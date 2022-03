Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais Santini na Invicta

Santini, Rua das Flores 87, Porto. Todos os dias das 11 às 20h

Para comer em cone ou copo: os gelados Santini inauguraram a décima loja portas meias com a Torre dos Clérigos, no coração da cidade Invicta. Festa? Estende-se de norte a sul do país. Para comemorar a nova loja e a também recente parceria exclusiva com os distribuidores da Uber Etas, os utilizadores podem usufruir de uma caixa de cones gratuita na compra de uma caixa de gelados de 1 litro ou de entregas gratuitas para pedidos acima dos 20 euros. “O difícil vai ser resistir à tentação de pedir Santini a qualquer hora do dia”, avisa a gerência.

Così fantutte

Fundação Calouste Gulbenkian, Avenida de Berna 45, Lisboa. Sexta feira às 18h e domingo às 17h. Entrada: €20/€36

Para ir à ópera em dois atos: com direito à sátira das relações entre homens e mulheres, este encontro de Mozart com a escrita criativa de Lorenzo da Ponte sobe ao palco do Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian também em dose dupla. Coro e Orquestra, sob a batuta do maestro Nuno Coelho, interpretam esta Così fan tutte sexta e domingo. Ópera buffa, a peça reúne as personagens arquétipo dos aristocratas, filósofos e até uma criada experimentada nos assuntos do amor e da vida em Nápoles, tida como o centro do iluminismo italiano. “Feliz aquele que vê as coisas pelo lado certo e que se guia pela razão”, é a moral da história que é em si mesma uma “alternância contínua entre farsa e seriedade.”

Banzé na Petiscaria

Rua Tomás Ribeiro, Lisboa. Todos os dias das 12h00 à 00h00

Para petiscar a carta do chef Bruno Rodrigues: o Banzé na Petiscaria celebra a cozinha tradicional portuguesa com um “twist” de outros sabores, tudo em formato petisco. A mais que típica bifana – com pá de porco, atenção – é servida com plumas e a carcaça é trocada pelo chamado bolo lêvedo. Na salada de polvo troca-se a cebola pela chalota e o alho apresenta-se em forma de creme. As gambas ao alho são cozinhadas em molho tailandês e não no comum refogado de alho e azeite. Na mais recente petiscaria do Saldanha privilegia-se o que é nacional. As carnes de vaca são Mertolenga e o restaurante foi nomeado Embaixador do Galo Capão, por causa da canja. Peixe é todo da costa e a charcutaria de referência nacional.

A nova florista da EmbaiXada

Praça do do Príncipe Real 26, Lisboa Segunda a sábado das 12h00 às 20h00, domingo das 11h00 às 19h00

Para ir às flores na capital: na nova florista da EmbaiXada, no Príncipe Real, pode ficar pelos ramos “express” ou pelos “personalizados a gosto” de Catarina Sampaio Soares Flower Design. As possibilidades parecem infinitas com flores secas em diferentes formatos e arranjos para todos os gostos. Vão dos ramos em vasos aos cestos, passando pelos embrulhados em papel craft, prontos a levar e entregar de presente. Também há molhos de flores em bruto para quem prefira ou perceba da arte que a mentora Catarina Sampaio Soares também dedica a casamentos, festas, primeiras comunhões ou despedidas de solteira no atelier da Rua dos Contrabandistas que só funciona por marcação.

OCD Love de Sharon Eyal & Gai Behar

Rivoli, Rua do Bonjardim 143, Porto. Sexta e sábado às 19h30. Entrada: €12

Para assistir à estreia nacional da mais recente coreografia da dupla israelita: o Teatro Nacional do Porto cede o palco a OCD Love de Sharon Eyal e de Gai Behar. Em tour pela Europa, esta peça de dança contemporânea aterra na Invicta este fim de semana. Desenvolvida a partir de um poema do jovem escritor norte-americano Neil Hilborn, intitulado TOC, a coreografia associa o amor a um Transtorno Obsessivo Compulsivo. Como o próprio nome indica, este OCD Love oferece uma sensação obsessivo compulsiva de dança e melancolia. A apresentação inclui música ao vivo do DJ Ori Lichtik em colaboração com Gai Behar a compositora que acompanha Sharon Eyal em todas as produções.

Fado no Jardim

Fundação Amália Rodrigues, Rua de São Bento 193, Lisboa. Sábado às 15h30. Entrada: €20

Para assinalar o dia do pai com fado à mistura: o 193 da Rua de São Bento promove uma “tarde de emoção” e Amália no jardim da Casa Museu da fadista. Chamam-lhe o local mais apropriado para viver uma experiência de fado ao ar livre, não fosse o jardim o da casa onde Amália Rodrigues viveu mais de quatro décadas. Até ao outono, todos os sábado há fado no jardim. Antes, pode fazer uma visita guiada à casa que, pela vontade da fadista, foi transformada em museu.

