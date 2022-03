Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Grupo Sonae obteve em 2021 os lucros mais elevados dos últimos oito anos, informou a empresa em comunicado difundido esta quinta-feira à CMVM. Os resultados consolidados do grupo saltaram de 71 milhões em 2020 para 268 milhões de euros, com a unidade MC, onde está inserida a cadeia Continente, a aumentar o volume de negócios em 6,3%.

“2021 foi um ano notável para a Sonae”, diz a empresa liderada por Cláudia Azevedo no comunicado onde sublinha que a faturação global do grupo ultrapassou pela primeira os 7 mil milhões de euros, subindo 5,3% em relação ao ano anterior. A responsável acrescenta que foi “um ano de grandes progressos em circunstâncias muito desafiantes” e que “apesar das fortes restrições relacionadas com a pandemia e da manutenção de ambientes extremamente competitivos, continuámos a reforçar as nossas quotas de mercado em todo o portefólio”.

Com estes resultados, o conselho de administração vai propor à assembleia-geral o pagamento de um dividendo de 5,11 cêntimos por ação, “5,14% acima do dividendo distribuído no último ano”, diz a empresa.