A manhã deste sábado nem começou da melhor forma para as atletas portuguesas no QS3000 de Netanya, com Kika Veselko a perder nas meias-finais com a basca Nadia Erostarbe e a falhar o acesso ao heat decisivo da prova, mas acabou com chave de ouro: Teresa Bonvalot, que bateu a britânica Ellie Turner nas meias, conquistou a prova israelita e, dessa forma, assegurou também o primeiro título europeu de surf.

Congratulations @TeresaBonvalot, Winner of the 2022 @SEATofficial Pro Netanya! pic.twitter.com/JKYhnePKwh — World Surf League Qualifying Series (@WSL_QS) March 26, 2022

Bonvalot, que venceu a final com 15,40 pontos contra 12,90 de Erostarbe, assegurou também uma vaga no circuito Challenger Series de 2022, conseguiu aquela que foi a sua terceira vitória no circuito WQS, ganhando o primeiro título europeu como sénior após ter sido campeã europeia de juniores em dois anos seguidos.

Teresa Bonvalot é a vencedora da prova feminina do Pro Netanya Qualifying Series de Surf, em Israel, ao vencer na final Nadia Erostarbe do País Basco.

Franscisca Veselko terminou a prova em 3.º lugar. #COPortugal

(foto de arquivo) pic.twitter.com/eb03snkJF5 — COP (@COPPORTUGAL) March 26, 2022

Teresa Bonvalot assegurou o título europeu quando falta ainda uma etapa por disputar, com um total de 6.150 pontos contra 3.600 de Kika Veselko, Mafalda Lopes e Nadia Erostarbe, todas na segunda posição. Yolanda Hopkins encontra-se no oitavo posto da classificação com 2.700 pontos mas ainda tem hipóteses de entrar no “corte” de apuramento caso consigo somar um bom resultado no Caparica Surf Fest.