O renovado Pão de Canela

Praça das Flores 25 a 29, Lisboa. Segunda a domingo das 8h às 00

Para conhecer a nova decoração: e, claro, o novo menu do Pão de Canela, qualquer dia é perfeito, muito embora o buffet brunch, por exemplo, recomende uma visita mais demorada e, sempre, ao fim de semana. Assinado pela chef Joana Duarte – que passou pelo Tapisco como sous-chef ao lado de Henrique Sá Pessoa –, o novo menu é um compromisso entre os pratos mais pedidos da casa, como o Polvo à lagareiro e o clássicobBitoque na frigideira, assim como novas propostas da cozinha portuguesa. Nas opções para partilhar há Peixinhos da horta com maionese vegan e a tempura de pota, lima e maionese de coentros. No menu do restaurante – este sim, disponível todos os dias – serve-se arroz negro no forno e pulled pork, servido com batatas fritas e ovo estrelado. Nas propostas de grelha há atum braseado com alho francês grelhado e romesco de shoyu. Nas sobremesas, o destaque vai todo para as farófias da Alice, a mais antiga trabalhadora da casa.

A História do Hip Hop Tuga

Altice Arena, Rossio dos Olivais, Lisboa. Sábado às 22h. Entrada: €20/€27

Para celebrar os quase 30 anos do Hip Hop nacional: rappers, DJs, Bboys e Writers respondem à chamada e embarcam “numa viagem pelo tempo, som, imagem, dança, arte e cultura” do movimento. Dos pioneiros aos mais recentes, mais de 40 artistas sobem ao palco com as origens e a raíz da cultura suburbana na ponta da língua. Uma noite e apenas um Altice Arena para ouvir Black Company, Valete, Chullage, Sam The Kid, Dealema, Ace & Presto, Mundo Segundo, Bezegol, Capicua, Dillaz, Nenny, Julinho KSD, Bispo, Kappa Jotta, Holly Hood, T-Rex, Tribruto, XEG, Blasph & Sanryse, Nerve, GROGNation, Expensive Soul, Papillon, Vado Más Ki Ás, Phoenix RDC, X-tense, Deau, Keso, Tekilla, Alcool Club, os DJs Nel’assassin, Bomberjack, Kronic, Cruzfader, Glue, Crew’s BBoys, Zoo Gang, 12 Makakos, Gaiolin Roots, Momentum Crew e os Writers Crack Kids Crew e Nomem & Youth One. Diretamente do Brasil, até as rimas de Gabriel o Pensador foram convidadas para ajudar a escrever a história do Hip Hop em Portugal. Se faltam alguns nomes? Nunca ninguém disse que estão cá todos.

Bollywood Holi

Templo Radha Krishna, Alameda Mahatma Gandhi, Lisboa. Domingo a partir das 10h. Entrada: Entre €10,70 e €5,30

Para celebrar a chegada da primavera: com uma forte inspiração das tradições da Índia, o Bollywood Holi regressa com “cores, música e sabores”. Nesta sétima edição do festival, só muda a morada. Do Mercado de Fusão do Martim Moniz para o exterior do Tempo Radha Krishna da Comunidade Hindu de Portugal, a regra continua a ser “chegar com a roupa branca e sair como um arco-íris”. Antes, logo a partir das 10h, há Yoga com Isa Guitana, seguida por uma entoação de Mantras acompanhada por Cuca Roseta e Rumar na Sítar. Numa tentativa de transportar os visitantes para outras paisagens há sabores tradicionais da Índia, mercado de artesanato e bailarinas trajadas a rigor. A explosão de cores – com tintas produzidas a partir de ingredientes naturais – está marcada para as 15h, acompanhada pelos ritmos do DJ Yash.

Rainbow Brunch no Marriott

Lisbon Marriott Hotel, Avenida dos Combatentes, 45. Domingo das 12h às 16h. Reservas: 21 723 44 00 Preço médio: 30 euros

Para pôr na agenda com ou sem piscina: a estreia do Rainbow Brunch acontece já este domingo, 20 de março. Quatro horas, um ‘welcome drink’ e um vasto buffet à disposição no restaurante do Lisbon Marriott Hotel. Com a assinatura do chef António Alexandre, o Citrus oferece várias opções de pão, uma estação de frios e saladas, pratos quentes, sobremesas e uma seleção de bebidas – e espumante. Entre o conforto e os ingredientes naturais, serve-se gaspacho de morangos, cocktail de camarão e abacate, salmão fumado com molhos e condimentos, salada Rainbow, morangos, nozes, espinafres, mozarella, manjericão, cogumelos recheados com curgete, queijo e espargos. Também há quiche Lorraine ou quiche Vegetariana, salsichas grelhadas, naco de rosbife assado com ervas aromáticas ou salmão braseado com citrinos e amêndoas laminadas. Ao minuto, o menu inclui omeletes, ovos mexidos, escalfados e crepiocas. Para terminar pode optar pelo brulé de baunilha, mousse de abacate e limão de Mafra com granola caseira, pannacotta vegan com frutos vermelhos, pudim de Tapioca com manga ou cheesecake com doce de morangos biológicos.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.