora de ter bola. Jogámos no contra ataque mas eles estavam bem posicionados. Estou contente pela vitória, a equipa deu tudo e já temos de pensar no próximo jogo. Saída? Estou cansado. Corremos todos muito e estou com dor no adutor, faz parte de um jogador”, começou por dizer Darwin Núñez, autor do quarto golo na Champions e 26.º da temporada, à CNN Portugal.

“Agora a festa vai ser no balneário, todos juntos. Damos-nos muito, sacrificamo-nos e agora vamos festejar todos juntos. É uma alegria para o Benfica, quero também agradecer aos benfiquistas que nos apoiaram. O abraço do presidente? Estava contente, como todos os jogadores faz parte do grupo, faz parte disto. Por isso abraçámo-nos. Foi um jogo de muito sacrifício para nós porque eles tiveram mais posse de bola e nós, na hora de atacar, não conseguíamos sair de trás. Mostraram que são uma grande equipa mas fizemos um bom trabalho. Sabíamos que íamos sofrer, chegou esse golo e foi defender a vantagem depois. Prémio de MVP? Vou guardar o troféu em casa, onde estão todos bem guardados. E vou festejar, claro”, concluiu.